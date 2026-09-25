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Anteprima prima giornata di UEFA Nations League: Inghilterra - Spagna, Cechia - Croazia

venerdì 25 settembre 2026

Partite da non perdere, giocatori chiave e statistiche: guida alle sfide di UEFA Nations League di sabato.

Harry Kane e l'Inghilterra sono tornati in Lega A
Harry Kane e l'Inghilterra sono tornati in Lega A AFP via Getty Images

L'Inghilterra ospita la Spagna e la Croazia fa visita alla Cechia nelle ultime gare della prima giornata di UEFA Nations League in programma sabato 26 settembre.

UEFA.com punta i riflettori sui precedenti, sui temi di ogni partita e sui giocatori da tenere d'occhio.

Dove guardare la UEFA Nations League

Cosa guardare in Lega A

Calendario della Lega A: sabato 26 settembre

A3  Cechia - Croazia
A3  Inghilterra - Spagna

Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.

Inghilterra - Spagna

Giocatori in primo piano

Venerdì, Harry Kane è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nella Bundesliga tedesca, mentre Jude Bellingham ha iniziato alla grande sotto la guida del nuovo allenatore José Mourinho realizzando tre gol e tre assist in sette gare di campionato con il Real Madrid.

Ferran Torres ha segnato una tripletta al suo debutto in Champions League con il Paris Saint-Germain. Il suo nuovo compagno di squadra Fabián Ruiz non ha mai perso nelle sue 50 presenze con la Spagna (35 vittorie e 15 pareggi escludendo i calci di rigore).

Partita memorabile: Spagna - Inghilterra 2-1 (finale di EURO 2024, 14/07/2024)
La Spagna conquista il suo quarto Europeo (record) grazie a un gol di Mikel Oyarzabal nei minuti finali a Berlino. L'Inghilterra aveva risposto al gol iniziale di Nico Williams con Cole Palmer a metà del secondo tempo.

Highlights finale: Spagna - Inghilterra 2-1

Il contesto

  • Le due squadre si sono affrontate dieci volte dall'inizio del millennio. La Spagna è in vantaggio con sei vittorie contro le tre dell'Inghilterra.
  • L'Inghilterra torna in Lega A dopo aver vinto il Gruppo B2 la scorsa edizione.
  • Nel 2025, la Spagna ha perso la finale contro il Portogallo ai rigori a Monaco.

Cechia - Croazia

Giocatori in primo piano

Nella prima rosa di Santi Denia ci sono tre nuovi arrivi, tutti a centrocampo: Roman Macek (Sparta Praha), Matěj Radosta (Teplice) e Lukáš Ambros (Anderlecht). A proposito di Ambros, il Ct ha dichiarato: "È un giocatore versatile che può ricoprire diversi ruoli".

Il centrocampista del Como Martin Baturina è stato nominato Player of the Match al debutto in Champions League, terminato con una vittoria per 4-1 contro il Lipsia. Luka Modrić ha collezionato 50 presenze durante il primo mandato di Slaven Bilić in panchina.

Partita memorabile: Cechia - Croazia 2-2 (EURO 2016, 17/06/2016)
Le possibilità della Cechia di ottenere qualcosa da questo incontro di Gruppo D sembrano scarse fino al 75', ma i subentrati Milan Škoda e Tomáš Necid ispirano il pareggio.

Highlights EURO 2016: Cechia - Croazia 2-2

Il contesto

  • Santi Denia e Slaven Bilić, nominati quest'estate, sono alla prima partita, ma Bilić è già stato Ct della Croazia dal 2006 al 2012.
  • Le due squadre si sono incontrate anche durante le qualificazioni per i Mondiali del 2026: la Croazia ha vinto 5-1 in casa, mentre la partita a Praga si è conclusa a reti inviolate.
  • La Croazia, seconda classificata nel 2023, aveva raggiunto i quarti di finale nell'edizione precedente, perdendo contro la Francia. La Cechia ha vinto il Gruppo B1 ottenendo la promozione in Lega A.

    Cosa guardare in Lega B

    Calendario della Lega B: sabato 26 settembre

    B1  Slovenia - Scozia  (15:00)﻿
    B1  Macedonia del Nord - Svizzera

    Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.

    Il contesto

    • Scozia e Svizzera cercano di tornare in Lega A dopo la retrocessione.
    • La Slovenia si prepara a un'altra stagione in Lega B.
    • La Macedonia del Nord vuole proseguire la sua ascesa dopo la promozione dalla Lega C.

    Temi e giocatori da tenere d'occhio

    • La Svizzera ha avuto la migliore avventura ai Mondiali di qualsiasi altra squadra della Lega B, arrivando ai quarti di finale. Tra i protagonisti c'è il trequartista Johan Manzambi, che ha contribuito con tre gol e due assist in quattro presenze. Sabato, il giocatore ha segnato il suo primo gol con la sua nuova squadra, l'Aston Villa.

    Cosa guardare in Lega C

    Calendario della Lega C: sabato 26 settembre

    C1  San Marino - Finlandia  (18:00)
    C3  Isole Faroe - Kazakistan  (18:00)
    C4  Bulgaria - Lussemburgo  (18:00)
    C4  Islanda - Estonia  (18:00)
    C1  Albania - Bielorussia
    C3  Slovacchia - Moldavia

    Orari CET; calci di inizio ore 20:45 se non diversamente indicato.

    • Albania, Finlandia, Islanda e Kazakistan sono retrocesse dalla Lega B. Bielorussia, Bulgaria, Isole Faroe, Lussemburgo e Slovacchia hanno giocato in Lega C, mentre San Marino e Moldavia sono state promosse dalla Lega D.
    • Albania e Islanda sono retrocesse nonostante i sette punti in Lega B la scorsa stagione (Albania direttamente, Islanda tramite gli spareggi). L'Albania ha poi battuto la Serbia (Lega A) e ha conquistato il secondo posto nel Gruppo K nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, concludendo con un bilancio di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.
    • Le Isole Faroe si sono dimostrate altrettanto brillanti nelle qualificazioni europee, vincendo quattro partite su otto nel Gruppo L. Tra i suoi successi c'è stato un memorabile 2-1 contro la Cechia.
    • San Marino ha fatto la storia in Nations League 2024/25 festeggiando le sue prime due vittorie a livello ufficiale.
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