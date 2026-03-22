Biglietti per le finali di UEFA Youth League: tutte le informazioni

Prende il via la vendita dei biglietti per le finali di UEFA Youth League 2026, che si disputeranno venerdì 17 e lunedì 20 aprile presso lo Stade de la Tuilière di Losanna.

La fase finale prevede un mini torneo a quattro squadre con formula a eliminazione diretta, che vedrà protagoniste le semifinaliste Benfica, Club Brugge, Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Acquista i biglietti per le finali

Dove si svolgono le finali di UEFA Youth League 2026?

Le finali si terranno allo Stade de la Tuilière a Losanna, stadio del FC Lausanne-Sport, con una capienza di 10.580 spettatori.

Quando si svolgono le partite?

Semifinali: venerdì 17 aprile

14:00 CET: Benfica - Club Brugge

﻿18:45 CET: Real Madrid - Paris Saint-Germain

Finale: lunedì 20 aprile

18:45 CET: Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Quanto costano i biglietti?

Il costo dei biglietti è di 20 CHF per gli adulti e di 10 CHF per i bambini sotto dieci anni.

I biglietti possono essere acquistati da venerdì 20 marzo qui, dove sono anche disponibili i termini e le condizioni e le politiche di rimborso.

I club locali possono richiedere i biglietti?

UEFA mette a disposizione biglietti gratuiti per i club dei cantoni di Vaud e Ginevra.

I club del Vaud possono contattare l’ACVF, mentre quelli di Ginevra possono rivolgersi all’ACGF per richiedere i biglietti.

Sono disponibili posti accessibili?

﻿Sì, i posti accessibili sono disponibili su richiesta allo stesso prezzo dei biglietti standard. È previsto un posto gratuito per un accompagnatore, situato accanto al posto accessibile.

Per assistenza e per garantire la migliore esperienza possibile, è possibile contattare il team che si occupa dell'emissione dei biglietti via email all’indirizzo ticketing@lausanne-sport.ch.

Scout e osservatori possono richiedere biglietti?

I biglietti per scout e osservatori sono disponibili da venerdì 20 marzo a venerdì 3 aprile.

Per maggiori dettagli, è necessario consultare i termini e condizioni e l’informativa sulla privacy dedicata agli scout.