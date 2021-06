Finale EURO Under 21: Germania - Portogallo

La Germania sfiderà il Portogallo nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 in programma domenica a Lubiana.

Nelle semifinali di giovedì il Portogallo ha superato 1-0 la Spagna campione in carica con un gol nel finale, mentre la Germania si è imposta 2-1 sull'Olanda.

Per i biglietti clicca qui; in ogni stadio ci sarà anche una biglietteria.

La finale di domenica

Germania - Portogallo (Lubiana, 21:00 CET)

Precedenti nelle fasi finali Under 21

2015 (semifinali): Portogallo - Germania 5-0

2006 (fase a gironi): Germania - Portogallo 0-1

2004 (fase a gironi): Germania - Portogallo 1-2

Guida alle squadre

I giocatori con l'asterisco (*) non fanno parte della selezione della fase a eliminazione diretta

Highlights: Danimarca - Germania 2-2 (dts, Germania vince 5-6 dcr)

Seconda Gruppo A: Ungheria V3-0 (Székesfehérvár), Olanda P1-1 (Székesfehérvár), Romania P0-0 (Budapest)

Quarto di finale: Danimarca V2-2 (5-6 rigori) (Budapest)

Marcatori: Lukas Nmecha (3), Ridle Baku (2), Jonathan Burkardt (1)

Bilancio semifinale: V4 S1*

Miglior piazzamento a EURO U21: campione (2009, 2017)

Precedenti in finale

2019: S1-2 contro Spagna (Udine)

2017: V1-0 contro Spagna (Cracovia)

2009: V4-0 contro Inghilterra (Malmö)

1982: S4-5 comp. contro Inghilterra (S1-3t, Sheffield; V3-2c, Brema)

Ct: Stefan Kuntz

Vincitore di EURO '96 con la Germania, Kuntz guida l'Under 21 dal 2016.

Giocatore chiave: Arne Maier

Il capitano è il dominatore della mediana e con la sua visione di gioco è in grado di innescare attaccanti ed esterni.

Lo sapevi?

Cinque giocatori che hanno vinto l'Europeo Under 21 del 2009 hanno giocato titolari nella finale di Coppa del Mondo FIFA 2014 contro l'Argentina.

Highlights: Portogallo-Italia 5-3

Prima Gruppo D: Croazia V1-0 (Koper-Capodistria), Inghilterra V2-0 (Lubiana), Svizzera V3-0 (Lubiana)

Quarti di finale: Italia V5-3dts (Ljubljana)

Migliori marcatori: Dany Mota (3), Francisco Conceição (2), Francisco Trincão* (2), Fábio Vieira (1), Jota (1), Diogo Queirós (1), Gonçalo Ramos (1)

Bilancio semifinale: V2 S1

Miglior piazzamento EURO U21: vice campione (1994, 2015)

Precedenti in finale

2015: P0-0dts, S4-5dcr contro Svezia (Praga)

1994: S0-1dts contro Italia (Montpellier)

Allenatore: Rui Jorge

L'ex terzino del portogallo nonché sette volte vincitore del campionato portoghese, è sulla panchina dell'U21 dal 2010.

Giocatore chiave: Vitinha

Prestazioni di altissimo livello per il centrocampista del Porto, che adesso sta trovando anche continuità in Inghilterra in prestito al Wolves.

Lo sapevi?

Tre calciatori della squadra battuta ai rigori dalla Svezia nella finale del 2015 sono partiti titolari nella finale di UEFA EUEO 2016 di 12 mesi dopo: Raphaël Guerreiro, João Mário e William Carvalho.