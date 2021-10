Il profilo dei campioni di UEFA Nations League

La Francia ha raccolto l'eredità del Portogallo come nazione vincitrice della UEFA Nations League dopo la vittoria per 2-1 in finale contro la Spagna. L'Italia si è piazzata al terzo posto dopo aver battuto il Belgio 2-1 nell'altra finale.

Vincitrice Gruppo A3: V5 P1 S0 GF12 GS5

Semifinale: vittoria 3-2 contro il Belgio

Finale: vittoria 2-1 contro la SpagnaMiglior marcatore: Kylian Mbappé (4)

Risultati

05/09: Svezia - Francia 0-1

08/09: Francia - Croazia 4-2

11/10: Francia - Portogallo 0-0

14/10: Croazia - Francia 1-2

14/11: Portogallo - Francia 0-1

17/11: Francia - Svezia 4-2

Guarda tutti i gol della Francia nel cammino verso la fase finale

Ct: Didier Deschamps

Deschamps ha guidato da capitano i Bleus al successo alla Coppa del Mondo FIFA 1998 e a UEFA EURO 2000. Ct della Francia dal 2012, ha trionfato alla Coppa del Mondo 2018 e adesso ha aggiunto un altro prestigioso trofeo aggiudicandosi la UEFA Nations League riscattandosi prontamente dalla delusione di UEFA EURO 2020.

Il giocatore-chiave: Kylian Mbappé

L'attaccante del Paris Saint-Germain ha giocato un EURO 2020 decisamente sotto i suoi soliti standard, ma tutto è stato messo alle spalle dopo la fase finale giocata in Italia. Ancora appena 22enne, Mbappé ha segnato il gol della vittoria in finale contro la Spagna mettendo l'accento su un torneo giocato da fuoriclasse. Il francese ha inoltre vinto la classifica marcatori grazie a due gol e due assist in due partite.

Il giovane talento: Jules Koundé

Il 22enne difensore centrale si è guadagnato la sua prima convocazione in vista di UEFA EURO 2020 e ha giocato tutti i 90 minuti del pareggio 2-2 con il Portogallo durante le fasi finali. È stato un altro grande passo avanti per lo stopper del Siviglia, la cui reputazione è aumentata durante il cammino del club spagnolo verso il successo in UEFA Europa League nel 2019/20.

Secondo posto

Spagna

Terzo posto

Italia

Quarto posto

Belgio