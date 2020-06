EURO Under 21: annunciati nuovi format e calendario

È stato approvato un nuovo format e un nuovo calendario per il Campionato Europeo UEFA Under 21 2021.

La fase finale verrà suddivisa in due periodi, con le sedi originali di Ungheria e Slovenia che ospiteranno entrambe le parti del torneo finale. Questa decisione è stata approvata dal Comitato Esecutivo UEFA mercoledì 17 giugno.

La fase di qualificazione attualmente in corso si concluderà a settembre, ottobre e novembre 2020. Alle nove vincitrici dei gironi e alle cinque migliori seconde classificate si uniranno i padroni di casa di Ungheria e Slovenia per una fase a gironi composta da quattro gruppi da quattro dal 24 al 31 marzo 2021, con i gironi ospitati da Ungheria e Slovenia.

Le quattro vincitrici dei gironi e le quattro seconde classificate si qualificheranno per il torneo finale che si giocherà sotto forma di un torneo final eight a eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali in Ungheria e Slovenia e finale a Lubiana) dal 31 maggio al 6 giugno 2021.