UEFA Nations League 2026/27: risultati nella fase a leghe per nazione
martedì 17 novembre 2026
Intro articolo
Guarda i risultati di ogni squadra nella fase a leghe di UEFA Nations League 2026/27.
Contenuti top media
Corpo articolo
La fase a leghe della UEFA Nations League 2026/27 si è disputata tra settembre e novembre 2026. Le squadre delle Leghe A, B e C hanno giocato sei partite, mentre le squadre della Lega D ne hanno giocate quattro.
Albania (Gruppo C1)
26/09: Albania - Bielorussia 2-0
29/09: San Marino - Albania 0-3
03/10: Finlandia - Albania 2-1
06/10: Albania - San Marino 2-1
12/11: Albania - Finlandia 2-0
15/11: Bielorussia - Albania 0-2
Andorra (D1)
24/09: Andorra - Malta 1-2
27/09: Gibilterra - Andorra 0-0
04/10: Malta - Andorra 1-0
13/11: Andorra - Gibilterra 2-0
Armenia (C2)
25/09: Armenia - Lettonia 2-0
28/09: Armenia - Montenegro 2-3
02/10: Cipro - Armenia 2-0
05/10: Montenegro - Armenia 0-0
12/11: Armenia - Cipro 1-1
15/11: Lettonia - Armenia 0-0
Austria (B3)
24/09: Austria - Israele 3-1
27/09: Austria - Kosovo 3-1
01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria 2-2
04/10: Kosovo - Austria 1-1
14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda 1-0
17/11: Israele - Austria 1-1
Azerbaigian (D2)
27/09: Lituania - Azerbaigian 1-1
01/10: Azerbaigian - Liechtenstein 0-0
04/10: Azerbaigian - Lituania 1-0
13/11: Liechtenstein - Azerbaigian 0-1
Bielorussia (C1)
26/09: Albania - Bielorussia -0
29/09: Finlandia - Bielorussia 0-0
03/10: Bielorussia - San Marino 4-0
06/10: Bielorussia - Finlandia 1-0
12/11: San Marino - Bielorussia 0-2
15/11: Bielorussia - Albania 0-2
Belgio (A1)
25/09: Italia - Belgio 0-2
28/09: Belgio - Francia 0-1
02/10: Belgio - Turchia 3-0
05/10: Francia - Belgio 4-1
12/11: Turchia - Belgio 1-2
15/11: Belgio - Italia 4-1
Bosnia ed Erzegovina (B4)
25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina 0-0
28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina 2-4
02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia 1-1
05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia 1-0
14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina 3-2
17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania 2-1
Bulgaria (C4)
26/09: Bulgaria - Lussemburgo 1-2
29/09: Bulgaria - Estonia 0-0
03/10: Islanda - Bulgaria 3-0
06/10: Lussemburgo - Bulgaria 0-2
13/11: Bulgaria - Islanda 0-5
16/11: Estonia - Bulgaria 2-1
Croazia (A3)
26/09: Cechia - Croazia 1-2
29/09: Spagna - Croazia 4-1
03/10: Croazia - Inghilterra 0-7
06/10: Croazia - Spagna 1-2
12/11: Inghilterra - Croazia 2-1
15/11: Croazia - Cechia 2-1
Cipro (C2)
25/09: Montenegro - Cipro 2-1
28/09: Lettonia - Cipro 0-0
02/10: Cipro - Armenia 2-0
05/10: Cipro - Lettonia 2-1
12/11: Armenia - Cipro 1-1
15/11: Cipro - Montenegro 1-4
Cechia (A3)
26/09: Cechia - Croazia 1-2
29/09: Cechia - Inghilterra 0-2
03/10: Spagna - Cechia 3-1
06/10: Inghilterra - Cechia 3-0
12/11: Cechia - Spagna 0-2
15/11: Croazia - Cechia 2-1
Danimarca (A4)
24/09: Norvegia - Danimarca 3-2
27/09: Danimarca - Galles 2-0
01/10: Danimarca - Portogallo 2-4
04/10: Galles - Danimarca 0-1
14/11: Portogallo - Danimarca 1-4
17/11: Danimarca - Norvegia 2-3
Inghilterra (A3)
26/09: Inghilterra - Spagna 2-3
29/09: Cechia - Inghilterra 0-2
03/10: Croazia - Inghilterra 0-7
06/10: Inghilterra - Cechia 3-0
12/11: Inghilterra - Croazia 2-1
15/11: Spagna - Inghilterra 2-3
Estonia (C4)
26/09: Islanda - Estonia 1-1
29/09: Bulgaria - Estonia 0-0
03/10: Estonia - Lussemburgo 1-0
06/10: Estonia - Islanda 0-0
13/11: Lussemburgo - Estonia 0-1
16/11: Estonia - Bulgaria 2-1
Isole Faroe (C3)
26/09: Isole Faroe - Kazakistan 1-1
29/09: Moldavia - Isole Faroe 1-1
02/10: Isole Faroe - Slovacchia 1-1
06/10: Kazakistan - Isole Faroe 2-2
13/11: Slovacchia - Isole Faroe 2-2
16/11: Isole Faroe - Moldavia 1-0
Finlandia (C1)
26/09: San Marino - Finlandia 0-7
29/09: Finlandia - Bielorussia 0-0
03/10: Finlandia - Albania 2-1
06/10: Bielorussia - Finlandia 1-0
12/11: Albania - Finlandia 2-0
15/11: Finlandia - San Marino 7-2
Francia (A1)
25/09: Turchia - Francia 0-1
28/09: Belgio - Francia 0-1
02/10: Francia - Italia 1-1
05/10: Francia - Belgio 4-1
12/11: Italia - Francia 3-1
15/11: Francia - Turchia 2-1
Georgia (B2)
25/09: Georgia - Irlanda del Nord 0-1
28/09: Georgia - Ucraina 0-0
02/10: Ungheria - Georgia 1-0
05/10: Irlanda del Nord - Georgia 0-0
14/11: Georgia - Ungheria 0-2
17/11: Ucraina - Georgia 1-0
Germania (A2)
24/09: Paesi Bassi - Germania 1-1
27/09: Germania - Grecia 0-1
01/10: Germania - Serbia 2-0
04/10: Grecia - Germania 0-0
13/11: Serbia - Germania 1-3
16/11: Germania - Paesi Bassi 5-0
Gibilterra (D1)
27/09: Gibilterra - Andorra 0-0
01/10: Malta - Gibilterra 1-1
13/11: Andorra - Gibilterra 2-0
16/11: Gibilterra - Malta 1-1
Grecia (A2)
24/09: Serbia - Grecia 1-2
27/09: Germania - Grecia 0-1
01/10: Grecia - Paesi Bassi 2-2
04/10: Grecia - Germania 0-0
13/11: Paesi Bassi - Grecia 7-0
16/11: Grecia - Serbia 1-0
Ungheria (B2)
25/09: Ungheria - Ucraina 0-1
28/09: Irlanda del Nord - Ungheria 0-0
02/10: Ungheria - Georgia 1-0
05/10: Ucraina - Ungheria 1-2
14/11: Georgia - Ungheria 0-2
17/11: Ungheria - Irlanda del Nord 1-1
Islanda (C4)
26/09: Islanda - Estonia 1-1
29/09: Lussemburgo - Islanda 0-3
03/10: Islanda - Bulgaria 3-0
06/10: Estonia - Islanda 0-0
13/11: Bulgaria - Islanda 0-5
16/11: Islanda - Lussemburgo 3-0
Israele (B3)
24/09: Austria - Israele 3-1
27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda 0-3
01/10: Israele - Kosovo 0-0
04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele 1-1
14/11: Kosovo - Israele 0-0
17/11: Israele - Austria 1-1
Italia (A1)
25/09: Italia - Belgio 0-2
28/09: Turchia - Italia 1-4
02/10: Francia - Italia 1-1
05/10: Italia - Turchia 3-1
12/11: Italia - Francia 3-1
15/11: Belgio - Italia 4-1
Kazakistan (C3)
26/09: Isole Faroe - Kazakistan 1-1
29/09: Slovacchia - Kazakistan 2-1
02/10: Kazakistan - Moldavia 1-2
06/10: Kazakistan - Isole Faroe 2-2
13/11: Moldavia - Kazakistan 2-1
16/11: Kazakistan - Slovacchia 2-2
Kosovo (B3)
24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0
27/09: Austria - Kosovo 3-1
01/10: Israele - Kosovo 0-0
04/10: Kosovo - Austria 1-1
14/11: Kosovo - Israele 0-0
17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo 3-0
Lettonia (C2)
25/09: Armenia - Lettonia 2-0
28/09: Lettonia - Cipro 0-0
02/10: Lettonia - Montenegro 1-2
05/10: Cipro - Lettonia 2-1
12/11: Montenegro - Lettonia 2-1
15/11: Lettonia - Armenia 0-0
Liechtenstein (D2)
24/09: Liechtenstein - Lituania 0-2
01/10: Azerbaigian - Liechtenstein 0-0
13/11: Liechtenstein - Azerbaigian 0-1
16/11: Lituania - Liechtenstein 2-1
Lituania (D2)
24/09: Liechtenstein - Lituania 0-2
27/09: Lituania - Azerbaigian 1-1
04/10: Azerbaigian - Lituania 1-0
16/11: Lituania - Liechtenstein 2-1
Lussemburgo (C4)
26/09: Bulgaria - Lussemburgo 1-2
29/09: Lussemburgo - Islanda 0-3
03/10: Estonia - Lussemburgo 1-0
06/10: Lussemburgo - Bulgaria 0-2
13/11: Lussemburgo - Estonia 0-1
16/11: Islanda - Lussemburgo 3-0
Malta (D1)
24/09: Andorra - Malta 1-2
01/10: Malta - Gibilterra 1-1
04/10: Malta - Andorra 1-0
16/11: Gibilterra - Malta 1-1
Moldavia (C3)
26/09: Slovacchia - Moldavia 2-0
29/09: Moldavia - Isole Faroe 1-1
02/10: Kazakistan - Moldavia 1-2
06/10: Moldavia - Slovacchia 0-4
13/11: Moldavia - Kazakistan 2-1
16/11: Isole Faroe - Moldavia 1-0
Montenegro (C2)
25/09: Montenegro - Cipro 2-1
28/09: Armenia - Montenegro 2-3
02/10: Lettonia - Montenegro 1-2
05/10: Montenegro - Armenia 0-0
12/11: Montenegro - Lettonia 2-1
15/11: Cipro - Montenegro 1-4
Paesi Bassi (A2)
24/09: Paesi Bassi - Germania 1-1
27/09: Serbia - Paesi Bassi 1-2
01/10: Grecia - Paesi Bassi 2-2
04/10: Paesi Bassi - Serbia 2-1
13/11: Paesi Bassi - Grecia 7-0
16/11: Germania - Paesi Bassi 5-0
Macedonia del Nord (B1)
26/09: Macedonia del Nord - Svizzera 0-3
29/09: Slovenia - Macedonia del Nord 2-0
03/10: Macedonia del Nord - Scozia 0-2
06/10: Svizzera - Macedonia del Nord 3-0
13/11: Scozia - Macedonia del Nord 2-1
16/11: Macedonia del Nord - Slovenia 0-3
Irlanda del Nord (B2)
25/09: Georgia - Irlanda del Nord 0-1
28/09: Irlanda del Nord - Ungheria 0-0
02/10: Ucraina - Irlanda del Nord 0-3
05/10: Irlanda del Nord - Georgia 0-0
14/11: Irlanda del Nord - Ucraina 1-0
17/11: Ungheria - Irlanda del Nord 1-1
Norvegia (A4)
24/09: Norvegia - Danimarca 3-2
27/09: Norvegia - Portogallo 1-2
01/10: Galles - Norvegia 2-1
04/10: Portogallo - Norvegia 2-1
14/11: Norvegia - Galles 3-1
17/11: Danimarca - Norvegia 2-3
Polonia (B4)
25/09: Polonia - Bosnia ed Erzegovina 0-0
28/09: Svezia - Polonia 3-1
02/10: Polonia - Romania 6-0
05/10: Bosnia ed Erzegovina - Polonia 1-0
14/11: Romania - Polonia 2-1
17/11: Polonia - Svezia 1-1
Portogallo (A4)
24/09: Portogallo - Galles 1-0
27/09: Norvegia - Portogallo 1-2
01/10: Danimarca - Portogallo 2-4
04/10: Portogallo - Norvegia 2-1
14/11: Portogallo - Danimarca 1-4
17/11: Galles - Portogallo 2-3
Repubblica d'Irlanda (B3)
24/09: Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0
27/09: Israele - Repubblica d'Irlanda 0-3
01/10: Repubblica d'Irlanda - Austria 2-2
04/10: Repubblica d'Irlanda - Israele 1-1
14/11: Austria - Repubblica d'Irlanda 1-0
17/11: Repubblica d'Irlanda - Kosovo 3-0
Romania (B4)
25/09: Svezia - Romania 2-1
28/09: Romania - Bosnia ed Erzegovina 2-4
02/10: Polonia - Romania 6-0
05/10: Romania - Svezia 0-1
14/11: Romania - Polonia 2-1
17/11: Bosnia ed Erzegovina - Romania 2-1
San Marino (C1)
26/09: San Marino - Finlandia 0-7
29/09: San Marino - Albania 0-3
03/10: Bielorussia - San Marino 4-0
06/10: Albania - San Marino 2-1
12/11: San Marino - Bielorussia 0-2
15/11: Finlandia - San Marino 7-2
Scozia (B1)
26/09: Slovenia - Scozia 0-0
29/09: Scozia - Svizzera 0-3
03/10: Macedonia del Nord - Scozia
06/10: Scozia - Slovenia 1-2
13/11: Scozia - Macedonia del Nord 2-1
16/11: Svizzera - Scozia 4-0
Serbia (A2)
24/09: Serbia - Grecia 1-2
27/09: Serbia - Paesi Bassi 1-2
01/10: Germania - Serbia 2-0
04/10: Paesi Bassi - Serbia 2-1
13/11: Serbia - Germania 1-3
16/11: Grecia - Serbia 1-0
Slovacchia (C3)
26/09: Slovacchia - Moldavia 2-0
29/09: Slovacchia - Kazakistan 2-1
02/10: Isole Faroe - Slovacchia 1-1
06/10: Moldavia - Slovacchia 0-4
13/11: Slovacchia - Isole Faroe 2-2
16/11: Kazakistan - Slovacchia 2-2
Slovenia (B1)
26/09: Slovenia - Scozia 0-0
29/09: Slovenia - Macedonia del Nord 2-0
03/10: Svizzera - Slovenia 2-1
06/10: Scozia - Slovenia 1-2
13/11: Slovenia - Svizzera 0-0
16/11: Macedonia del Nord - Slovenia 0-3
Spagna (A3)
26/09: Inghilterra - Spagna 2-3
29/09: Spagna - Croazia 4-1
03/10: Spagna - Cechia 3-1
06/10: Croazia - Spagna 1-2
12/11: Cechia - Spagna 0-2
15/11: Spagna - Inghilterra 2-3
Svezia (B4)
25/09: Svezia - Romania 2-1
28/09: Svezia - Polonia 3-1
02/10: Bosnia ed Erzegovina - Svezia 1-1
05/10: Romania - Svezia 0-1
14/11: Svezia - Bosnia ed Erzegovina 3-2
17/11: Polonia - Svezia 1-1
Svizzera (B1)
26/09: Macedonia del Nord - Svizzera 0-3
29/09: Scozia - Svizzera 0-3
03/10: Svizzera - Slovenia 2-1
06/10: Svizzera - Macedonia del Nord 3-0
13/11: Slovenia - Svizzera 0-0
16/11: Svizzera - Scozia 4-0
Turchia (A1)
25/09: Turchia - Francia 0-1
28/09: Turchia - Italia 1-4
02/10: Belgio - Turchia 3-0
05/10: Italia - Turchia 3-1
12/11: Turchia - Belgio 1-2
15/11: Francia - Turchia 2-1
Ucraina (B2)
25/09: Ungheria - Ucraina 0-1
28/09: Georgia - Ucraina 0-0
02/10: Ucraina - Irlanda del Nord 0-3
05/10: Ucraina - Ungheria 1-2
14/11: Irlanda del Nord - Ucraina 1-0
17/11: Ucraina - Georgia 1-0
Galles (A4)
24/09: Portogallo - Galles 1-0
27/09: Danimarca - Galles 2-0
01/10: Galles - Norvegia 2-1
04/10: Galles - Danimarca 0-1
14/11: Norvegia - Galles 3-1
17/11: Galles - Portogallo 2-3