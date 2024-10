Quarta giornata UEFA Nations League: cosa guardare martedì

Abbiamo ormai superato la metà della fase a Leghe della UEFA Nations League 2024/25 e i 14 gironi stanno iniziando a delinearsi.

UEFA.com esamina alcuni degli eventi più importanti della quarta giornata di partite in programma martedì.

Calendario completo

Lega A, programma Giornata 4

Martedì 15 ottobre

A1 Polonia - Croazia

A1 Scozia - Portogallo

A4 Spagna - Serbia

A4 Svizzera - Danimarca

Calcio d'inizio alle 20:45 CET

Ronaldo vuole continuare a segnare

Cristiano Ronaldo continua a migliorare il suo fenomenale record di gol internazionali. Il gol del 39enne nella vittoria per 3-1 contro la Polonia alla terza giornata è stato il suo 133° in totale per il suo Paese, e ha segnato in ciascuna delle partite della Nations League 2024/25 della Seleção, che è in testa al Gruppo A1. "Cristiano è una risorsa; è un giocatore incredibile", ha detto raggiante l'allenatore Roberto Martínez. "Davanti alla porta, è sempre decisivo e consente alla squadra di avere più occasioni perché è molto abile nell'aprire gli spazi".

La Scozia ha perso tutte e tre le partite della fase a gironi finora, nonostante abbia segnato quattro volte ed espresso un buon gioco. Dopo la loro ultima sconfitta per 2-1 contro la Croazia, l'allenatore Steve Clarke ha dichiarato con aria di sfida: "La prestazione è stata buona; abbiamo giocato bene e creato occasioni, ma sono deluso dal fatto che non abbiamo ottenuto nulla. Penso che dobbiamo continuare a crederci e continuare a spingere. Le cose cambieranno". La sorte della Scozia cambierà a Glasgow?

Guarda i grandi gol di Cristiano Ronaldo con il Portogallo

Dagli altri campi

Andrej Kramarić, autore del gol della vittoria per la Croazia per 2-1 contro la Scozia, raggiungerà la sua 100esima presenza con la nazionale se dovesse scendere in campo nella partita contro la Polonia.

La Svizzera cercherà di interrompere la serie di quattro sconfitte contro la Danimarca. La Svizzera aveva perso solo una delle 18 partite precedenti, prima della sconfitta ai rigori contro l'Inghilterra nei quarti di finale di UEFA EURO 2024.

Prossime date Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 22 novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20 - 25 marzo 2025

Quarti di finale League A: 20 - 25 marzo 2025

Finals: 4 - 8 giugno 2025

