Anteprima seconda giornata UEFA Nations League: osservati speciali e temi delle partite
lunedì 28 settembre 2026
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Partite di cartello, giocatori da tenere d’occhio e statistiche: la tua guida alle partite della seconda giornata della UEFA Nations League.
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La Spagna affronta la Croazia nella rivincita della finale del 2023, mentre l'Inghilterra va in Cechia nelle gare di martedì 29 settembre che concluderanno la seconda seconda giornata di UEFA Nations League.
Vi raccontiamo gli spunti più interessanti di questa serata.
Guida alle partite della Lega A
Calendario Lega A
Martedì 29 settembre
A3 Cechia - Inghilterra
A3 Spagna - Croazia
Orari CET; calcio d'inizio alle 20:45 salvo diversa indicazione.
Spagna - Croazia
Il punto sui giocatori
Dani Olmo ha trascorso diverse stagioni alla Dinamo Zagabria, esordendo con la nazionale spagnola quando vestiva ancora la maglia del club croato. Fabián Ruiz e Rodri formavano la coppia di centrocampo alle sue spalle quando la Spagna superò la Croazia nella finale della Nations League 2023.
Luka Modrić ha conquistato sei titoli di UEFA Champions League, record assoluto, con il Real Madrid e a 41 anni continua a essere il regista della Croazia, che torna in Spagna. Joško Gvardiol e Mateo Kovačić ritroveranno invece da avversari due ex compagni del Manchester City, Aymeric Laporte e Rodri.
La partita memorabile: Croazia - Spagna 0-0 (dts, vittoria Spagna 5-4 dcr, finale Nations League 2023)
Unai Simon ha effettuato due parate ai rigori nella finale di Rotterdam, quando Luis de la Fuente ha vinto il suo primo titolo da allenatore della Spagna.
La storia
- L’ultima trasferta della Croazia in Spagna in questa competizione si è conclusa con una pesante sconfitta per 6-0 nel 2018.
- Marco Pašalić non vede l’ora di affrontare i campioni del mondo. "Credo che dovremo essere motivati e concentrati al massimo, sia mentalmente che fisicamente. Quando giochi da squadra, tutto è possibile e puoi vincere qualsiasi partita!", ha dichiarato dopo la vittoria di sabato in Cechia.
- Il Ct della Spagna Luis de la Fuente ha piena fiducia nella sua squadra. Dopo il successo per 3-2 sull’Inghilterra ha dichiarato: "Una partita racchiude tante partite diverse e noi abbiamo dimostrato di saperle affrontare tutte, momento dopo momento".
Cechia - Inghilterra
Il punto sui giocatori
La rinascita della Cechia potrebbe basarsi su giocatori che attualmente militano in Inghilterra: il difensore Ladislav Krejčí potrebbe essere schierato davanti a Lukáš Horníček o Antonín Kinský. Anche Vladimír Coufal, ex pilastro del West Ham, apporta la sua esperienza, sostituendo Krejčí come capitano nella prima giornata.
Harry Kane, Bukayo Saka e Jordan Pickford erano tutti titolari nell'Inghilterra che ha battuto la Cechia per 1-0 nell’ultimo incontro tra le due formazioni, una partita della fase a gironi di EURO 2020.
La storia
- L'ultima trasferta dell'Inghilterra a Praga si è conclusa con una sconfitta in una partita di qualificazione a EURO 2020: i padroni di casa hanno vinto 2-1, nonostante Harry Kane avesse portato in vantaggio i Tre Leoni nelle prime fasi della partita
- Anche la Cechia dovrà invertire la rotta a Praga: il gol di Adam Karabec non è bastato a evitare la sconfitta per 2-1 contro la Croazia nella prima giornata.
- L'allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha lamentato le occasioni mancate e le lacune difensive dopo la sconfitta per 3-2 subita dalla sua squadra all'esordio contro la Spagna. "Dobbiamo imparare e andare avanti", ha detto. "Dobbiamo trarre il positivo da questa esperienza e portare a casa i punti dalla sfida contro la Cechia".
Guida alle partite della Lega B
Calendario Lega B
Martedì 29 settembre
B1 Scozia - Svizzera
B1 Slovenia - Macedonia del Nord
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
Trame e giocatori da tenere d’occhio
- Zeki Amdouni ha realizzato una doppietta nel 3-0 della Svizzera in Macedonia del Nord, portando a quattro i suoi gol nelle ultime quattro partite disputate con il club e la nazionale.
Guida alle partite della Lega C
Calendario Lega C
Martedì 29 settembre
C1 Finlandia - Bielorussia (18:00)
C3 Moldavia - Isole Faroe (18:00)
C1 San Marino - Albania
C3 Slovacchia - Kazakistan
C4 Bulgaria - Estonia
C4 Lussemburgo - Islanda
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
- Joel Pohjanpalo ha segnato la prima tripletta dell'edizione 2026/27, portandosi subito in testa alla classifica dei marcatori; la sua tripletta ha aiutato la Finlandia a conquistare una netta vittoria per 7-0 a San Marino nel Gruppo C1.
- Il Lussemburgo è in testa al Gruppo C4 dopo una bella vittoria in Bulgaria, ma dovrà affrontare un’altra grande sfida con la visita dell’Islanda.