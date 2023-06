I sogni di gloria di Livaković

Finalista alla Coppa del Mondo FIFA 2018 e semifinalista nel 2022, questa Croazia è stata definita dal Ct Zlatko Dalić la migliore di sempre e il portiere Dominik Livaković è d'accordo. "Il medagliere lo dimostra, quindi è un onore giocare per la Croazia e indossare la maglia croata", ha dichiarato.

Il 28enne portiere della Dinamo Zagabria si sta preparando a difender ei pali della sua squadra, a caccia del primo trofeo della sua storia. La partita contro la Spagna a Rotterdam sarà durissima, ma come spiega Livaković a UEFA.com, quando si tratta di mentalità, non ci sono molte squadre che possono competere con i Vatreni.

Copertura in diretta: Croazia - Spagna

Sulla finale contro la Spagna

Tutti i gol della Croazia verso la finale di Nations League

Siamo venuti qui con molta fiducia in noi stessi. Abbiamo già vinto una medaglia di bronzo e una d'argento e siamo venuti qui per vincere l'oro. [Sarà] una partita difficile [contro la Spagna]. Sono un'ottima squadra. Ognuno dei loro 23 giocatori è eccellente.

Cosa [significherebbe] vincere il primo trofeo per la Croazia? Lo stiamo sognando. Ognuno di noi sogna di vincere la medaglia d'oro per la Croazia. Naturalmente daremo il massimo e spero che, con l'aiuto dei nostri tifosi, riusciremo a raggiungere questo obiettivo.

Sul successo in semifinale contro i Paesi Bassi

Dominik Livaković abbraccia Luka Modrić a Rotterdam UEFA via Getty Images

[Il pareggio subito nel finale] è stato uno choc per noi. È difficile recuperare da un risultato del genere, soprattutto contro una squadra come i Paesi Bassi. Ma abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra, di essere molto uniti e alla fine abbiamo raccolto i frutti.

Perché sono andato ad abbracciare Luka Modrić al fischio finale? Volevo ringraziarlo per la sua partita fantastica. Il modo in cui il capitano sta giocando è incredibile e spero che rimanga con noi il più a lungo possibile. È davvero un ottimo capitano e un'ottima persona. Di lui si è già detto tutto. È davvero una grande persona.

Sulla forza mentale della Croazia

EURO 2020 highlights: Croazia - Spagna 3-5

Abbiamo vinto quasi tutte le ultime partite che sono andate ai tempi supplementari. Credo che la ricetta del nostro successo sia che ci comportiamo davvero come una squadra. Siamo uniti, siamo come una famiglia, e credo che questo sia uno dei motivi principali. Siamo presenti l'uno per l'altro e ci impegniamo al massimo ogni volta che giochiamo per la nazionale croata.

Un grande ringraziamento va a tutti i nostri tifosi, che hanno continuato a sostenerci quando eravamo sotto [contro i Paesi Bassi]. Erano in tanti. Spero che ce ne siano ancora di più [per la finale, perché] quando ci sono loro a sostenerci, non ci poniamo limiti. I nostri tifosi sono davvero i migliori al mondo.