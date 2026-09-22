Anteprima prima giornata di UEFA Nations League: Italia - Belgio e Inghilterra - Spagna tra le partite di cartello

Giocatori in primo piano

Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni hanno vinto EURO 2020 con Roberto Mancini. Pio Esposito ha segnato cinque gol in nove presenze con l'Italia.

Il centrocampista del Chelsea Romeo Lavia potrebbe collezionare la sua seconda presenza con la nazionale belga dopo quella a marzo 2023. Mika Godts è stato il secondo miglior marcatore dell'Eredivisie olandese la scorsa stagione e in estate si è trasferito al Paris Saint-Germain.

Partita memorabile: Italia - Belgio 2-2 (Nations League, 10/10/2024)

Le due squadre hanno dato vita a una partita emozionante nella scorsa fase a leghe, con i gol di Maxim De Cuyper e Leandro Trossard che hanno permesso al Belgio di rimontare da un 2-0.

Highlights: Italia - Belgio 2-2

Il contesto