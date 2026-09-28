Anteprima seconda giornata UEFA Nations League: osservati speciali e temi delle partite

La Spagna affronta la Croazia nella rivincita della finale del 2023, mentre l'Inghilterra va in Cechia nelle gare di martedì 29 settembre che concluderanno la seconda seconda giornata di UEFA Nations League.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti di questa serata.

Guida alle partite della Lega A

Calendario Lega A Martedì 29 settembre

A3 Cechia - Inghilterra

A3 Spagna - Croazia Orari CET; calcio d'inizio alle 20:45 salvo diversa indicazione.



Il punto sui giocatori

Dani Olmo ha trascorso diverse stagioni alla Dinamo Zagabria, esordendo con la nazionale spagnola quando vestiva ancora la maglia del club croato. Fabián Ruiz e Rodri formavano la coppia di centrocampo alle sue spalle quando la Spagna superò la Croazia nella finale della Nations League 2023.

Luka Modrić ha conquistato sei titoli di UEFA Champions League, record assoluto, con il Real Madrid e a 41 anni continua a essere il regista della Croazia, che torna in Spagna. Joško Gvardiol e Mateo Kovačić ritroveranno invece da avversari due ex compagni del Manchester City, Aymeric Laporte e Rodri.

La partita memorabile: Croazia - Spagna 0-0 (dts, vittoria Spagna 5-4 dcr, finale Nations League 2023)

Unai Simon ha effettuato due parate ai rigori nella finale di Rotterdam, quando Luis de la Fuente ha vinto il suo primo titolo da allenatore della Spagna.

Finale Nations League 2023: Croazia - Spagna 0-0 (4-5 dcr)

La storia

L’ultima trasferta della Croazia in Spagna in questa competizione si è conclusa con una pesante sconfitta per 6-0 nel 2018.

Marco Pašalić non vede l’ora di affrontare i campioni del mondo. "Credo che dovremo essere motivati e concentrati al massimo, sia mentalmente che fisicamente. Quando giochi da squadra, tutto è possibile e puoi vincere qualsiasi partita!", ha dichiarato dopo la vittoria di sabato in Cechia.

Il Ct della Spagna Luis de la Fuente ha piena fiducia nella sua squadra. Dopo il successo per 3-2 sull’Inghilterra ha dichiarato: "Una partita racchiude tante partite diverse e noi abbiamo dimostrato di saperle affrontare tutte, momento dopo momento".

Il punto sui giocatori

La rinascita della Cechia potrebbe basarsi su giocatori che attualmente militano in Inghilterra: il difensore Ladislav Krejčí potrebbe essere schierato davanti a Lukáš Horníček o Antonín Kinský. Anche Vladimír Coufal, ex pilastro del West Ham, apporta la sua esperienza, sostituendo Krejčí come capitano nella prima giornata.

Harry Kane, Bukayo Saka e Jordan Pickford erano tutti titolari nell'Inghilterra che ha battuto la Cechia per 1-0 nell’ultimo incontro tra le due formazioni, una partita della fase a gironi di EURO 2020.

La storia

L'ultima trasferta dell'Inghilterra a Praga si è conclusa con una sconfitta in una partita di qualificazione a EURO 2020: i padroni di casa hanno vinto 2-1, nonostante Harry Kane avesse portato in vantaggio i Tre Leoni nelle prime fasi della partita

Anche la Cechia dovrà invertire la rotta a Praga: il gol di Adam Karabec non è bastato a evitare la sconfitta per 2-1 contro la Croazia nella prima giornata.

L'allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha lamentato le occasioni mancate e le lacune difensive dopo la sconfitta per 3-2 subita dalla sua squadra all'esordio contro la Spagna. "Dobbiamo imparare e andare avanti", ha detto. "Dobbiamo trarre il positivo da questa esperienza e portare a casa i punti dalla sfida contro la Cechia".

Guida alle partite della Lega B

Calendario Lega B Martedì 29 settembre

B1 Scozia - Svizzera

B1 Slovenia - Macedonia del Nord Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.

Trame e giocatori da tenere d’occhio

Zeki Amdouni ha realizzato una doppietta nel 3-0 della Svizzera in Macedonia del Nord, portando a quattro i suoi gol nelle ultime quattro partite disputate con il club e la nazionale.

Guida alle partite della Lega C