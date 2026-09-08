Tutti i record di UEFA Youth League
martedì 8 settembre 2026
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Chi ha segnato più gol in UEFA Youth League? Chi ha più presenze? E quale club ha dominato la competizione? Scoprilo qui.
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STATISTICHE GIOCATORI
Capocannonieri assoluti in UEFA Youth League
15: Charlie Brown (Chelsea), Borja Mayoral (Real Madrid), Roberto Núñez (Atlético de Madrid)
13: Curtis Jones (Liverpool), Aaron Leya Iseka (Anderlecht), Rodrigo Marina (Real Betis), Gonçalo Moreira (Benfica), Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund), Timur Zhamaletdinov (CSKA Moskva)
12: Tammy Abraham (Chelsea), Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Jordi Mboula (Barcelona, Monaco), Adrian Niño (Atlético de Madrid), Mahamadou Sangaré (Paris Saint-Germain, Manchester City), Dominic Solanke (Chelsea)
11: Dani Gómez (Real Madrid), Munir El Haddadi (Barcelona), José Gomes (Benfica), Diogo Gonçalves (Benfica), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Kaj Sierhuis (Ajax)
10: Sergio Esteban (Atlético de Madrid)*, Gianluca Gaetano (Napoli), Mads Hansen (Midtjylland), Ivan Ignatev (Krasnodar), Carles Pérez (Barcelona), Gonçalo Ramos (Benfica), Joan Tincres (Monaco)
Giocatori con più presenze in UEFA Youth League
28: Pedro Álvaro (Benfica)
27: Diogo Costa (Porto)
25: Timothy Eyoma (Tottenham Hotspur), Óscar Rodríguez (Real Madrid)
24: Zeteny Jano (Salzburg), Tim Paumgartner (Salzburg), Carles Pérez (Barcelona), Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund), Daniel Yáñez (Real Madrid)*
23: Samuel Bamba (Borussia Dortmund), Miguel Baeza (Real Madrid), Samy Bourard (Anderlecht), Alberto Fernández (Real Madrid), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yakou Meïté (Paris Saint-Germain), Diogo Queirós (Porto)
22: Fodé Ballo-Touré (Paris Saint-Germain), Javier Boñar (Atlético de Madrid), João Cardoso (Porto), Moreto Cassamá (Porto), Paulo Estrela (Porto), Alec Georgen (Paris Saint-Germain), Argyrios Liatsikouras (Olympiacos), Álex Martín (Real Madrid)
*compreso 2026/27
Migliori marcatori per stagione
2025/26: Rodrigo Marina (Real Betis) 102024/25: Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyiv), Mahamadou Sangare (Paris Saint-Germain), Phillip Verhounig (Salzburg) 8
2023/2024: Amin Chiakha (Copenhagen), Rodrigo Mora (Porto) 7
2022/23: Bilal Mazhar (Panathinaikos), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) 9
2021/22: Mads Hansen (Midtjylland), Aral Simsir (Midtjylland) 7
2020/21: stagione cancellata
2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 8
2018/19: Charlie Brown (Chelsea) 12
2017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 10
2016/17: Jordi Mboula (Barcellona), Kaj Sierhuis (Ajax) 8
2015/16: Roberto Nuñez (Atlético) 9
2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12
2013/14: Munir El Haddadi (Barcellona) 11
Più gol in una singola gara
5: Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur - Slavia Praha 9-1, 2025/26), Bilal Mazhar (Panathinaikos - Slavia Sofia 8-0, 2022/23), Ivan Ignatev (Krasnodar - Kairat Almaty 9-0, 2017/18), Mergim Berisha (Salzburg - Kairat Almaty 8-1, 2016/17), Fatih Aktay (Altınordu - Sparta Praha 6-2, 2016/17)
Più gol in una singola fase a gironi/fase campionato
9: Emre Unuvar (Ajax, 2025/26), Roberto Núñez (Atlético de Madrid, 2015/16)
A segno in tutte e sei le gare della fase a gironi/fase campionato
2022/23: Adrian Niño (Atlético de Madrid)
STATISTICHE SQUADRE
Vittoria casalinga più ampia
12-0: AZ Alkmaar - Klaipėda
03/10/2023, Percorso Campioni Nazionali, primo turno, andata
Vittoria esterna più ampia
1-12: Levadia Tallinn - ÍA Akranes
23/10/2019, percorso campioni nazionali, primo turno, ritorno
Pareggio con più gol
5-5: Malmö - Shakhtar Donetsk
21/10/2015, fase a gironi
Partite giocate
105: Real Madrid
99: Benfica
97: Atlético de Madrid
97: Barcelona
89: Paris Saint-Germain
88: Manchester City
80: Porto
79: Bayern München
78: Borussia Dortmund
74: Chelsea
74: Juventus
Partite vinte
70: Real Madrid
60: Barcelona
57: Atlético de Madrid
56: Benfica46: Chelsea
46: Porto
43: Manchester City
43: Paris Saint-Germain
40: Salzburg
38: Ajax
(le vittorie ai rigori contano statisticamente come pareggi)
Gol segnati
259: Real Madrid
245: Benfica
203: Barcelona
202: Atlético de Madrid
199: Chelsea
197: Manchester City
190: Paris Saint-Germain
162: Ajax
157: Salzburg
156: Porto
Più gol in una stagione
39: Benfica (2025/26)
36: Chelsea (2014/15)
33: Chelsea (2018/19)
32: Barcelona (2013/14)
30: Benfica (2015/16)
Hanno partecipato a tutte e 13 le edizioni
Atlético de Madrid**, Barcellona, Bayern München, Benfica, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid*
*Ha raggiunto sempre almeno gli ottavi nelle prime 12 edizioni, compreso nel 2025/26.
**Ha superato la fase a gironi/fase campionato nelle prime 12 edizioni, compreso nel 2025/26.
RECORD SPETTATORI
50.000: Köln - Inter, sedicesimi di finale 2025/26
40.368: Trabzonspor - Inter, quarti di finale 2024/25
32.510: Krasnodar - Real Madrid, spareggi 2017/18
20.744: Union Berlin - Real Madrid, fase a gironi 2023/24
20.115: Deportivo La Coruña - Dynamo Kyiv, spareggi 2021/22
19.301: Nantes - Copenhagen, quarti di finale 2023/24
19.300: Borussia Dortmund - Atlético de Madrid, quarti di finale 2021/22
17.000: Astana - Benfica, fase a gironi 2015/16
16.000: Borussia Dortmund - Hajduk Split, quarti di finale 2022/23
13.377: Nantes - Siviglia, spareggi 2023/24
13.162: Anderlecht - Porto, quarti di finale 2014/15
13,102: Trabzonspor - Atalanta, ottavi di finale 2024/25
12.871: Anderlecht - Barcellona, ottavi di finale 2014/15
12.450: Nantes - HJK Helsinki, andata del secondo turno del percorso Campioni nazionali 2023/24
FINALI2026: Club Brugge - Real Madrid 1-1 (2-4 rig.)
2025: Trabzonspor - Barcelona 1-4
2024: Olympiacos - AC Milan 3-0
2023: AZ Alkmaar - Hajduk Spalato 5-0
2022: Salzburg - Benfica 0-6
2021: stagione cancellata
2020: Benfica - Real Madrid 2-3
2019: Porto - Chelsea 3-1
2018: Chelsea - Barcellona 0-3
2017: Benfica - Salzburg 1-2
2016: Paris Saint-Germain - Chelsea 1-2
2015: Shakhtar Donetsk - Chelsea 2-3
2014: Benfica - Barcellona 0-3
Tutte le finali a Nyon tranne il 2023 a Ginevra e il 2026 a Losanna.
Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2026