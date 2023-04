L'AZ Alkmaar vince la UEFA Youth League 2022/23: riepilogo stagione

L'AZ Alkmaar ha battuto l'Eintracht Frankfurt 5-0, il Barcellona 3-0 (in trasferta) e il Real Madrid 4-0, qualificandosi per la prima volta nella sua storia alla fase finale di UEFA Youth League, dove nella finale di Ginevra ha segnato cinque gol all'Hajduk Spalato portando per la prima volta il trofeo nei Paesi Bassi.

Dall'altro lato l'Hajduk, che aveva battuto club come Manchester City, Borussia Dortmund e, in semifinale l'AC Milan, è arrivato alla sua prima storica finale grazie anche alla spinta del suo caloroso pubblico che ha seguito in migliaia il club croato allo Stade de Genève tra semifinale e finale. Il Milan e l'altra semifinalista battuta hanno partecipato anche loro per la prima volta alla fase finale.

Record e statistiche



L'AZ è la prima squadra dei Paesi Bassi a vincere il torneo; per il club inoltre è il primo trofeo UEFA in assoluto a qualsiasi livello.

L'Hajduk è stato il primo club croato a raggiungere la finale di una competizione UEFA.

Per la prima volta in questa edizione due squadre sono arrivate nella stessa finale o semifinale dal percorso Campioni. Le uniche tre squadre arrivate almeno in semifinale da questo percorso sono state l'Anderlecht (semifinale 2016), Salisburgo (vincitore 2017) e Chelsea (seconda 2019).

Le quattro semifinaliste sono arrivate in questa fase per la loro prima volta.

Adrian Niño dell'Atlético è diventato il primo calciatore a segnare in tutte e sei le partite del girone ed ha stabilito un nuovo record andando in gol in sette partite consecutive, compresi gli ottavi.

Con i cinque gol segnati allo Slavia Sofia, Bilal Mazhar del Panathinaikosha ha eguagliato il record di marcature in una singola partita di Youth League.

Mexx Meerdink, autore di due gol in finale, ha eguagliato i nove gol di Mazhar; Meerdink è il primo a vincere la classifica marcatori e la competizione da Dominic Solanke (Chelsea, 2014/15) e Munir El-Haddadi (Barcellona, 2013/14) nelle prime due edizioni, prima dell'introduzione del percorso Campioni.

Meerdink è arrivato in finale dopo aver giocato il giorno prima in Eredivisie. Ha saltato la semifinale dato che ha giocato con l'AZ segnando anche su rigore il gol della vittoria dell'AZ nei quarti di UEFA Europa Conference League contro l'Anderlecht. Walter Goes, rimasto in panchina in quella partita, ha capitanato l'AZ contro lo Sporting a Ginevra il giorno successivo.

Albo d'oro



Finali

2023: AZ Alkmaar - Hajduk Split 5-0 (semifinaliste battute: AC Milan e Sporting CP)

2022: Benfica - Salisburgo 6-0 (semifinaliste battute: Atlético e Juventus)

2021: No competition

2020: Real Madrid - Benfica 3-2 (semifinaliste battute: Salisburgo e Ajax)

2019: Porto - Chelsea3-1 (semifinaliste battute: Barcellona e Hoffenheim)

2018: Barcellona - Chelsea 3-0 (semifinaliste battute: Manchester City e Porto)

2017: Salisburgo - Benfica 2-1 (semifinaliste battute: Barcellona e Real Madrid)

2016: Chelsea - Paris Saint-Germain2-1 (semifinaliste battute: Anderlecht e Real Madrid)

2015: Chelsea - Shakhtar Donetsk3-2 (semifinaliste battute: Anderlecht e Roma)

2014: Barcellona - Benfica 3-0 (semifinaliste battute: Real Madrid e Schalke)

Capocannonieri per stagioni

2022/23: Bilal Mazhar (Panathinaikos), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) 9

2021/22: Mads Hansen (Midtjylland), Aral Simsir (Midtjylland) 7

2020/21: season cancelled

2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 8

2018/19: Charlie Brown (Chelsea) 12

2017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 10

2016/17: Jordi Mboula (Barcellona), Kaj Sierhuis (Ajax) 8

2015/16: Roberto Nuñez (Atlético) 9

2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12

2013/14: Munir El Haddadi (Barcellona) 11

Più titoli

Per club



2 Barcellona

2 Chelsea

1 AZ Alkmaar

1 Benfica

1 Porto

1 Real Madrid

1 Salisburgo

Per nazione



3 Spagna

2 Inghilterra

2 Portogallo

1 Austria

1 Paesi Bassi

Più presenze in finale

Per club



4 Benfica

4 Chelsea

2 Barcellona

2 Salisburgo

1 AZ Alkmaar

1 Hajduk Split

1 Paris Saint-Germain

1 Porto

1 Real Madrid

1 Shakhtar Donetsk

Per nazione



5 Portogallo

4 Inghilterra

3 Spagna

2 Austria

1 Croazia

1 Francia

1 Paesi Bassi

1 Ucraina

Più presenze in semifinale

Per club



4 Barcellona

4 Benfica

4 Chelsea

4 Real Madrid

3 Salisburgo

2 Anderlecht

2 Porto

1 AC Milan

1 Ajax

1 Atlético

1 AZ Alkmaar

1 Hajduk Split

1 Hoffenheim

1 Juventus

1 Manchester City

1 Paris Saint-Germain

1 Roma

1 Schalke

1 Shakhtar Donetsk

1 Sporting CP

Per nazione



9 Spagna

7 Portogallo

5 Inghilterra

3 Austria

3 Italia

2 Belgio

2 Germania

2 Paesi Bassi

1 Croazia

1 Francia

1 Ucraina

In grassetto=compreso 2023