Finale UEFA Youth League, AZ Alkmaar-Hajduk Spalato 5-0: le doppiette di Poku e Meerdink decidono la partita

L'AZ Alkmaar vince la sua prima UEFA Youth League battendo con un sonoro 5-0 l'Hajduk Spalato a Ginevra grazie al vantaggio su rigore di Addai e alle doppiette di Poku e Meerdink.

Momenti chiave 45' Addai porta in vantaggio l'AZ su rigore

70' Poku raddoppia con un destro preciso

76' Poku segna la doppietta personale

79' Meerdink realizza il 4-0 con un destro potente

87' Anche Meerdink segna la doppietta personale



Riepilogo partita

L'AZ parte forte e va subito vicino al gol con una conclusione potente di Jayden Addai dal limite dell'area che il portiere avversario respinge di pugno. Poco dopo l'AZ va nuovamente vicino al gol con un altro tiro forte dal limite, ma questa volta di Ernest Poku.

Il portiere dell'Hajduk, Borna Buljan, poi è protagonista assoluto respingendo d'istinto due tiri potenti e precisi di Addai e Poku, ma il risultato si sblocca solo nei minuti finali, quando Poku viene steso in area da Luka Vušković. Il difensore dell'Hajduk viene ammonito per l'intervento irregolare, mentre dagli 11 metri Addai non sbaglia e porta in vantaggio la formazione dei Paesi Bassi con una conclusione precisa all'angolino che il portiere avversario intercetta solamente.

Nella ripresa l'Hajduk, spinta anche dai numerosissimi e calorosi tifosi accorsi a Ginevra per seguire la gara, arriva vicino al pareggio con un tiro di Pukštas che esce di poco a lato e poi con Antunović, la cui conclusione diretta all'incrocio dei pali viene parata da Rome-Jayden Owusu-Oduro.

L'esultanza di Jayden Addai per il gol su rigore UEFA via Sportsfile

Quando l'Hajduk sembra aver ritrovato un certo equilibrio, però l'AZ segna il raddoppio con un'azione personale di Poku che dalla sinistra si accentra e lascia partire un destro dal limite che si insacca a fil di palo.

Lo stesso attaccante poco dopo chiude virtualmente la gara con la rete del 3-0 arrivata dopo un errore degli avversari in fase in impostazione e un uno-due con Mexx Meerdink che lo lancia a rete con un tacco di prima. Dopo due minuti, l'autore dell'assist scrive il proprio nome sul taccuino dei marcatori con un tiro all'incrocio dei pali dopo una percussione verso il centro dell'area.

L'Hajduk è alle corde ma l'AZ non si ferma e nei minuti finali segna il 5-0 con un diagonale potente di Meerdink che trafigge il portiere avversario.

La cronaca di AZ - Hajduk

Formazioni ufficiali

AZ: Owusu-Oduro; Goes, Beukers, Mastoras (Van Aken 84'); Addai (Kerssens 84'), Kwakman, Schouten, Smit (Kalisvaart 88'), De Jong; Poku (Gerold 84'), Daal (Meerdink 46')

Ernest Poku ha coronato la sua grande prestazione con una doppietta UEFA via Sportsfile

Hajduk: Buljan; Djolonga (Nasor 62'), Jurić-Petrašilo, Vušković, Hrgović; Kavelj, Capan (Arković 68'); Vrcić (Duić 78'), Pukštas, Brajković (Reić 78'); Antunović (Skoko 62')

Statistiche

L'AZ è diventata la prima squadra dei Paesi Bassi a raggiungere la finale, nonché la settima diversa a vincere il trofeo in nove edizioni.

Per l'AZ questo è il primo trofeo UEFA (sebbene la prima squadra sia ancora in corsa in UEFA Conference League) e potrebbe diventare il secondo club a vincere due titoli UEFA in una stagione (senza contare la Supercoppa UEFA), dopo il Barcellona che nel 2013/14 vinse UEFA Youth League e UEFA Futsal Cup.

Meerdink ha chiuso la stagione come capocannoniere in condivisione con Bilal Mazhar del Panathinaikos con nove gol.

L'Hajduk è diventata la prima squadra croata a giocare una finale di una competizione UEFA.

Questa è stata la prima finale tra due squadre provenienti dal percorso Campioni (anche se in passato due squadre erano arrivate in finale dallo stesso percorso: il Salisburgo vincitore dell'edizione 2017, e il Chelsea vice campione del 2019 )