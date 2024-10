UEFA Nations League: chi può andare ai quarti, essere promossa o retrocedere?

Dopo la conclusione della quarta giornata di 2024/25 UEFA Nations League, il quadro diventa più chiaro nei 14 gironi della competizione.

In breve Ai quarti di finale: Germania, Spagna

UEFA.com analizza la situazione in ogni lega.

Classifica finale: e poi? Prime classificate Qualificazione di quarti di finale

Seconde classificate Qualificazione ai quarti di finale

Terze classificate Spareggi Lega A/B

Quarte classificate Retrocessione in Lega B

15 novembre: Portogallo-Polonia, Scozia-Croazia

18 novembre: Croazia-Portogallo, Polonia-Scozia

Il Portogallo andràai quarti di finale se evita la sconfitta contro la Polonia con più di un gol di scarto o se la Croazia perde contro la Scozia.

La Croazia andrà ai quarti di finale se batte la Scozia, oppure se pareggia e la Polonia non vince.

La Polonia non potrà andare ai quarti di finale se perde contro il Portogallo.

La Scozia retrocederà se perde contro la Croazia e la Polonia evita la sconfitta, oppure se pareggia e la Polonia vince.

14 novembre: Belgio-Italia, Francia-Israele

17 novembre: Italia-Francia, Israele-Belgio

L'Italia arriverà tra le prime due e si qualificherà ai quarti di finale se pareggia o batte il Belgio.

La Francia si assicurerà un posto tra le prime due e si qualificherà ai quarti di finale se evita la sconfitta contro Israele o se il Belgio non batte l'Italia.

Il Belgio deve battere l'Italia per restare nelle prime due posizioni.

Israele non può andare ai quarti di finale; retrocederà se non riesce a fare un risultato migliore di quello del Belgio alla quinta giornata.

16 novembre: Paesi Bassi - Ungheria, Germania - Bosnia ed Erzegovina

19 novembre: Bosnia ed Erzegovina - Paesi Bassi, Ungheria - Germania

La Germania si è assicurata un posto tra le prime due ed è ai quarti di finale.

I Paesi Bassi si assicureranno un posto tra le prime due e andranno ai quarti di finale vincendo contro l’Ungheria.

L'Ungheria si assicurerà un posto tra le prime due e si qualificherà ai quarti di finale vincendo contro i Paesi Bassi.

La Bosnia ed Erzegovina deve battere la Germania e sperare che Paesi Bassi-Ungheria finisca in parità per restare tra le prime due. Retrocederà se perde contro la Germania, oppure se pareggia e i Paesi Bassi non perdono contro l'Ungheria.

15 novembre: Danimarca - Spagna, Svizzera-Serbia

18 novembre: Serbia - Danimarca, Spagna - Svizzera

La Spagna si è assicurata un posto tra le prime due ed è ai quarti di finale.

La Danimarca si qualificherà ai quarti di finale se batte la Spagna e la Serbia non vince, oppure se pareggia e la Serbia perde.

La Serbia non potrà raggiungere i quarti di finale se perde contro la Svizzera e la Danimarca evita la sconfitta, oppure se pareggia e la Danimarca vince.

La Svizzera retrocede se non batte la Serbia. Non può raggiungere i quarti di finale.

Classifica finale: e poi? Prime classificate Promozione in Lega A

Seconde classificate Spareggi Lega A/B

Terze classificate Spareggi Lega B/C

Quarte classificate Retrocessione in Lega C

16 novembre: Albania - Cechia, Georgia - Ucraina

19 novembre: Cechia - Georgia, Albania - Ucraina

La Cechia sarà promossa se vince e la Georgia perde contro l'Ucraina.

La Georgia non può retrocedere o essere promossa alla quinta giornata.

L'Albania non può retrocedere o essere promossa alla quinta giornata.

L'Ucraina sarà fuori dalla corsa per la promozione in caso di sconfitta; retrocederà se perde contro la Georgia e l'Albania batte la Cechia.

14 novembre: Grecia - Inghilterra, Repubblica d'Irlanda - Finlandia

17 novembre: Inghilterra - Repubblica d'Irlanda, Finlandia - Grecia

La Grecia sarà promossa se evita la sconfitta contro l'Inghilterra.

L'Inghilterra non può retrocedere o essere promossa alla quinta giornata.

La Repubblica d'Irlanda non può retrocedere o essere promossa alla quinta giornata.

La Finlandia retrocederà se non batte la Repubblica d'Irlanda; non può essere promossa.

14 novembre: Slovenia - Norvegia, Kazakistan - Austria

17 novembre: Austria - Slovenia, Norvegia - Kazakistan

La Norvegia non può retrocedere o essere promossa alla quinta giornata.

L'Austria non può retrocedere o essere promossa alla quinta giornata.

La Slovenia non può retrocedere o essere promossa alla quinta giornata.

Il Kazakistan retrocederà se non batte l'Austria, oppure se vince con uno scarto compreso tra uno e tre gol e la Norvegia evita la sconfitta.

16 novembre: Turchia - Galles, Montenegro - Islanda

19 novembre: Galles-Islanda, Montenegro - Turchia

La Turchia sarà promossa se batte il Galles.

Il Galles non può retrocedere o essere promosso alla quinta giornata.

L'Islanda non può essere automaticamente promossa come vincitrice del girone. Sarà fuori dalla corsa per la promozione se perde contro il Montenegro o se il Galles vince in Turchia.

Il Montenegro retrocederà se non batte l'Islanda; non può essere promosso.

Classifica finale: e poi? Prime classificate Promozione in Lega B

Seconde classificate Spareggi Lega B/C

Terze classificate Rimangono in Lega C

Quarte classificate Le due squadre con il punteggio più basso retrocedono in Lega D; le due con il punteggio più alto disputano gli spareggi per la Lega C/D

16 novembre: Svezia - Slovacchia, Azerbaigian - Estonia

19 novembre: Svezia - Azerbaigian, Slovacchia - Estonia

La Svezia sarà promossa se batte la Slovacchia.

La Slovacchia sarà promossa se batte la Svezia.

L'Estonia non può essere promossa ma arriverà terza se evita la sconfitta contro l'Azerbaigian.

L'Azerbaigian sarà matematicamente quarto se non batte l'Estonia.

15 novembre: Romania - Kosovo, Cipro - Lituania

18 novembre: Romania - Cipro, Kosovo - Lituania

La Romania sarà promossa se evita la sconfitta contro il Kosovo.

Il Kosovo deve battere la Romania per restare in lizza per la promozione diretta.

Cipro sarà salvo se conquista un punto contro la Lituania. Non può essere promosso.

La Lituania sarà matematicamente quarta se non batte Cipro.

15 novembre: Irlanda del Nord - Bielorussia, Lussemburgo - Bulgaria

18 novembre: Bulgaria - Bielorussia, Lussemburgo - Irlanda del Nord

L'Irlanda del Nord sarà promossa se batte la Bielorussia e la Bulgaria non vince.

La Bielorussia non può essere promossa alla quinta giornata, ma eviterà la retrocessione se vince contro l'Irlanda del Nord o se pareggia e il Lussemburgo non vince.

La Bulgaria non può essere promossa alla quinta giornata, ma se vince sarà matematicamente salva.

Il Lussemburgo sarà matematicamente quarto in caso di sconfitta. 

14 novembre: Macedonia del Nord - Lettonia, Armenia - Isole Faroe

17 novembre: Macedonia del Nord - Isole Faroe, Lettonia - Armenia

La Macedonia del Nord sarà promossa se evita la sconfitta con tre o più gol di scarto contro la Lettonia.

L'Armenia si salva se batte le Isole Faroe.

La Lettonia si salva se batte la Macedonia del Nord.

Le Isole Faroe saranno matematicamente quarte se perdono contro l'Armenia e la Lettonia vince.

Classifica finale: e poi? 1° Promozione in Lega C

2ª Spareggi per la Lega C/D

3ª Restano in Lega D

15 novembre: San Marino - Gibilterra

18 novembre: Liechtenstein - San Marino

Gibilterra si assicurerà il primo posto e la promozione se batte San Marino.

San Marino si assicurerà il primo posto e la promozione se batte Gibilterra.

Il Liechtenstein sarà matematicamente escluso dalla corsa promozione se Gibilterra o San Marino vincono alla quinta giornata.

16 novembre: Andorra - Moldavia

19 novembre: Malta - Andorra

La Moldavia si assicurerà il primo posto e la promozione se batte Andorra.

Malta conquisterà un posto tra le prime due se la Moldavia batte Andorra.

Andorra sarà fuori dalla corsa per la promozione se non batte la Moldavia.