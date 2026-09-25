Anteprima prima giornata di UEFA Nations League: Inghilterra - Spagna, Cechia - Croazia

L'Inghilterra ospita la Spagna e la Croazia fa visita alla Cechia nelle ultime gare della prima giornata di UEFA Nations League in programma sabato 26 settembre.

UEFA.com punta i riflettori sui precedenti, sui temi di ogni partita e sui giocatori da tenere d'occhio.

Dove guardare la UEFA Nations League

Cosa guardare in Lega A

Calendario della Lega A: sabato 26 settembre A3 Cechia - Croazia

A3 Inghilterra - Spagna Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.

Giocatori in primo piano

Venerdì, Harry Kane è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nella Bundesliga tedesca, mentre Jude Bellingham ha iniziato alla grande sotto la guida del nuovo allenatore José Mourinho realizzando tre gol e tre assist in sette gare di campionato con il Real Madrid.

Ferran Torres ha segnato una tripletta al suo debutto in Champions League con il Paris Saint-Germain. Il suo nuovo compagno di squadra Fabián Ruiz non ha mai perso nelle sue 50 presenze con la Spagna (35 vittorie e 15 pareggi escludendo i calci di rigore).

Partita memorabile: Spagna - Inghilterra 2-1 (finale di EURO 2024, 14/07/2024)

La Spagna conquista il suo quarto Europeo (record) grazie a un gol di Mikel Oyarzabal nei minuti finali a Berlino. L'Inghilterra aveva risposto al gol iniziale di Nico Williams con Cole Palmer a metà del secondo tempo.

Highlights finale: Spagna - Inghilterra 2-1

Il contesto

Le due squadre si sono affrontate dieci volte dall'inizio del millennio. La Spagna è in vantaggio con sei vittorie contro le tre dell'Inghilterra.

L'Inghilterra torna in Lega A dopo aver vinto il Gruppo B2 la scorsa edizione.

Nel 2025, la Spagna ha perso la finale contro il Portogallo ai rigori a Monaco.

Giocatori in primo piano

Nella prima rosa di Santi Denia ci sono tre nuovi arrivi, tutti a centrocampo: Roman Macek (Sparta Praha), Matěj Radosta (Teplice) e Lukáš Ambros (Anderlecht). A proposito di Ambros, il Ct ha dichiarato: "È un giocatore versatile che può ricoprire diversi ruoli".

Il centrocampista del Como Martin Baturina è stato nominato Player of the Match al debutto in Champions League, terminato con una vittoria per 4-1 contro il Lipsia. Luka Modrić ha collezionato 50 presenze durante il primo mandato di Slaven Bilić in panchina.

Partita memorabile: Cechia - Croazia 2-2 (EURO 2016, 17/06/2016)

Le possibilità della Cechia di ottenere qualcosa da questo incontro di Gruppo D sembrano scarse fino al 75', ma i subentrati Milan Škoda e Tomáš Necid ispirano il pareggio.

Highlights EURO 2016: Cechia - Croazia 2-2

Il contesto

Santi Denia e Slaven Bilić, nominati quest'estate, sono alla prima partita, ma Bilić è già stato Ct della Croazia dal 2006 al 2012.

Le due squadre si sono incontrate anche durante le qualificazioni per i Mondiali del 2026: la Croazia ha vinto 5-1 in casa, mentre la partita a Praga si è conclusa a reti inviolate.

La Croazia, seconda classificata nel 2023, aveva raggiunto i quarti di finale nell'edizione precedente, perdendo contro la Francia. La Cechia ha vinto il Gruppo B1 ottenendo la promozione in Lega A.

Cosa guardare in Lega B

Calendario della Lega B: sabato 26 settembre B1 Slovenia - Scozia (15:00)﻿

B1 Macedonia del Nord - Svizzera Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.

Il contesto

Scozia e Svizzera cercano di tornare in Lega A dopo la retrocessione.

La Slovenia si prepara a un'altra stagione in Lega B.

La Macedonia del Nord vuole proseguire la sua ascesa dopo la promozione dalla Lega C.

Temi e giocatori da tenere d'occhio

La Svizzera ha avuto la migliore avventura ai Mondiali di qualsiasi altra squadra della Lega B, arrivando ai quarti di finale. Tra i protagonisti c'è il trequartista Johan Manzambi, che ha contribuito con tre gol e due assist in quattro presenze. Sabato, il giocatore ha segnato il suo primo gol con la sua nuova squadra, l'Aston Villa.

Cosa guardare in Lega C