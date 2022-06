Anteprima Svizzera - Spagna, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Svizzera e Spagna si affrontano nel Gruppo A2 di UEFA Nations League giovedì 9 giugno.

Svizzera - Spagna in breve Quando: giovedì 9 giugno (20:45)

Dove: Stade de Genève, Ginevra

Cosa: Gruppo A2 di UEFA Nations League

Probabili formazioni

Svizzera: Kobel; Widmer, Frei, Akanji, Rodríguez; Freuler, Sow, Xhaka; Okafor, Embolo, Seferović

Spagna: Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Iñigo Martínez, Alba; Busquets, Gavi, Koke; Fati, Morata, Ferran Torres

Stato di forma

Svizzera (dalla partita più recente): SSPSVP

Spagna (dalla partita più recente): PPVVVV

Il Gruppo A2 finora

02/06: Spagna - Portogallo 1-1

02/06: Repubblica Ceca - Svizzera 2-1

05/06: Portogallo - Svizzera 4-0

05/06: Repubblica Ceca - Spagna 2-2

Highlights: Repubblica Ceca - Spagna 2-2

Le parole degli allenatori

Murat Yakin, Ct Svizzera: "Lo scorso autunno siamo andati bene, mentre quest'anno siamo stati sfortunati in Nations League, ma cercheremo di dare una possibilità a ogni giocatore. Abbiamo ancora due partite in casa. [La sconfitta per 4-0 contro il Portogallo] non era serata e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo cambiare nelle prossime due partite".

Luis Enrique, Ct Spagna: "C'è qualcosa da migliorare, me compreso. Abbiamo avuto qualche difficoltà e dobbiamo stare tutti più attenti. Abbiamo visto cosa sta succedendo con le big [in questa edizione della Nations League], nessuna ha un vantaggio importante nel girone e anche noi siamo in una situazione simile".