Tutte le Player of the Match della Women's Champions League

La UEFA nomina una Player of the Match dopo ogni partita di UEFA Women's Champions League 2024/25 per premiare le migliori giocatrici della massima competizione europea femminile per club.

Ecco le vincitrici di questa stagione; il rispettivo club è indicato in grassetto.

Fase a gironi

Prima giornata

Martedì 8 ottobre

Lyon - Galatasaray 3-0 – Kadidiatou Diani

Roma - Wolfsburg 1-0 – Camelia Ceasar

Chelsea - Real Madrid 3-2 – Johanna Rytting Kaneryd

Celtic - Twente 0-2 – Kayleigh Van Dooren



Mercoledì 9 ottobre

Bayern - Arsenal –

Vålerenga - Juventus –

Hammarby - St.Pölten –

Man City - Barcelona –

Seconda giornata

Mercoledì 16 ottobre

Juventus - Bayern –

St.Pölten - Man City –

Barcelona - Hammarby –

Arsenal - Vålerenga –

Giovedì 17 ottobre

Real Madrid - Celtic –

Galatasaray - Roma –

Wolfsburg - Lyon –

Twente - Chelsea –

Terza giornata

Martedì 12 novembre

Barcelona - St.Pölten –

Juventus - Arsenal –

Bayern - Vålerenga –

Man City - Hammarby –

Mercoledì 13 novembre

Real Madrid - Twente –

Galatasaray - Wolfsburg –

Celtic - Chelsea –

Roma - Lyon –

Quarta giornata

Mercoledì 20 novembre

Wolfsburg - Galatasaray –

Twente - Real Madrid –

Lyon - Roma –

Chelsea - Celtic –

Giovedì 21 novembre

Vålerenga - Bayern –

Hammarby - Man City –

Arsenal - Juventus –

St.Pölten - Barcelona –

Quinta giornata

Mercoledì 11 dicembre

Wolfsburg - Roma –

Galatasaray - Lyon –

Chelsea - Twente –

Celtic - Real Madrid –

Giovedì 12 dicembre

Bayern - Juventus –

Vålerenga - Arsenal –

Man City - St.Pölten –

Hammarby - Barcelona –

Sesta giornata

Martedì 17 dicembre

Real Madrid - Chelsea –

Twente - Celtic –

Lyon - Wolfsburg –

Roma - Galatasaray –

Mercoledì 18 dicembre

Barcelona - Man City –

St.Pölten - Hammarby –

Juventus - Vålerenga –

Arsenal - Bayern –

