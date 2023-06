Olanda-Croazia 2-4 dts: i croati fanno festa all'extra time

La Croazia tiene vivo il sogno di un primo grande trionfo: allo Stadion Feijenoord 'De Kuip', la nazionale di Dalić piega 4-2 dopo i tempi supplementari l'Olanda padrona di casa e si qualifica per la prima volta in finale di UEFA Nations League.

Momenti chiave 34' Malen porta l'Olanda in vantaggio

55' Kramarić trasforma un calcio di rigore a pareggia

73' Un sinistro volante di Pašalić perfeziona la rimonta della Croazia

90+6' Lang pareggia in extremis e porta la sfida ai supplementari

98' Petković riporta avanti i Vatreni

116' Anche Modrić trasforma un penalty e dà al punteggio la sua dimensione definitiva

La partita in breve: i croati illuminano Rotterdam

Il Ct dell'Olanda, Ronald Koeman, cerca di sfruttare al 100% il fattore campo lanciando tutti e tre i giocatori del Feyenoord nella sua squadra: il portiere Justin Bijlow, il difensore Lutsharel Geertruida e il centrocampista Mats Wieffer partono titolari al De Kuip, lo stadio di casa del loro club.

Wieffer, alla sua seconda presenza in nazionale Oranje, ruba l'occhio nelle fasi iniziali di gara, mentre il ritmo di Donyell Malen e Xavi Simons mette costantemente sotto minaccia la difesa della Croazia, che vede schierati nella linea a quattro i 34enni Domagoj Vida e Ivan Perišić.

Teun Koopmeiners lancia un primo avvertimento con un tiro che termina alto sopra la traversa, prima che i tulipani colpiscano al 35' grazie a una combinazione avvolgente: Wieffer entra in area e aggancia il passaggio di Nathan Aké prima di lanciare Malen, che con grande cinismo supera il portiere avversario Dominik Livaković.



Donyell Malen porta l'Olanda in vantaggio Getty Images

La Croazia, che non era riuscita a tirare in porta prima dell'intervallo, è più tenace e propositiva subito nel secondo tempo e Luka Modrić, alla sua 164esima presenza, incarna alla perfezione lo spirito di trasformazione della squadra. Il capitano della Croazia strappa il possesso a Cody Gakpo e la reazione dell'attaccante del Liverpool è quella di abbatterlo, con l'arbitro che concede l'inevitabile rigore che Andrej Kramarić trasforma con freddezza. La squadra di Zlatko Dalić rimette in equilibrio l'incontro al 55'.



Un primo tempo in sordina lascia ora spazio a una ripresa più aperta e la Croazia, che in rimonta ai rigori aveva già eliminato Giappone e Brasile nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2022, porta stavolta la partita dalla sua parte nei tempi regolamentari: Luka Ivanušec mostra equilibrio e pazienza e pesca Mario Pašalić, che con un sinistro al volo firma il vantaggio a 17 minuti dalla fine.



Mario Pašalić non trattiene la gioia dopo il gol del 2-1 della Croazia UEFA via Getty Images

La determinazione della difesa di Dalić sembra destinata a contenere la minaccia degli Oranje, ma c'è ancora il recupero. Gakpo calcia a lato e l'inventiva di Aké va dritta addosso a Malen prima che, nell'ultimo dei sei minuti di recupero, il subentrato Noa Lang trovi il varco giusto dopo che i Vatreni non erano riusciti a liberare l'area.

La Croazia non subisce il contraccolpo psicologico e all'8' del primo tempo supplementare torna avanti, grazie al subentrato Bruno Petković che supera il suo marcatore prima di lasciar partire una conclusione dai 20 metri che si rivela chirurgica. Un altro giocatore entrato dalla panchina, Nikola Vlašić, viene fermato da Bijlow.

Un altro rigore, stavolta trasformato dall'eterno Modrić, mette al sicuro il successo della nazionale di Dalić, che si assicura un posto nella finale di domenica a Rotterdam.

Olanda-Croazia 2-4 dts: la partita minuto per minuto e le reazioni

Player of the Match: Luka Modrić (Croazia)

"Una prestazione complessiva fantastica. Lui è il vero leader di questa squadra. Ha controllato il ritmo del gioco e la sua intelligenza calcistica è incredibile".

Commissione Tecnica Osservatori UEFA



Andrej Kramarić (secondo da sinistra) soddisfatto dopo aver trasformato il rigore della Croazia AFP via Getty Images

Derek Brookman, reporter Olanda

Forse era un po' troppo ottimistico aspettarsi che una nazionale olandese relativamente inesperta facesse fronte all'astuzia e all'infaticabilità della Croazia, che sembra non accettare mai la sconfitta. Le prestazioni di Wieffer, Lutsharel Geertruida e Malen daranno speranza a Koeman per il futuro. Frenkie de Jong e Virgil van Dijk sono stati solidi come sempre. E la squadra ha mostrato il vero spirito per trovare il pareggio allo scadere. Ma, nel complesso, la mancanza di concretezza può essere fonte di preoccupazione per l'allenatore degli Orange.

Elvir Islamović, reporter Croazia

La Croazia lo ha fatto di nuovo! Nel suo consueto modo di ribaltare la partita. Questo è qualcosa a cui sono abituato con questa squadra incredibile. Sono così forti a livello mentale che non vanno mai sottovalutati, anche quando stanno perdendo. Adesso sono solo a un passo da un successo storico, a un passo dal loro primo trofeo della storia. Dalić, Modrić e tutti gli altri lo meritano per una delle stagioni di maggior successo nella storia della Croazia.

Reazioni

Statistiche chiave

Nelle ultime due Coppe del Mondo, a UEFA EURO 2020 e ora qui, la Croazia ha giocato i supplementari in sette occasioni: ha vinto sei volte - quattro ai rigori - e perso soltanto una volta.

La Croazia ha vinto le ultime cinque partite di Nations League. Prima, avevano collezionato appena 2 successi nei primi 12 incontri della competizione.

I Vatreni hanno perso appena due degli ultimi 26 incontri (15 vittorie e 9 pareggi negli altri)

L'Olanda è rimasta a bocca asciutta soltanto in 3 delle ultime 19 gare di UEFA Nations League disputate

La Croazia è andata a segno in 14 delle ultime 15 partite giocate in UEFA Nations League

Formazioni

Olanda: Bijlow; Dumfries (Lang 85'), Geertruida, Van Dijk, Aké (Malacia 106'); Wieffer (Wijnaldum 75'), De Jong, Koopmeiners; Malen (Bergwijn 75'), Gakpo (De Roon 106'), Simons (Weghorst 64')

Croazia: Livaković; Juranović (Stanišić 78'), Šutalo (Petković 91'), Vida, Perišić; Modrić (Barišić 119'), Brozović, Kovačić (Majer 85'), Pašalić, Kramarić (Erlić 90'), Ivanušec (Vlašić 78')