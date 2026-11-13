Classifica marcatori Nations League 2026/27: Harry Kane davanti a Viktor Gyökeres e Michael Olise

Harry Kane, il giocatore con più presenze nella storia della nazionale inglese, guida la classifica marcatori con sette reti alla vigilia dell'ultima giornata della fase campionato della UEFA Nations League 2026/27, ma diversi grandi nomi sono pronti a contendergli il primato.

Classifica marcatori 7 Harry Kane (Inghilterra) 6 Viktor Gyökeres (Svezia) 5 Andri Gudjohnsen (Islanda)

5 Rasmus Højlund (Danimarca)

5 Michael Olise (Francia) 4 Pio Esposito (Italia)

4 Erling Haaland (Norvegia)



4 Orri Óskarsson (Islanda)

4 Troy Parrott (Repubblica d'Irlanda)

4 Tijjani Reijnders (Paesi Bassi)

4 Leo Walta (Finlandia)

4 Lamine Yamal (Spagna)﻿

Viktor Gyökeres, capocannoniere della Nations League 2024/25, è a una sola rete da Kane. L'attaccante svedese ha inoltre prolungato il proprio record nella competizione, andando a segno per l'ottava partita consecutiva in occasione della vittoria della Svezia contro la Bosnia-Erzegovina sabato.

Michael Olise, Rasmus Højlund e Andri Gudjohnsen sono tutti a quota cinque gol, mentre Pio Esposito, Erling Haaland e Lamine Yamal figurano tra i sette giocatori che hanno realizzato quattro reti.﻿

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

Joel Pohjanpalo, Robert Lewandowski, Andri Gudjohnsen e Tijjani Reijnders sono i quattro giocatori ad aver segnato una tripletta finora. Nell'edizione 2024/25 ne sono state realizzate sette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Robert Lewandowski (Polonia - Romania 6-0, 02/10/2026)

Andri Gudjohnsen (Bulgaria - Islanda 0-5, 13/11/2026)

Tijjani Reijnders (Paesi Bassi - Grecia 7-0, 13/11/2026)

Classifica assist Nations League 2026/27

5Jude Bellingham (Inghilterra)

4 Martin Ødegaard (Norvegia)

3 Hákon Haraldsson (Islanda)

3 Rei Manaj (Albania)

3 Dan Ndoye (Svizzera)

3 Dani Olmo (Spagna)

3 Kirill Pechenin (Bielorussia)

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3