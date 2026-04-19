Anteprima finale UEFA Youth League: Club Brugge - Real Madrid

Il Club Brugge affronta il Real Madrid nella finale di UEFA Youth League 2026 allo Stade de la Tuilière, a Losanna, lunedì 20 aprile.

La finale di Youth League Quando: lunedì 20 aprile, 18:45 CET

Dove: Stade de la Tuilière, Losanna

Cosa: Finale UEFA Youth League

Come seguirla: Avvicinamento e live qui

Dove guardarla: Guarda i broadcaste, o guarda live su UEFA.tv.

L'anteprima

Queste squadre hanno vinto cinque delle sei partite della fase campionato e sono state separate solo dalla differenza reti nella classifica finale, con il Club Brugge al terzo posto e il Real Madrid al quarto. Nessuna squadra nella fase campionato ha subito meno gol dei tre subiti dal Club Brugge, che, dopo aver mantenuto la porta inviolata in quattro di quelle sei partite, ne ha subiti solo altri due nella fase a eliminazione diretta. Hanno subito un gol nel finale della semifinale contro il Benfica, ma a quel punto erano già in vantaggio per 3-0, con le reti di Laurens Goemaere, Andre Garcia e Yanis Musuayi contro una squadra che ha concluso la stagione con il record di 39 gol nella competizione.

Il Club Brugge è la prima squadra belga a raggiungere la finale della Youth League, e complessivamente la prima squadra belga a disputare una finale di una competizione UEFA per club dai tempi dell'Action 21 Charleroi, vincitore della Coppa UEFA di futsal 2004/05 (prima ancora che i giocatori di questa squadra del Club Brugge nascessero). Nel calcio, gli ultimi grandi successi a livello di club per il Belgio risalgono alla Coppa delle Coppe e alla Supercoppa UEFA vinte dal Mechelen nella stagione 1987/88. Per la finale di lunedì, il Club Brugge riaccoglierà Naïm Amengai e Lucas Delorge, rientrati dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno di Jakke Van Britsom, espulso al termine della partita vinta contro il Benfica.

UEFA Youth League semi-final highlights: Benfica 1-3 Club Brugge

Prima di venerdì, il Real Madrid aveva perso tre delle quattro semifinali disputate, ma il gol del pareggio di Liberto Navascués nei minuti finali e le tre parate ai rigori di Javier Navarro hanno permesso ai Blancos di superare il Paris Saint-Germain e di mantenere vive le speranze di rivincire il titolo della Youth League come nel 2019/20. In caso di vittoria contro il Club Brugge, il Real Madrid diventerebbe la terza squadra ad aver vinto più titoli nella competizione, dopo il Barcelona (che si è aggiudicato il terzo titolo la scorsa stagione) e il Chelsea.

Le finaliste

UEFA Youth League semi-final highlights: Real Madrid 1-1 Paris (5-4 on pens)

Probabili formazioni

Club Brugge: Vanden Driessche; Elbay, Verlinden, Goemaere, Garcia; Okon, Amengai, Da Silva; Koren, Jensen, Musuayi

Fuori: Van Britsom (squalificato), Vandeperre (caviglia)

Real Madrid: Javier Navarro; Jesus Fortea, Joan Martínez, Victor Valdepeñas, Alvaro Lezcano; Cestero, Diego Martínez, Carlos Díez; Daniel Yáñez, Jacobo Ortega, Alexis Ciria

Fuori: Pablo Martín (ginocchio)