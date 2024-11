Sorteggio fase a eliminazione diretta e spareggi di Nations League: Italia-Germania, Paesi Bassi-Spagna, Croazia-Francia, Danimarca-Portogallo﻿

Il calendario della fase a eliminazione diretta e degli spareggi di UEFA Nations League 2024/25 è stato confermato dopo il sorteggio di venerdì a Nyon (Svizzera).

Procedura di sorteggio

Fase a eliminazione diretta Lega A

Quarti di finale

Paesi Bassi - Spagna

Croazia - Francia

Danimarca - Portogallo

Italia - Germania

I quarti di finale prevedono partite di andata e ritorno che si disputeranno il 20 e il 23 marzo 2025. Le squadre indicate per seconde giocano il ritorno in casa.

Semifinali

Italia / Germania - Danimarca / Portogallo

Paesi Bassi / Spagna - Croazia / Francia

Le semifinali si disputano in gara unica mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025. Domenica 8 giugno si giocheranno la finale per il terzo posto e la finale.

Spareggi per la Lega A/B

Turchia - Ungheria

Ucraina - Belgio

Austria - Serbia

Grecia - Scozia

Gli spareggi per la Lega A/B prevedono partite di andata e ritorno che si disputeranno il 20 e il 23 marzo 2025. Le squadre indicate per seconde giocano il ritorno in casa.

Spareggi per la Lega B/C

Kosovo - Islanda

Bulgaria - Repubblica d'Irlanda

Armenia - Georgia

Slovacchia - Slovenia

Gli spareggi per la Lega B/C prevedono partite di andata e ritorno che si disputeranno il 20 e il 23 marzo 2025. Le squadre indicate per seconde giocano il ritorno in casa.

Spareggi per la Lega C/D

Gibilterra - Lettonia

Malta - Lussemburgo

Gli spareggi per la Lega C/D prevedono partite di andata e ritorno che si disputeranno il 26 e il 31 marzo 2026. Le squadre indicate per seconde giocano il ritorno in casa.