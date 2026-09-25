Anteprima prima giornata di UEFA Nations League: Inghilterra - Spagna, Cechia - Croazia
venerdì 25 settembre 2026
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Partite da non perdere, giocatori chiave e statistiche: guida alle sfide di UEFA Nations League di sabato.
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L'Inghilterra ospita la Spagna e la Croazia fa visita alla Cechia nelle ultime gare della prima giornata di UEFA Nations League in programma sabato 26 settembre.
UEFA.com punta i riflettori sui precedenti, sui temi di ogni partita e sui giocatori da tenere d'occhio.
Cosa guardare in Lega A
Calendario della Lega A: sabato 26 settembre
A3 Cechia - Croazia
A3 Inghilterra - Spagna
Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.
Inghilterra - Spagna
Giocatori in primo piano
Venerdì, Harry Kane è diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 100 gol nella Bundesliga tedesca, mentre Jude Bellingham ha iniziato alla grande sotto la guida del nuovo allenatore José Mourinho realizzando tre gol e tre assist in sette gare di campionato con il Real Madrid.
Ferran Torres ha segnato una tripletta al suo debutto in Champions League con il Paris Saint-Germain. Il suo nuovo compagno di squadra Fabián Ruiz non ha mai perso nelle sue 50 presenze con la Spagna (35 vittorie e 15 pareggi escludendo i calci di rigore).
Partita memorabile: Spagna - Inghilterra 2-1 (finale di EURO 2024, 14/07/2024)
La Spagna conquista il suo quarto Europeo (record) grazie a un gol di Mikel Oyarzabal nei minuti finali a Berlino. L'Inghilterra aveva risposto al gol iniziale di Nico Williams con Cole Palmer a metà del secondo tempo.
Il contesto
- Le due squadre si sono affrontate dieci volte dall'inizio del millennio. La Spagna è in vantaggio con sei vittorie contro le tre dell'Inghilterra.
- L'Inghilterra torna in Lega A dopo aver vinto il Gruppo B2 la scorsa edizione.
- Nel 2025, la Spagna ha perso la finale contro il Portogallo ai rigori a Monaco.
Cechia - Croazia
Giocatori in primo piano
Nella prima rosa di Santi Denia ci sono tre nuovi arrivi, tutti a centrocampo: Roman Macek (Sparta Praha), Matěj Radosta (Teplice) e Lukáš Ambros (Anderlecht). A proposito di Ambros, il Ct ha dichiarato: "È un giocatore versatile che può ricoprire diversi ruoli".
Il centrocampista del Como Martin Baturina è stato nominato Player of the Match al debutto in Champions League, terminato con una vittoria per 4-1 contro il Lipsia. Luka Modrić ha collezionato 50 presenze durante il primo mandato di Slaven Bilić in panchina.
Partita memorabile: Cechia - Croazia 2-2 (EURO 2016, 17/06/2016)
Le possibilità della Cechia di ottenere qualcosa da questo incontro di Gruppo D sembrano scarse fino al 75', ma i subentrati Milan Škoda e Tomáš Necid ispirano il pareggio.
Il contesto
- Santi Denia e Slaven Bilić, nominati quest'estate, sono alla prima partita, ma Bilić è già stato Ct della Croazia dal 2006 al 2012.
- Le due squadre si sono incontrate anche durante le qualificazioni per i Mondiali del 2026: la Croazia ha vinto 5-1 in casa, mentre la partita a Praga si è conclusa a reti inviolate.
- La Croazia, seconda classificata nel 2023, aveva raggiunto i quarti di finale nell'edizione precedente, perdendo contro la Francia. La Cechia ha vinto il Gruppo B1 ottenendo la promozione in Lega A.
Cosa guardare in Lega B
Calendario della Lega B: sabato 26 settembre
B1 Slovenia - Scozia (15:00)
B1 Macedonia del Nord - Svizzera
Orari CET; calci d'inizio ore 20:45 salvo diversa indicazione.
Il contesto
- Scozia e Svizzera cercano di tornare in Lega A dopo la retrocessione.
- La Slovenia si prepara a un'altra stagione in Lega B.
- La Macedonia del Nord vuole proseguire la sua ascesa dopo la promozione dalla Lega C.
Temi e giocatori da tenere d'occhio
- La Svizzera ha avuto la migliore avventura ai Mondiali di qualsiasi altra squadra della Lega B, arrivando ai quarti di finale. Tra i protagonisti c'è il trequartista Johan Manzambi, che ha contribuito con tre gol e due assist in quattro presenze. Sabato, il giocatore ha segnato il suo primo gol con la sua nuova squadra, l'Aston Villa.
Cosa guardare in Lega C
Calendario della Lega C: sabato 26 settembre
C1 San Marino - Finlandia (18:00)
C3 Isole Faroe - Kazakistan (18:00)
C4 Bulgaria - Lussemburgo (18:00)
C4 Islanda - Estonia (18:00)
C1 Albania - Bielorussia
C3 Slovacchia - Moldavia
Orari CET; calci di inizio ore 20:45 se non diversamente indicato.
- Albania, Finlandia, Islanda e Kazakistan sono retrocesse dalla Lega B. Bielorussia, Bulgaria, Isole Faroe, Lussemburgo e Slovacchia hanno giocato in Lega C, mentre San Marino e Moldavia sono state promosse dalla Lega D.
- Albania e Islanda sono retrocesse nonostante i sette punti in Lega B la scorsa stagione (Albania direttamente, Islanda tramite gli spareggi). L'Albania ha poi battuto la Serbia (Lega A) e ha conquistato il secondo posto nel Gruppo K nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, concludendo con un bilancio di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.
- Le Isole Faroe si sono dimostrate altrettanto brillanti nelle qualificazioni europee, vincendo quattro partite su otto nel Gruppo L. Tra i suoi successi c'è stato un memorabile 2-1 contro la Cechia.
- San Marino ha fatto la storia in Nations League 2024/25 festeggiando le sue prime due vittorie a livello ufficiale.