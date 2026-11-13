Anteprima quinta giornata UEFA Nations League: Portogallo - Danimarca e Norvegia - Galles in Lega A

In Lega A, il Portogallo è a punteggio pieno e ospita la Danimarca, mentre la Norvegia accoglie il Galles. Robert Lewandowski e Viktor Gyökeres cercano invece di aumentare il loro bottino nelle rispettive partite di Lega B.

UEFA.com passa in rassegna i temi più importanti e i giocatori da tenere d'occhio nelle ultime gare della quinta giornata di UEFA Nations League.

Guida alle partite del Gruppo A

Calendario Lega A Sabato 14 novembre

A4 Norvegia - Galles (18:00)

A4 Portogallo - Danimarca Orari CET; calcio d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.

Erling Haaland ha ulteriormente consolidato il suo primato di miglior marcatore di tutti i tempi della Nations League con tre gol nella prima finestra di partite, portando il suo bottino complessivo a 22 reti in 20 partite. Il fantasista Martin Ødegaard è invece a pari merito con Jude Bellingham per il maggior numero di assist (quattro) dopo quattro partite.

Il Galles ha scritto una pagina di storia quando queste due squadre si sono affrontate a Cardiff lo scorso ottobre: i gol di Daniel James e Neco Williams hanno permesso alla nazionale gallese di conquistare la sua prima vittoria in assoluto nella Lega A. Il commissario tecnico del Galles, Craig Bellamy, potrà contare inoltre sul rientro del regista Harry Wilson per le partite di novembre.

Highlights Nations League: Galles - Norvegia 2-1

Per il Portogallo, matematicamente ai quarti di finale, è iniziata a tutti gli effetti una nuova era dopo il ritiro dalla nazionale di Cristiano Ronaldo. Fondamentali per il gioco offensivo di Jorge Jesus sono Gonçalo Ramos e João Félix, che hanno segnato tre gol ciascuno in quattro partite e sono andati a segno nella vittoria per 4-2 di ottobre a Copenaghen.

La Danimarca è salita a sei punti grazie alla vittoria in Galles nella quarta giornata, ottenuta grazie al match winner Rasmus Højlund, autore di tre dei sette gol segnati dalla squadra tra la prima e la quarta giornata. “È decisivo per noi ormai da tantissimo tempo”, ha detto l’allenatore Brian Riemer parlando del suo numero 9. Anche l’allenatore della Danimarca considera il Portogallo una squadra eccezionale: "Hanno fatto un ottimo lavoro qui al Parken e hanno dimostrato di essere di livello mondiale", ha detto dopo la terza giornata".

Highlights Nations League: Danimarca - Portogallo 2-4 ﻿

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