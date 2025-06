Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes sul trionfo del Portogallo in UEFA Nations League

Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo sono stati gli eroi del Portogallo nel successo ai rigori contro la Spagna in finale di Nations League: il primo ha segnato la rete del momentaneo 1-1 dopo il vantaggio di Martín Zubimendi, mentre il secondo ha fissato il risultato sul 2-2 portando la sfida ai supplementari e poi ai rigori.

La UEFA ha parlato col giovane terzino che domenica ha vinto i premi di Player of the Match e Player of the Finals, e col capitano del Portogallo del secondo successo della sua nazione in UEFA Nations League.

La cronaca di Portogallo-Spagna 2-2 (5-3dcr)

Dopo aver vinto l'edizione inaugurale nel 2019, il Portogallo va sotto contro la Spagna dopo appena 21 minuti grazie al gol di Zubimendi.

Tuttavia, esattamente come fatto nella vittoria in rimonta in semifinale contro la Germania, la squadra di Roberto Martínez riesce a pareggiare quasi subito: al 26', Nuno Mendes entra in area e lascia partire un tiro potente che si insacca sul palo più lontano.

“Sono momenti che accadono durante una partita, momenti per i quali ci alleniamo", ha detto il 22enne a proposito del suo gol.

“Pedro [Neto] è un grande giocatore e mi ha visto smarcato. Dato che ero vicino alla porta e con il piede forte, ho calciato per segnare e ci sono riuscito".

“È stato un momento incredibile. Eravamo sotto e il gol ci ha dato una spinta importante per dimostrare di che pasta è fatto questo Portogallo. Abbiamo meritato la vittoria".

Nuno Mendes ha pareggiato con una conclusione potente e precisa Getty Images

Il terzino portoghese è uno dei tanti giovani talenti che hanno contribuito al trionfo della Seleção, ma senza l'aiuto di un veterano abbastanza noto, probabilmente questa vittoria non sarebbe arrivata dopo il raddoppio della Spagna firmato Mikel Oyarzabal prima dell'intervallo.

Alla presenza record numero 221 con la maglia della nazionale, il 40enne Ronaldo al 61' ha mostrato ancora una volta il suo killer instincts in area, colpendo al volo un pallone su un cross di Nuno Mendes deviato da un avversario. Per la leggenda portoghese è stato il 138° gol in nazionale (anche questo un record).

“Mi è piaciuta molto la prestazione mia e quella della squadra. Il mio compito è quello di aiutare la squadra a fare gol, ma anche a difendere e a creare spazi", ha dichiarato il capitano del Portogallo alla UEFA. "Mi sento soddisfatto perché sento di aver giocato un'ottima [UEFA] Nations League, ma la cosa più importante è stata la squadra".

Guarda il pareggio di Ronaldo

Con nessuna delle due squadre in grado di segnare il gol della vittoria, il Portogallo ha sigillato il suo trionfo in Nations League ai calci di rigore: Diogo Costa ha parato il tiro di Álvaro Morata e poi Rúben Neves ha segnato il rigore decisivo.

“Vincere con la Nazionale è sempre speciale, soprattutto quando lo fai davanti ai tuoi tifosi, alla tua famiglia e ai tuoi figli", ha detto Ronaldo.

“Prima della partita, in albergo, ho detto che questa generazione meritava un trofeo importante e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato contro due grandi squadre, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra giovane e molto competitiva, che può giocare bene contro qualsiasi squadra”.

Guarda Ronaldo sollevare il trofeo della Nations League col Portogallo

Ronaldo è stato il capitano del Portogallo anche nel successo in Nations League nel 2019 e a UEFA EURO del 2016, mentre per Nuno Mendes quello di domenica è stato il primo successo con la maglia della nazionale, anche se il terzino sinistro era reduce dal successo in Champions League con il Paris alla Munich Football Arena.

“Oggi [ho vinto] il mio primo titolo col Portogallo. È speciale per me e per i miei compagni di squadra. È stata una settimana incredibile e spero di avere altre settimane come questa quest'anno".

Nuno Mendes ha vinto il suo primo trofeo con la nazionale appena una settimana dopo il suo successo in Champions League con il Paris UEFA via Getty Images

Per ora si godrà il trionfo in Nations League, ma Nuno Mendes ha già fissato nuovi obiettivi: a settembre il Portogallo inizierà la campagna di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

"Questo è il terzo titolo per il Portogallo, ma spero che ne vinca molti altri. Se riuscirò a far parte della squadra sarà fantastico", ha detto.