Terza giornata UEFA Nations League: Cristiano Ronaldo segna ancora, la Spagna batte la Danimarca e sale in vetta﻿

Cristiano Ronaldo è ancora tra i marcatori del Portogallo, mentre la Spagna supera la caparbia difesa della Danimarca e la scavalca in testa al Gruppo A4 di UEFA Nations League.

UEFA.com riepiloga le partite della terza giornata.

Calendario completo

Sabato

La Croazia rimonta e batte la Scozia Getty Images

I gol di Igor Matanović e Andrej Kramarić assicurano una vittoria in rimonta ai finalisti della Nations League 2022/23. La Scozia parte bene e si porta in vantaggio con Ryan Christie, che sfrutta un rinvio sbagliato e insacca poco dopo la mezz'ora. Tuttavia, alla Croazia bastano appena tre minuti per pareggiare, con Matanović che finalizza il passaggio vincente di Ivan Perišić.

Nella ripresa, Craig Gordon neutralizza con grande abilità i tentativi a rete di Matanović e Luka Modrić, ma su una respinta non impeccabile sul tiro al volo di Borna Sosa, Kramarić si fa trovare pronto e firma il gol della vittoria da posizione ravvicinata.

I gol di Bernardo Silva e Ronaldo aiutano il Portogallo a ottenere tre vittorie su tre nel Gruppo A1. Un tiro al volo di Silva sblocca la situazione al 26', con Ronaldo che raddoppia 11 minuti più tardi in ribattuta dopo un palo colpito da Rafael Leão.

Piotr Zieliński accorcia al 78', ma l'autogol di Jan Bednarek nel finale suggella il terzo successo consecutivo dei lusitani.

La Serbia si è assicurata una comoda vittoria sulla Svizzera AFP via Getty Images

La Serbia ottiene prima vittoria in Nations League 2024/25 battendo la Svizzera. I padroni di casa passano in vantaggio poco prima dell'intervallo quando lo sfortunato Nico Elvedi devia in rete la punizione di Lazar Samardžić.

Subito dopo il quarto d'ora della ripresa, il capitano Aleksandar Mitrović raddoppia con un bel gol dopo una volata fulminea. Mentre il tempo stringe, la Svizzera aumenta il forcing, ma Breel Embolo non riesce a battere Predrag Rajković dal dischetto e il colpo di testa di Elvedi sfiora la traversa nel recupero.

Un gol al volo di Martín Zubimendi a 11 minuti dalla fine regala una vittoria di misura alla Spagna, che ora stacca i danesi di un punto in testa al girone.

Dopo una parata di David Raya su una conclusione di Kasper Dolberg in avvio di gara, la squadra di Lars Knudsen deve ringraziare Kasper Schmeichel per le parate su Lamine Yamal e Álvaro Morata, che sfiorano più volte il gol. La svolta arriva con un tiro al volo dalla distanza di Zubimendi, che condanna la Danimarca alla prima sconfitta stagionale.

Dagli altri campi

La Romania segna tre gol nel primo tempo contro Cipro e rimane a punteggio pieno nel Gruppo C2.

Per la prima volta nella sua storia, il Kosovo ottiene la seconda vittoria consecutiva in trasferta in Nations League, continuando l'inseguimento sulla Romania.

La Bielorussia rimane in testa al Gruppo C3 dopo un combattuto pareggio contro l'Irlanda del Nord.

Tutti i risultati di sabato

A1 Croazia - Scozia 2-1, Polonia - Portogallo 1-3

A4 Serbia - Svizzera 2-0, Spagna - Danimarca 1-0

C2 Lituania - Kosovo 1-2, Cipro - Romania 0-3

C3 Bulgaria - Lussemburgo 0-0, Bielorussia - Irlanda del Nord 0-0

Venerdì

Undav firma una doppietta nella vittoria della Germania a Zenica, segnando il gol di apertura al 30' su assist di Florian Wirtz e il raddoppio su cross di Maximilian Mittelstädt sei minuti più tardi.

Gli ospiti provano un brivido quando Ermedin Demirović - compagno di Undav e Mittelstädt nello Stoccarda - spara contro la traversa dopo un fulmineo contropiede. La squadra di Sergej Barbarez accorcia con un colpo di testa del capitano Edin Džeko al 70', ma la Germania resiste e allunga in vetta al girone con due punti di vantaggio.

Highlights: Bosnia-Erzegovina - Germania 1-2

I Paesi Bassi hanno bisogno di un gol nel finale per strappare un punto alla tenace Ungheria a Budapest. Pur controllando il possesso palla per gran parte del primo tempo, gli Orange vanno in svantaggio dopo un contropiede ben orchestrato che si conclude con la rete di Roland Sallai su un invitante cross di Zsolt Nagy sul secondo palo.

La gara dei Paesi Bassi si complica ancor di più al 79', quando il capitano Virgil Van Dijk viene espulso per doppia ammonizione. All'83', però, Cody Gakpo batte una punizione dalla destra per Denzel Dumfries, che incorna in rete e regala un punto alla sua squadra.

Highlights: Ungheria - Paesi Bassi 1-1

Dagli altri campi

Brennan Johnson apre le marcature per il Galles e segna nella settima partita consecutiva tra club e nazionale, ma l'Islanda recupera da un 2-0 e conclude la gara del Gruppo B4 con un punto.

Anche la Slovacchia recupera due gol, pareggiando 2-2 contro la Svezia nel gruppo C1 con una doppietta di David Strelec.

Mykhailo Mudryk del Chelsea è il match winner della gara tra Ucraina e Georgia nel Gruppo B1 (1-0), segnando il gol decisivo al 35'.

Highlights: Ucraina - Georgia 1-0

Tutti i risultati di venerdì

A3 Bosnia-Erzegovina - Germania 1-2, Ungheria - Paesi Bassi 1-1

B1 Cechia - Albania 2-0, Ucraina - Georgia 1-0

B4 Islanda - Galles 2-2, Turchia - Montenegro 1-0

C1 Estonia - Azerbaigian 3-1, Slovacchia - Svezia 2-2

Giovedì

Il cartellino rosso di Lorenzo Pellegrini è il punto di svolta della gara in favore del Belgio che in superiorità numerica rimonta due gol e pareggia 2-2 contro l'Italia a Roma. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 59 secondi con Andrea Cambiaso, prima di segnare il raddoppio con Mateo Retegui che ribadisce in rete un pallone non trattenuto da Koen Casteels.

Ma appena gli azzurri restano in dieci, il Belgio accorcia subito con Maxim De Cuyper con uno schema perfetto su punizione. Poi, poco dopo l'ora di gioco, gli ospiti segnano la rete del definitivo pareggio con Leandro Trossard, abile a colpire al volo su una sponda di Wout Faes.

Highlights: Italia - Belgio 2-2

Nel Gruppo A2, la Francia accorcia il distacco sull'Italia battendo 4-1 Israele. In assenza di Kylian Mbappé, è Aurélien Tchouaméni il capitano dei Bleus. Ad aprire le marcature però ci pensa Eduardo Camavinga sfruttando un errore del portiere israeliano Omri Glazer.

Omri Gandelman segna il pari al 24' con un colpo di testa, ma la parità dura poco: Christopher Nkunku segna il suo primo gol per la Francia con una conclusione da distanza ravvicinata. Poi nei minuti finali, gli ospiti allungano con Mattéo Guendouzi e Bradley Barcola.

Highlights: Israele - Francia 1-4

La squadra di Ivan Jovanović, reduce da due vittorie, balza in testa al girone vincendo lo scontro diretto contro l'altra squadra ancora a punteggio pieno grazie a un super Vangelis Pavlidis.

Tasos Bakasetas sfiora subito il vantaggio con una conclusione che viene salvata sulla linea da Levi Colwill. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con una splendida azione personale di Vangelis Pavlidis. Gli inglesi premono sull'acceleratore e trovano il pari con Jude Bellingham all'87' pochi minuti dopo un gol annullato a Pavlidis dal VAR. Al quarto minuto di recupero, però, gli ospiti trovano il clamoroso gol della vittoria con l'eroe della serata Pavlidis.

Highlights: Inghilterra - Grecia 1-2 

Dagli altri campi

Erling Haaland ha realizzato il suo 34° gol in nazionale in sole 36 partite, diventando il capocannoniere di tutti i tempi della Norvegia.

Il gol di Robbie Brady all'88° minuto ha regalato alla Repubblica d'Irlanda i primi punti nel Gruppo B2, mentre la Finlandia è ancora a zero punti.

Eljif Elmas ha messo il sigillo alla vittoria della Macedonia del Nord in Lettonia, e adesso è a tre punti di distacco nel Gruppo C4.

La doppietta di Haaland

Tutti i risultati di giovedì

A2 Italia - Belgio 2-2, Israele - Francia 1-4

B2 Inghilterra - Grecia 1-2, Finlandia - Repubblica d'Irlanda 1-2

B3 Austria - Kazakistan 4-0, Norvegia - Slovenia 3-0

C4 Isole Faroe - Armenia 2-2, Lettonia - Macedonia del Nord 0-3

D1 Gibilterra - San Marino 1-0

D2 Moldavia - Andorra 2-0