Classifica marcatori Nations League 2026/27: Harry Kane, Leo Walta e Lamine Yamal in vetta

Harry Kane, Leo Walta e Lamine Yamal salgono in vetta alla classifica marcatori della ﻿UEFA Nations League 2026/27 dopo i rispettivi gol alla terza giornata.

Classifica marcatori 4 Harry Kane (Inghilterra)

4 Leo Walta (Finlandia)

4 Lamine Yamal (Spagna) 3 Zeki Amdouni (Svizzera)

3 João Félix (Portogallo)

3 Anthony Gordon (Inghilterra)

3 Viktor Gyökeres (Svezia)

3 Erling Haaland (Norvegia)

3 Robert Lewandowski (Polonia)

3 Orri Óskarsson (Islanda)

3 Troy Parrott (Repubblica d'Irlanda)

3 Joel Pohjanpalo (Finlandia)

Dopo aver segnato due gol in sei minuti nel 7-0 tra Finlandia e San Marino alla prima giornata, Leo Walta firma entrambe le reti nel 2-1 contro l'Albania alla terza. Kane segna una doppietta nel 2-1 di sabato tra Inghilterra e Croazia, mentre Yamal trova il quarto gol della stagione contro la Cechia.

Kane e Yamal sono tra i cinque giocatori che hanno segnato in tutte e tre le partite disputate finora insieme ad Anthony Gordon, João Félix e Viktor Gyökeres. Quest'ultimo ha stabilito un nuovo record in Nations League andando a segno in sei partite consecutive.

Oltre a Gordon, Gyökeres e João Félix, tra i nove giocatori con tre gol ci sono Erling Haaland, Zeki Amdouni, Troy Parrott, Orri Óskarsson e due che hanno realizzato una tripletta: Joel Pohjanpalo ha firmato la prima della stagione nel 7-0 tra Finlandia e San Marino alla prima giornata, mentre Robert Lewandowski ha siglato la seconda nel 6-0 della Polonia contro la Romania.

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

Pohjanpalo e Lewandowski sono gli unici giocatori ad aver segnato una tripletta finora. Nell'edizione 2024/25 ne sono state realizzate sette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Robert Lewandowski (Polonia - Romania 6-0, 02/10/2006)

Classifica assist Nations League 2026/27

4 Jude Bellingham (Inghilterra)

3 Martin Ødegaard (Norvegia)

3 Kirill Pechenin (Bielorussia)﻿

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3