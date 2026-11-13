Classifica marcatori Nations League 2026/27: Harry Kane davanti a Michael Olise

Nella serata in cui ha superato Peter Shilton, diventando il giocatore con più presenze nella storia della nazionale inglese (126), Harry Kane ha portato a sette il proprio bottino di reti nella UEFA Nations League 2026/27 grazie al gol decisivo contro la Croazia a Wembley.

Classifica marcatori 7 Harry Kane (Inghilterra) 5 Andri Gudjohnsen (Islanda)

5 Michael Olise (Francia) 4 Pio Esposito (Italia)

4 Viktor Gyökeres (Svezia)

4 Orri Óskarsson (Islanda)

4 Troy Parrott (Repubblica d'Irlanda)

4 Tijjani Reijnders (Paesi Bassi)

4 Leo Walta (Finlandia)

4 Lamine Yamal (Spagna)﻿

Michael Olise è secondo in classifica con cinque reti dopo aver segnato nella sconfitta per 3-1 della Francia contro l'Italia. A lui si affianca Andri Gudjohnsen, autore di una tripletta alla quinta giornata contro la Bulgaria.

Tra i sette giocatori a quota quattro gol c'è Viktor Gyökeres, capocannoniere della Nations League 2024/25. Sabato contro la Bosnia-Erzegovina, l'attaccante svedese potrebbe stabilire un nuovo record nella competizione: andare a segno per l'ottava partita consecutiva.

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

Joel Pohjanpalo, Robert Lewandowski, Andri Gudjohnsen e Tijjani Reijnders sono i quattro giocatori ad aver segnato una tripletta finora. Nell'edizione 2024/25 ne sono state realizzate sette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Robert Lewandowski (Polonia - Romania 6-0, 02/10/2026)

Andri Gudjohnsen (Bulgaria - Islanda 0-5, 13/11/2026)

Tijjani Reijnders (Paesi Bassi - Grecia 7-0, 13/11/2026)

Classifica assist Nations League 2026/27

5Jude Bellingham (Inghilterra)

4 Martin Ødegaard (Norvegia)

3 Hákon Haraldsson (Islanda)

3 Rei Manaj (Albania)

3 Dan Ndoye (Svizzera)

3 Dani Olmo (Spagna)

3 Kirill Pechenin (Bielorussia)

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3