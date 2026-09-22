Anteprima prima giornata di UEFA Nations League: Italia - Belgio e Inghilterra - Spagna tra le partite di cartello
martedì 22 settembre 2026
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Partite da non perdere, giocatori chiave e statistiche: guida alla prima giornata di UEFA Nations League.
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L'Italia sfida il Belgio, la Francia fa visita alla Turchia e l'Inghilterra ospita la Spagna in alcune delle sfide più interessanti della prima giornata di UEFA Nations League.
UEFA.com punta i riflettori sui precedenti, sui temi di ogni partita e sui giocatori da tenere d'occhio.
Cosa guardare in Lega A
Calendario della Lega A
Venerdì 25 settembre
A1 Italia - Belgio
A1 Turchia - Francia
Sabato 26 settembre
A3 Cechia - Croazia
A3 Inghilterra - Spagna
Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.
Giocatori in primo piano
Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni hanno vinto EURO 2020 con Roberto Mancini. Pio Esposito ha segnato cinque gol in nove presenze con l'Italia.
Il centrocampista del Chelsea Romeo Lavia potrebbe collezionare la sua seconda presenza con la nazionale belga dopo quella a marzo 2023. Mika Godts è stato il secondo miglior marcatore dell'Eredivisie olandese la scorsa stagione e in estate si è trasferito al Paris Saint-Germain.
Partita memorabile: Italia - Belgio 2-2 (Nations League, 10/10/2024)
Le due squadre hanno dato vita a una partita emozionante nella scorsa fase a leghe, con i gol di Maxim De Cuyper e Leandro Trossard che hanno permesso al Belgio di rimontare da un 2-0.
Il contesto
- Roberto Mancini inizia la sua seconda esperienza con l'Italia, mentre Mark van Bommel debutta da Ct del Belgio.
- L'Italia ha raggiunto i quarti di finale la scorsa edizione, perdendo con un 5-4 complessivo contro la Germania.
- Il Belgio ha recuperato due gol all'Ucraina ed è rimasto in Lega A dopo lo spareggio promozione/retrocessione di marzo.
Giocatori in primo piano
Arda Güler ha già collezionato tre assist e un gol in sei gare di campionato con il Real Madrid. L'attaccante del Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu è stato uno dei sette giocatori a realizzare una tripletta in Nations League 2024/25.
Ousmane Dembélé ha contribuito a quattro gol nella vittoria del Paris Saint-Germain nella prima gara di Champions League, uno in più di Michael Olise nel successo del Bayern contro il Bodø/Glimt. Il capitano della Francia Kylian Mbappé ha segnato il suo primo gol contro l'Inter dopo aver vinto il titolo di capocannoniere della scorsa stagione.
Partita memorabile: Turchia - Francia 2-0 (qualificazioni a EURO 2020, 08/07/2019)
La Turchia è uscita vittoriosa dall'ultima partita casalinga contro la Francia grazie ai gol di Kaan Ayhan e Cengiz Ünder.
Il contesto
- Zinédine Zidane debutta da Ct della Francia e ha affrontato due volte la Turchia da giocatore, vincendo sempre 4-0.
- La Turchia ha ottenuto la promozione in Lega A grazie alla netta vittoria agli spareggi contro l'Ungheria.
- La Francia si è classificata terza nell'edizione precedente, vincendo la finale per il terzo posto contro la Germania dopo essere stata sconfitta dalla Spagna in una semifinale epica terminata 5-4.
Giocatori in primo piano
Nella prima rosa di Santi Denia ci sono tre nuovi arrivi, tutti a centrocampo: Roman Macek (Sparta Praha), Matěj Radosta (Teplice) e Lukáš Ambros (Anderlecht). A proposito di Ambros, il Ct ha dichiarato: "È un giocatore versatile che può ricoprire diversi ruoli".
Il centrocampista del Como Martin Baturina è stato nominato Player of the Match al debutto in Champions League, terminato con una vittoria per 4-1 contro il Lipsia. Luka Modrić ha collezionato 50 presenze durante il primo mandato di Slaven Bilić in panchina.
Partita memorabile: Cechia - Croazia 2-2 (EURO 2016, 17/06/2016)
Le possibilità della Cechia di ottenere qualcosa da questo incontro di Gruppo D sembrano scarse fino al 75', ma i subentrati Milan Škoda e Tomáš Necid ispirano il pareggio.
Il contesto
- Santi Denia e Slaven Bilić, nominati quest'estate, sono alla prima partita, ma Bilić è già stato Ct della Croazia dal 2006 al 2012.
- Le due squadre si sono incontrate anche durante le qualificazioni per i Mondiali del 2026: la Croazia ha vinto 5-1 in casa, mentre la partita a Praga si è conclusa a reti inviolate.
- La Croazia, seconda classificata nel 2023, aveva raggiunto i quarti di finale nell'edizione precedente, perdendo contro la Francia. La Cechia ha vinto il Gruppo B1 ottenendo la promozione in Lega A.
Giocatori in primo piano
Venerdì, Harry Kane è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nella Bundesliga tedesca, mentre Jude Bellingham ha iniziato alla grande sotto la guida del nuovo allenatore José Mourinho realizzando tre gol e tre assist in sette gare di campionato con il Real Madrid.
Ferran Torres ha segnato una tripletta al suo debutto in Champions League con il Paris Saint-Germain. Il suo nuovo compagno di squadra Fabián Ruiz non ha mai perso nelle sue 50 presenze con la Spagna (35 vittorie e 15 pareggi escludendo i calci di rigore).
Partita memorabile: Spagna - Inghilterra 2-1 (finale di EURO 2024, 14/07/2024)
La Spagna conquista il suo quarto Europeo (record) grazie a un gol di Mikel Oyarzabal nei minuti finali a Berlino. L'Inghilterra aveva risposto al gol iniziale di Nico Williams con Cole Palmer a metà del secondo tempo.
Il contesto
- Le due squadre si sono affrontate dieci volte dall'inizio del millennio. La Spagna è in vantaggio con sei vittorie contro le tre dell'Inghilterra.
- L'Inghilterra torna in Lega A dopo aver vinto il Gruppo B2 la scorsa edizione.
- Nel 2025, la Spagna ha perso la finale contro il Portogallo ai rigori a Monaco.
Cosa guardare in Lega B
Calendario della Lega B
Venerdì 25 settembre
B2 Georgia - Irlanda del Nord (18:00)
B2 Ungheria - Ucraina
B4 Polonia - Bosnia ed Erzegovina
B4 Svezia - Romania
Sabato 26 settembre
B1 Slovenia - Scozia (15:00)
B1 Macedonia del Nord - Svizzera
Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.
Il contesto
- Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Israele, Polonia, Scozia e Svizzera cercano di tornare in Lega A dopo la retrocessione.
- Austria, Georgia, Repubblica d'Irlanda, Slovenia e Ucraina si preparano a un'altra stagione in Lega B.
- Kosovo, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania e Svezia vogliono proseguire la loro ascesa dopo la promozione dalla Lega C.
Temi e giocatori da tenere d'occhio
- Solo due squadre hanno segnato più dei 14 gol realizzati dall'Austria nella Lega B della scorsa edizione.
- Il Kosovo debutta in Lega B in casa contro la Repubblica d'Irlanda. Da tenere d'occhio l'attaccante Vedat Muriqi , autore di una tripletta nello spareggio di ritorno che ha contribuito alla promozione prima di trasferirsi al Fenerbahçe quest'estate. Domenica ha segnato quattro gol con il club turco.
- Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 con nove gol, che hanno permesso alla Svezia di ottenere la promozione diretta dal Gruppo C1. Riuscirà l'attaccante dell'Arsenal a mantenere lo stesso ritmo in Lega B?
- L'attaccante georgiano del Villarreal Georges Mikautadze non è arrivato lontano da Gyökeres, con sette gol. A disposizione di Willy Sagnol c'è anche Khvicha Kvaratskhelia, che darà non pochi problemi alle difese avversarie.
- La Svizzera ha avuto la migliore avventura ai Mondiali di qualsiasi altra squadra della Lega B, arrivando ai quarti di finale. Tra i protagonisti c'è il trequartista Johan Manzambi, che ha contribuito con tre gol e due assist in quattro presenze. Sabato, il giocatore ha segnato il suo primo gol con la sua nuova squadra, l'Aston Villa.
Cosa guardare in Lega C
Calendario della Lega C
Venerdì 25 settembre
C2 Armenia - Lettonia (18:00)
C2 Montenegro - Cipro
Sabato 26 settembre
C1 San Marino - Finlandia (18:00)
C3 Isole Faroe - Kazakistan (18:00)
C4 Bulgaria - Lussemburgo (18:00)
C4 Islanda - Estonia (18:00)
C1 Albania - Bielorussia
C3 Slovacchia - Moldavia
Orari CET; calci di inizio ore 20:45 se non diversamente indicato.
- Albania, Finlandia, Islanda, Kazakistan e Montenegro sono retrocesse dalla Lega B. Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lussemburgo e Slovacchia hanno giocato in Lega C, mentre San Marino e Moldavia sono state promosse dalla Lega D.
- L'attaccante montenegrino Nikola Krstović è stato uno dei sette giocatori a realizzare una tripletta in Nations League 2024/25, mettendone a segno una contro la Turchia nel Gruppo B4.
- Albania e Islanda sono retrocesse nonostante i sette punti in Lega B la scorsa stagione (Albania direttamente, Islanda tramite gli spareggi). L'Albania ha poi battuto la Serbia (Lega A) e ha conquistato il secondo posto nel Gruppo K nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, concludendo con un bilancio di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.
- Le Isole Faroe si sono dimostrate altrettanto brillanti nelle qualificazioni europee, vincendo quattro partite su otto nel Gruppo L. Tra i suoi successi c'è stato un memorabile 2-1 contro la Cechia.
- San Marino ha fatto la storia in Nations League 2024/25 festeggiando le sue prime due vittorie a livello ufficiale.