I migliori marcatori europei in nazionale: Cristiano Ronaldo davanti a Romelu Lukaku, Robert Lewandowski e Harry Kane
venerdì 10 luglio 2026
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Cristiano Ronaldo ha segnato 146 gol in nazionale. Chi sono gli altri grandi marcatori?
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Cristiano Ronaldo è il primo calciatore europeo ad aver raggiunto i 100 gol in nazionale nell'autunno 2020 ed è il miglior cannoniere europeo e mondiale a livello di nazionali. Il portoghese il 20 giugno ha festeggiato la sua 200esima partita in nazionale siglando la rete della vittoria all'89' nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 contro l'Islanda. Il 13 ottobre, con una doppietta contro la Slovacchia, ha propiziato l'accesso dei lusitani alle fasi finali di UEFA EURO 2024.
Il fuoriclasse portoghese ha superato il record di 84 reti di Ferenc Puskás durante il Mondiale FIFA 2018 e ha raggiunto quota 100 reti su calcio di punizione l'8 settembre 2020 in Svezia.
- I gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, quando?
- Ronaldo: gol e record in UEFA Champions League
Con una doppietta nella vittoria delle qualificazioni europee contro la Repubblica d'Irlanda l'1 settembre 2021, ha stabilito il nuovo record mondiale di marcature in nazionale, scavalcando l'attaccante iraniano Ali Daei.
Poi è salito a quota 146 gol, diventando il primo giocatore a segnare in sei edizioni della Coppa del Mondo grazie alla doppietta realizzata contro l’Uzbekistan nel 2026. Quella rete ha inoltre permesso al portoghese di andare a segno contro la 49ª nazionale diversa della sua carriera.
La top five dei migliori marcatori di sempre in nazionale
1. Cristiano Ronaldo (Portogallo)* – 146 in 233 presenze
2. Lionel Messi (Argentina)* – 125 in 204
3. Ali Daei (Iran) – 108 in 148
4. Sunil Chhetri (India)* – 95 in 157
5= Romelu Lukaku (Belgio)* – 93 in 131
*ancora in attività
I migliori marcatori europei di sempre in nazionale
Cristiano Ronaldo (Portogallo)* – 146 gol in 233 presenze
Romelu Lukaku (Belgio)* – 93 in 131
Robert Lewandowski (Polonia)* – 89 in 167
Harry Kane (Inghilterra)* – 85 in 119
Ferenc Puskás (Ungheria e Spagna) – 84 in 89
Sándor Kocsis (Ungheria) – 75 in 68
Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina)* – 73 in 151
Miroslav Klose (Germania) – 71 in 137
Gerd Müller (Germania Ovest) – 68 in 62
Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda) – 68 in 146
Kylian Mbappé (Francia)* – 64 in 104
Aleksandar Mitrović (Serbia)* – 64 in 106
Erling Haaland (Norvegia)* – 62 in 54
Zlatan Ibrahimović (Svezia) – 62 in 122
Imre Schlosser (Ungheria) – 59 in 68
David Villa (Spagna) – 59 in 98
Olivier Giroud (Francia) – 57 in 137
Jan Koller (Cechia) – 55 in 91
Joachim Streich (Germania dell'Est) – 55 in 102
Memphis Depay (Paesi Bassi)* – 55 in 112
Wayne Rooney (Inghilterra) – 53 in 120
Poul Nielsen (Danimarca) – 52 in 38
Jon Dahl Tomasson (Danimarca) – 52 in 112
Lajos Tichy (Ungheria) – 51 in 72
Hakan Sükür (Turchia) – 51 in 112
Thierry Henry (Francia) – 51 in 123
Robin van Persie (Paesi Bassi) – 50 in 102
*ancora in attività
L'analisi dei gol di Ronaldo in nazionale
Casa o trasferta?
Ronaldo ha segnato 69 gol in casa (compresi i cinque segnati a UEFA EURO 2004 e alle Finals di UEFA Nations League 2019 in Portogallo), 43 in trasferta e 34 in campo neutro.
Vittorie, pareggi sconfitte
Ronaldo ha segnato in 96 partite del Portogallo, 81 delle quali vinte. Quando è andato a segno, la squadra ha anche collezionato otto pareggi e sette sconfitte.
Doppiette, triplette e poker
Ronaldo ha segnato 28 doppiette, 10 triplette, due poker e 58 gol singoli.
Gli avversari preferiti
11 Lussemburgo
9 Ungheria
7 Armenia, Lituania, Svezia
6 Andorra
5 Lettonia, Svizzera
Cristiano Ronaldo, però, non ha mai segnato contro l'Italia o l'Inghilterra.
Gol per competizione
14 fasi finali EURO
11 fasi finali Coppa del Mondo
15 Nations League
41 qualificazioni EURO
41 qualificazioni Coppa del Mondo
2 Confederations Cup
22 amichevoli
Tutti i record di Cristiano Ronaldo
Capocannoniere di tutti i tempi in nazionale: 146
Capocannoniere ai Campionati Europei UEFA, incluse qualificazioni: 55
Capocannoniere alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA: 14
A segno nel maggior numero di fasi finali di Campionati Europei UEFA: 5
Più gol segnati in gare ufficiali in nazionale: 124
Più gol segnati nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA: 41
A segno nel maggior numero di fasi finali di Coppa del Mondo: 6
Primo gol in una fase finale di UEFA Nations League: contro la Svizzera (semifinali, 05/06/2019, Oporto) – e prima tripletta
Dati aggiornati alle 07:00 del 7 luglio 2026