UEFA Nations League: pareggio all'esordio per Xavi e Jürgen Klopp, vittoria per Jorge Jesus

Jorge Jesus ha esordito col Portogallo con una vittoria nella prima giornata di UEFA Nations League, mentre i due nuovi Ct, Xavi e Jürgen Klopp, hanno cominciato la loro nuova avventura con Paesi Bassi e Germania con un pareggio ad Amsterdam.

Scopri cosa hanno detto i nuovi allenatori della Lega A dopo le loro prime partite alla guida delle squadre.

Pareggio tra Xavi e Klopp

Jürgen Klopp sembrava destinato a festeggiare una vittoria al suo esordio con la Germania grazie al gol segnato da Felix Nmecha nel primo tempo, finché il pareggio di Cody Gakpo al 92° minuto non ha assicurato un punto al Ct dei Paesi Bassi, Xavi, alla sua prima partita.

"Sono soddisfatto perché abbiamo giocato davvero bene", ha dichiarato il nuovo Ct dei Paesi Bassi. "Onestamente, oggi siamo stati migliori della Germania. Meritavamo qualcosa di più, soprattutto nel secondo tempo, perché abbiamo giocato davvero bene. Sono molto contento perché abbiamo dimostrato il nostro modo di giocare”.

Il neo Ct Xavi si è detto soddisfatto del gioco dei Paesi Bassi UEFA via Getty Images

"Abbiamo iniziato bene nei primi dieci minuti. Poi abbiamo avuto dieci minuti difficili; non riuscivamo proprio a ingranare", ha detto Klopp. "Quando il sistema non è ancora ben rodato – e non mi riferisco nemmeno all'aspetto tattico, ma in generale, quando i dettami non sono ancora completamente assimilati – allora è il momento di lottare con tutte le forze per vincere i duelli".

Prossime partite

27/09: Serbia - Paesi Bassi (18:00 CET)

27/09: Germania - Grecia (20:45 CET)

Jorge Jesus inizia con una vittoria

I campioni in carica del Portogallo hanno iniziato il nuovo corso sotto la guida di Jorge Jesus con una vittoria in UEFA Nations League a Lisbona, battendo il Galles per 1-0 grazie al gol di João Félix al 22'. Probabilmente è stato giusto che a decidere la partita sia stato proprio João Félix: il ventiseienne ha giocato al fianco di Cristiano Ronaldo nella nuova coppia d’attacco ideata da Jorge Jesus. "Si è visto il nostro stile di gioco: un calcio molto offensivo, con un pressing alto, senza lasciare respiro agli avversari", ha dichiarato João Félix a proposito del nuovo stile di gioco della nazionale.

Jorge Jesus dà indicazioni durante la vittoria del Portogallo contro il Galles AFP via Getty Images

Jorge Jesus si è detto soddisfatto di aver visto le sue idee messe in pratica sia in fase difensiva che offensiva. "La squadra è riuscita a mantenere il vantaggio grazie alla difesa, ed è stato importante non subire gol", ha dichiarato a RTP. "Sono soddisfatto sia del risultato che della prestazione".

Prossime partite

27/09: Norvegia - Portogallo (20:45 CET)