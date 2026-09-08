Tutti i record di UEFA Youth League

STATISTICHE GIOCATORI



Capocannonieri assoluti in UEFA Youth League

15: Charlie Brown (Chelsea), Borja Mayoral (Real Madrid), Roberto Núñez (Atlético de Madrid)

13: Curtis Jones (Liverpool), Aaron Leya Iseka (Anderlecht), Rodrigo Marina (Real Betis), Gonçalo Moreira (Benfica), Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund), Timur Zhamaletdinov (CSKA Moskva)

12: Tammy Abraham (Chelsea), Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Jordi Mboula (Barcelona, Monaco), Adrian Niño (Atlético de Madrid), Mahamadou Sangaré (Paris Saint-Germain, Manchester City), Dominic Solanke (Chelsea)

11: Dani Gómez (Real Madrid), Munir El Haddadi (Barcelona), José Gomes (Benfica), Diogo Gonçalves (Benfica), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Kaj Sierhuis (Ajax)

10: Sergio Esteban (Atlético de Madrid)*, Gianluca Gaetano (Napoli), Mads Hansen (Midtjylland), Ivan Ignatev (Krasnodar), Carles Pérez (Barcelona), Gonçalo Ramos (Benfica), Joan Tincres (Monaco)

Giocatori con più presenze in UEFA Youth League

28: Pedro Álvaro (Benfica)

27: Diogo Costa (Porto)

25: Timothy Eyoma (Tottenham Hotspur), Óscar Rodríguez (Real Madrid)

24: Zeteny Jano (Salzburg), Tim Paumgartner (Salzburg), Carles Pérez (Barcelona), Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund), Daniel Yáñez (Real Madrid)*

23: Samuel Bamba (Borussia Dortmund), Miguel Baeza (Real Madrid), Samy Bourard (Anderlecht), Alberto Fernández (Real Madrid), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yakou Meïté (Paris Saint-Germain), Diogo Queirós (Porto)

22: Fodé Ballo-Touré (Paris Saint-Germain), Javier Boñar (Atlético de Madrid), João Cardoso (Porto), Moreto Cassamá (Porto), Paulo Estrela (Porto), Alec Georgen (Paris Saint-Germain), Argyrios Liatsikouras (Olympiacos), Álex Martín (Real Madrid)

*compreso 2026/27

Roberto Núñez, uno dei tre capocannonieri di tutti i tempi della competizione @Getty Images

Migliori marcatori per stagione

2025/26: Rodrigo Marina (Real Betis) 102024/25: Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyiv), Mahamadou Sangare (Paris Saint-Germain), Phillip Verhounig (Salzburg) 8

2023/2024: Amin Chiakha (Copenhagen), Rodrigo Mora (Porto) 7

2022/23: Bilal Mazhar (Panathinaikos), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) 9

2021/22: Mads Hansen (Midtjylland), Aral Simsir (Midtjylland) 7

2020/21: stagione cancellata

2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 8

2018/19: Charlie Brown (Chelsea) 12

2017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 10

2016/17: Jordi Mboula (Barcellona), Kaj Sierhuis (Ajax) 8

2015/16: Roberto Nuñez (Atlético) 9

2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12

2013/14: Munir El Haddadi (Barcellona) 11

Più gol in una singola gara

5: Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur - Slavia Praha 9-1, 2025/26), Bilal Mazhar (Panathinaikos - Slavia Sofia 8-0, 2022/23), Ivan Ignatev (Krasnodar - Kairat Almaty 9-0, 2017/18), Mergim Berisha (Salzburg - Kairat Almaty 8-1, 2016/17), Fatih Aktay (Altınordu - Sparta Praha 6-2, 2016/17)

Più gol in una singola fase a gironi/fase campionato

9: Emre Unuvar (Ajax, 2025/26), Roberto Núñez (Atlético de Madrid, 2015/16)

A segno in tutte e sei le gare della fase a gironi/fase campionato

2022/23: Adrian Niño (Atlético de Madrid)

STATISTICHE SQUADRE

Vittoria casalinga più ampia

12-0: AZ Alkmaar - Klaipėda

03/10/2023, Percorso Campioni Nazionali, primo turno, andata

Vittoria esterna più ampia

1-12: Levadia Tallinn - ÍA Akranes

23/10/2019, percorso campioni nazionali, primo turno, ritorno

Pareggio con più gol

5-5: Malmö - Shakhtar Donetsk

21/10/2015, fase a gironi

Partite giocate

105: Real Madrid

99: Benfica

97: Atlético de Madrid

97: Barcelona

89: Paris Saint-Germain

88: Manchester City

80: Porto

79: Bayern München

78: Borussia Dortmund

74: Chelsea

74: Juventus

Partite vinte

70: Real Madrid

60: Barcelona

57: Atlético de Madrid

56: Benfica46: Chelsea

46: Porto

43: Manchester City

43: Paris Saint-Germain

40: Salzburg

38: Ajax

(le vittorie ai rigori contano statisticamente come pareggi)

Gol segnati

259: Real Madrid

245: Benfica

203: Barcelona

202: Atlético de Madrid

199: Chelsea

197: Manchester City

190: Paris Saint-Germain

162: Ajax

157: Salzburg

156: Porto

Più gol in una stagione

39: Benfica (2025/26)

36: Chelsea (2014/15)

33: Chelsea (2018/19)

32: Barcelona (2013/14)

30: Benfica (2015/16)



Hanno partecipato a tutte e 13 le edizioni

Atlético de Madrid**, Barcellona, Bayern München, Benfica, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid*

*Ha raggiunto sempre almeno gli ottavi nelle prime 12 edizioni, compreso nel 2025/26.

**Ha superato la fase a gironi/fase campionato nelle prime 12 edizioni, compreso nel 2025/26.

RECORD SPETTATORI

50.000: Köln - Inter, sedicesimi di finale 2025/26

40.368: Trabzonspor - Inter, quarti di finale 2024/25

32.510: Krasnodar - Real Madrid, spareggi 2017/18

20.744: Union Berlin - Real Madrid, fase a gironi 2023/24

20.115: Deportivo La Coruña - Dynamo Kyiv, spareggi 2021/22

19.301: Nantes - Copenhagen, quarti di finale 2023/24

19.300: Borussia Dortmund - Atlético de Madrid, quarti di finale 2021/22

17.000: Astana - Benfica, fase a gironi 2015/16

16.000: Borussia Dortmund - Hajduk Split, quarti di finale 2022/23

13.377: Nantes - Siviglia, spareggi 2023/24

13.162: Anderlecht - Porto, quarti di finale 2014/15

13,102: Trabzonspor - Atalanta, ottavi di finale 2024/25

12.871: Anderlecht - Barcellona, ottavi di finale 2014/15

12.450: Nantes - HJK Helsinki, andata del secondo turno del percorso Campioni nazionali 2023/24

FINALI2026: Club Brugge - Real Madrid 1-1 (2-4 rig.)

2025: Trabzonspor - Barcelona 1-4

2024: Olympiacos - AC Milan 3-0

2023: AZ Alkmaar - Hajduk Spalato 5-0

2022: Salzburg - Benfica 0-6

2021: stagione cancellata

2020: Benfica - Real Madrid 2-3

2019: Porto - Chelsea 3-1

2018: Chelsea - Barcellona 0-3

2017: Benfica - Salzburg 1-2

2016: Paris Saint-Germain - Chelsea 1-2

2015: Shakhtar Donetsk - Chelsea 2-3

2014: Benfica - Barcellona 0-3

Tutte le finali a Nyon tranne il 2023 a Ginevra e il 2026 a Losanna.

Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2026