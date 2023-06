Spagna-Italia 2-1: Joselu porta in finale la Roja

L'Italia non riesce a conquistare la sua prima finale di UEFA Nations League. A Enschede, nella seconda semifinale, gli Azzurri si inchinano 2-1 alla Spagna, che bissa il successo di due anni fa a Milano - e la qualificazione in finale - e domenica contenderà a Rotterdam il trofeo alla Croazia: è decisivo il gol all'88' di Joselu, in campo da quattro minuti al posto di Álvaro Morata, dopo che Ciro Immobile su rigore aveva annullato il vantaggio di Yeremy Pino.

I momenti chiave 3' Pino sfrutta l'errore di Bonucci e porta la Spagna in vantaggio

11' Immobile pareggia trasformando un rigore conquistato da Zaniolo

49' Le Furie Rosse non sfruttano una doppia occasione

52' Una conclusione acrobatica di Rodri termina alta di poco

65' Unai Simón si salva con un prodigioso riflesso su Frattesi

88' Joselu, in campo da quattro minuti, realizza sotto misura il gol della vittoria

La partita in breve: beffa allo scadere per gli Azzurri

Mentre la prima semifinale tra Olanda e Croazia ha impiegato un po' di tempo a decollare, questa ha tutte le caratteristiche di un Clásico sin dall'inizio, con la Spagna che passa in vantaggio dopo neanche tre minuti. Yeremy Pino e Gavi, che avevano esordito con la Roja nella semifinale contro l'Italia del 2021 - lo scontro diretto più recente tra le due nazioniali - sono entrambi coinvolti in un pressing alto che porta al gol iniziale: Pina strappa il possesso del pallone a un Leonardo Bonucci troppo imprudente prima di fare centro con freddezza con una conclusione a tu per tu con Gianluigi Donnarumma.

La Spagna fa festa dopo l'immediato vantaggio UEFA via Getty Images

L'inizio a elevato tasso di tensione non si attenua e l'Italia pareggia i conti otto minuti più tardi, quando l'esordiente Robin Le Normand respinge in area con la mano il potente sinistro di Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile trasforma l'inevitabile rigore firmando il nono gol personale durante la gestione di Roberto Mancini, più di ogni altro giocatore: il capitano della Lazio si sblocca in nazionale dopo quasi due anni.

Le occasioni continuano a susseguirsi con regolarità, con Davide Frattesi che si vede annullare dal VAR per fuorigioco il sorpasso degli Azzurri e due tentativi di Álvaro Morata che Donnarumma respinge con bravura nel resto dell'emozionante primo tempo.



L'esultanza di Ciro Immobile dopo il momentaneo 1-1 su calcio di rigore AFP via Getty Images

La Spagna approccia il secondo tempo sulla falsariga del primo, con Donnarumma che riesce a fermare Mikel Merino sotto misura e Morata che sbaglia la successiva girata sottomisura. Poi Rodri, che cinque giorni prima aveva deciso la finale di UEFA Champions League segnando il gol della vittoria per il Manchester City, "rischia" di ripetere l'impresa con un tiro acrobatico che finisce alto sopra la traversa, anche se non di molto.

L'Italia ha una grande occasione per passare in vantaggio dopo 20 minuti dalla ripresa, ma Unai Simón si salva con un super riflesso sul sinistro ravvicinato dello "scatenato" Frattesi, pescato bene in aria da Zaniolo.



La beffa per l'Italia è dietro l'angolo e si materializza all'88': una doppia carambola sul tiro dal limite ancora di Rodri si trasforma in un assist proprio per Joselu, che sotto misura firma il decisivo 2-1. Per l'attaccante dell'Espanyol è il terzo gol in tre presenze con la maglia della Roja.



Gli Azzurri di Mancini giocheranno domenica la finale per il terzo posto contro l'Olanda.

Joselu sommerso dai compagni dopo il gol vittoria allo scadere UEFA via Getty Images

Spagna-Italia 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Player of the Match: Rodri (Spagna)

"Ha legato bene il gioco e mantenuto il possesso palla per la sua squadra. I suoi passaggi sono stati spesso semplici ma molto efficaci e ha partecipato all'azione che ha portato al gol della vittoria".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche chiave

La Spagna ha segnato 19 reti nei primi tempi delle partite della Nations League: insieme al Belgio è la nazionale che ne ha realizzati di più.

La Spagna non ha segnato soltanto in una delle ultime 19 partite di Nations League mentre l'Italia ha pareggiato soltanto una volta nelle ultime 12 gare della competizione.

La Spagna ha perso appena due delle ultime undici partite di Nations League (6 vittorie e 3 pareggi nelle altre).

Donnarumma ha collezionato la 19esima presenza nella competizione: il portiere dell'Italia è il primatista di presenze in Nations League.

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Jesús Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino (Fabián Ruiz 74'); Rodrigo (Asensio 46'), Gavi (Canales 68'), Pino (Fati 74'); Morata (Joselu 84')

Italia: Donnarumma; Tolói, Bonucci (Darmian 46'), Acerbi; Di Lorenzo, Frattesi (Verratti 76'), Jorginho (Cristante 60'), Barella, Spinazzola (Dimarco 46'); Zaniolo, Immobile (Chiesa 60')