UEFA Nations League: vittorie per Zinédine Zidane e Mark van Bommel dopo i pareggi di Xavi e Jürgen Klopp

Zinédine Zidane, Mark van Bommel e Jorge Jesus iniziano con una vittoria la loro avventura sulla panchina della nazionale alla prima giornata di UEFA Nations League, mentre gli altri due esordienti, Xavi Hernández e Jürgen Klopp, pareggiano ad Amsterdam e Roberto Mancini perde al suo ritorno in azzurro.

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Zidane trionfa in Turchia

L'era di Zinédine Zidane inizia con una vittoria di misura della Francia a Kocaeli, con il capitano Kylian Mbappé che segna il decisivo ma deve lasciare il campo poco dopo. "Provo tante emozioni", ha dichiarato Zidane a TF1. "Iniziare con una vittoria non è mai facile, soprattutto qui in Turchia. Abbiamo impedito agli avversari di sviluppare il loro gioco pressando alto e recuperano palla con aggressività. È un risultato molto incoraggiante per il futuro".

Il difensore Jules Koundé rivela che Zidane ha saputo mantenere la calma dopo un primo tempo senza gol, aiutando la Francia a scardinare la tenace difesa turca nella ripresa. "Ci ha chiesto di continuare a giocare e di avere fiducia nel nostro piano partita", ha dichiarato Koundé a TF1. "Tenendo maggiormente palla nel secondo tempo, siamo riusciti a stancarli. Loro pressavano alto e alla fine hanno lasciato spazi".

Prossima partita

28/09: Belgio - Francia (20:45 CET)﻿

Il Belgio di Van Bommel batte l'Italia di Mancini

Mark van Bommel si è detto soddisfatto della prestazione del Belgio Photonews via Getty Images

Le reti di Mika Godts e Dodi Lukébakio permettono a Mark van Bommel di iniziare con una vittoria la sua avventura da Ct del Belgio, mentre Roberto Mancini comincia il suo secondo mandato sulla panchina azzurra con una sconfitta.

"Non riuscivo a credere che avessimo lavorato insieme solo per pochi giorni, a giudicare da come stavamo giocando", ha dichiarato Van Bommel alla UEFA al termine della partita. "Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio. Potevamo segnare di più, ma sono molto contento di tutte le occasioni che abbiamo creato. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', quindi ho deciso di fare qualche cambio: per fortuna è andata bene".

Mancini non si è lasciato scoraggiare dal risultato, sottolineando comunque gli aspetti positivi della prestazione dell’Italia: "Il Belgio è stato superiore nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo riusciti ad esprimere meglio il nostro gioco".

Prossime partite

28/09: Belgio - Francia (20:45 CET)

28/09: Turchia - Italia (20:45 CET)

Pareggio tra Xavi e Klopp

Jürgen Klopp sembrava destinato a festeggiare una vittoria al suo esordio con la Germania grazie al gol segnato da Felix Nmecha nel primo tempo, finché il pareggio di Cody Gakpo al 92° minuto non ha assicurato un punto al Ct dei Paesi Bassi, Xavi, alla sua prima partita.

"Sono soddisfatto perché abbiamo giocato davvero bene", ha dichiarato il nuovo Ct dei Paesi Bassi. "Onestamente, oggi siamo stati migliori della Germania. Meritavamo qualcosa di più, soprattutto nel secondo tempo, perché abbiamo giocato davvero bene. Sono molto contento perché abbiamo dimostrato il nostro modo di giocare”.

Il neo Ct Xavi si è detto soddisfatto del gioco dei Paesi Bassi UEFA via Getty Images

"Abbiamo iniziato bene nei primi dieci minuti. Poi abbiamo avuto dieci minuti difficili; non riuscivamo proprio a ingranare", ha detto Klopp. "Quando il sistema non è ancora ben rodato – e non mi riferisco nemmeno all'aspetto tattico, ma in generale, quando i dettami non sono ancora completamente assimilati – allora è il momento di lottare con tutte le forze per vincere i duelli".

Prossime partite

27/09: Serbia - Paesi Bassi (18:00 CET)

27/09: Germania - Grecia (20:45 CET)

Jorge Jesus inizia con una vittoria

I campioni in carica del Portogallo hanno iniziato il nuovo corso sotto la guida di Jorge Jesus con una vittoria in UEFA Nations League a Lisbona, battendo il Galles per 1-0 grazie al gol di João Félix al 22'. Probabilmente è stato giusto che a decidere la partita sia stato proprio João Félix: il ventiseienne ha giocato al fianco di Cristiano Ronaldo nella nuova coppia d’attacco ideata da Jorge Jesus. "Si è visto il nostro stile di gioco: un calcio molto offensivo, con un pressing alto, senza lasciare respiro agli avversari", ha dichiarato João Félix a proposito del nuovo stile di gioco della nazionale.

Jorge Jesus dà indicazioni durante la vittoria del Portogallo contro il Galles AFP via Getty Images

Jorge Jesus si è detto soddisfatto di aver visto le sue idee messe in pratica sia in fase difensiva che offensiva. "La squadra è riuscita a mantenere il vantaggio grazie alla difesa, ed è stato importante non subire gol", ha dichiarato a RTP. "Sono soddisfatto sia del risultato che della prestazione".

Prossima partita

27/09: Norvegia - Portogallo (20:45 CET)