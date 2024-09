Conosciamo le squadre della fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Sedici squadre partecipano alla fase a gironi di UEFA Women's Champions League.

Ecco il profilo delle contendenti.

Le squadre della fase a gironi Prima fascia: Barcelona (ESP, detentori), Lyon (FRA), Bayern München (GER), Chelsea (ENG) Seconda fascia: Wolfsburg (GER), Arsenal (ENG), Real Madrid (ESP), Manchester City (ENG) Terza fascia: Juventus (ITA), St. Pölten (AUT), Roma (ITA), Twente (NED) Quarta fascia: Vålerenga (NOR), Celtic (SCO), Hammarby (SWE), Galatasaray (TUR)

Insieme alle campionesse in carica del Barcelona ci sono le ex campionesse di Arsenal, Lyon e Wolfsburg.

Il Chelsea è un ex vice campione, mentre Bayern e Man City sono stati semifinalisti. Juventus, Real Madrid e Roma sono arrivate ai quarti.

Barcelona, Bayern, Chelsea, Lyon e Real Madrid hanno raggiunto la fase a gironi in tutte e quattro le stagioni da quando è stata introdotta questa fase nel 2021/22. Roma e St. Pölten sono presenti per il terzo anno consecutivo, mentre Juventus e Wolfsburg per la terza volta in assoluto.

Celtic, Man City, Twente, Vålerenga e le debuttanti Galatasaray e Hammarby partecipano alla fase a gironi per la prima volta in questo formato.

Il Celtic e il Galatasaray sono le prime squadre scozzesi e turche a raggiungere la fase a gironi. Oltre alle esordienti Galatasaray e Hammarby, il Celtic e il Vålerenga sono gli unici club che non sono mai arrivate tra le ultime 16 in nessun formato.

L'Inghilterra è la terza nazione ad avere tre squadre in una fase a gironi dopo la Germania (Wolfsburg, Bayern e Hoffenheim) nel 2021/22 e la Francia (Lione, Paris Saint-Germain e Paris FC) nel 2023/24. Londra ha due squadre (Arsenal e Chelsea) nella fase a gironi per la terza volta dopo il 2021/22 e il 2022/23, emulata solo da Parigi nel 2023/24.

Prima fascia

Ranking al termine del 2023/24: 1°

Come si è qualificato: campioni in carica, campioni di Spagna

Passata stagione: campione

Palmares a livello nazionale: 9 x campionati vinti, 10 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24)

I tre titoli del Barcelona in Women's Champions League

Ranking al termine del 2023/24: 2°

Come si è qualificato: campione di Francia

Passata stagione: vice campione

Palmares a livello nazionale: 17 x campionati vinti, 10 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Gli otto successi del Lyon in Women's Champions League

Ranking al termine del 2023/24: 5°

Come si è qualificato: campione di Germania

Passata stagione: fase a gironi

Palmares a livello nazionale: 6 x campionati vinti, 1 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: semifinale (2018/19, 2020/21)

Highlights 2023/24: Paris Saint-Germain - Bayern 0-1

Ranking al termine del 2023/24: 6°

Come si è qualificato: campione d'Inghilterra

Passata stagione: semifinale

Palmares a livello nazionale: 7 x campionati vinti, 5 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: vice campione (2020/21)

Il cammino del Chelsea sino alla semifinale nel 2023/24

Seconda fascia

Ranking al termine del 2023/24: 4°

Come si è qualificato: vice campione di Germania; V12-0tot. contro Fiorentina (V7-0t, 5-0c)

Passata stagione: turno 2

Palmares a livello nazionale: 7 x campionati vinti, 11 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: campione (2012/13, 2013/14)

Le campionesse del Wolfsburg del 2014 ripercorrono il successo

Ranking al termine del 2023/24: 7°

Come si è qualificato: terzo posto, Inghilterra; V6-0c contro Rangers, V1-0c contro Rosenborg, V4-1tot. contro Häcken (S0-1t, V4-0c)

Passata stagione: finale turno 1

Palmares a livello nazionale: 15 x campionati vinti, 14 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: campione (2006/07)

Il cammino dell'Arsenal sino alla semifinale 2022/23

Ranking al termine del 2023/24: 8°

Come si è qualificato: vice campione di Spagna; V5-2tot. contro Sporting CP (V2-1t, V3-1c)

Passata stagione: fase a gironi

Palmares a livello nazionale: miglior piazzamento in campionato – 2° posto x 3

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2021/22)

Highlights 2023/24: Real Madrid - Chelsea 2-2 

Ranking al termine del 2023/24: 9°

Come si è qualificato: vice campione d'Inghilterra; V8-0tot. contro Paris FC (V5-0t, V3-0c)

Passata stagione: non qualificato

Palmares a livello nazionale: 1 x campionati vinti, 3 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: semifinale (2016/17, 2017/18)

Terza fascia

Ranking al termine del 2023/24: 10°

Come si è qualificato: vice campione d'Italia; V5-2tot. contro Paris Saint-Germain (V3-1c, V2-1t)

Passata stagione: finale turno 1

Palmares a livello nazionale: 5 x campionati vinti, 3 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2021/22)

La Juve è alla fase a gironi per la terza volta dopo essere diventata la prima squadra a eliminare il Paris Saint-Germain prima dei quarti di finale dal Tyresö nel 2013/14.

Highlights 2021/22: Juventus - Lyon 2-1 

Ranking UEFA al termine del 2023/23: 15°

Come si è qualificato: campione d'Austria; V5-0n contro Neftçi, V1-0n contro Vllaznia, V8-0tot. contro Mura (V3-0c, V5-0t)

Passata stagione: fase a gironi

Palmares a livello nazionale: 9 x campionati vinti, 10 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: ottavi di finale (2020/21) / fase a gironi (2022/23, 2023/24)

Highlights 2022/23: Slavia Praha - St. Pölten 0-1

Ranking al termine del 2023/24: 17°

Come si è qualificato: campione d'Italia; V10-3tot. contro Servette FCCF (V3-1c, V7-2t)

Passata stagione: fase a gironi

Palmares a livello nazionale: 2 x campionati vinti, 2 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2022/23)

Nel 2022/23, la Roma è passata dal primo turno ai quarti di finale nella sua stagione d'esordio nella competizione, ma nella scorsa stagione è uscita in un girone con Ajax, Paris Saint-Germain e Bayern, con soli cinque punti di distacco tra le quattro squadre.

Il cammino della Roma sino ai quarti del 2022/23

Ranking al termine del 2023/24: 31°

Come si è qualificato: campione Paesi Bassi; V7-0c contro Cardiff City, V5-0c contro Valur, V8-1tot. contro Osijek (V4-1t, V4-0c)

Passata stagione: turno 2

Palmares a livello nazionale: 9 x campionati vinti, 3 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: ottavi di finale (2015/16, 2016/17, 2019/20)

Quarta fascia

Ranking al termine del 2023/24: 38°

Come si è qualificato: campione Norvegia; V3-1t contro Farul Constanța, V5-1tot. contro Anderlecht (V2-1t, 3-0c)

Passata stagione: turno 2

Palmares a livello nazionale: 2 x campionati vinti, 2 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: sedicesimi di finale (2020/21) / turno 2 (2021/22, 2023/24)

Ranking al termine del 2023/24: 72°

Come si è qualificato: campione di Scozia; V3-1n dts contro KuPS Kuopio, V2-0t contro Gintra, V3-0tot. contro Vorskla Poltava (V1-0t, V2-0c)

Passata stagione: finale turno 1

Palmares a livello nazionale: 1 x campionati vinti, 2 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: finale turno 1 (2023/24)

Il Celtic è all'esordio nella fase a gironi Getty Images

Ranking al termine del 2023/24: non nel ranking (stagione d'esordio)

Come si è qualificato: campione di Svezia; V3-2tot. contro Benfica (S1-2c, V2-0t)

Passata stagione: non qualificato

Palmares a livello nazionale: 2 x campionati vinti, 3 x coppe nazionali vinte

Miglior piazzamento in Europa: esordio

L'esultanza dell'Hammarby dopo aver eliminato il Benfica Getty Images

Ranking al termine del 2023/24: non nel ranking (stagione d'esordio)

Come si è qualificato: campione di Turchia; V4-1t contro Racing Union, V5-0n contro BIIK, V4-3tot. contro Slavia Praha (D2-2c, 2-1t dts)

Passata stagione: non qualificato

Palmares a livello nazionale: 1 x campionati vinti

Miglior piazzamento in Europa: esordio



