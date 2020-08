Germania - Spagna: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

La Germania affronta - il 3 settembre alle 20:45 CET a Stoccarda - la Spagna nel Gruppo 4 di UEFA Nations League.

Convocati

Germania

Portieri: Baumann (Hoffenheim), Leno (Arsenal), Trapp (Frankfurt)

Difensori: Ginter (Mönchengladbach), Gosens (Atalanta), Kehrer (Paris) , Koch (Freiburg), Rüdiger (Chelsea), Schulz (Dortmund), Süle (Bayern), Tah (Leverkusen)

Centrocampisti: Brandt (Dortmund), Can (Dortmund), Draxler (Paris), Gündoğan (Man. City), Havertz (Leverkusen), Kroos (Real Madrid), Neuhaus (Mönchengladbach), Sané (Bayern), Serdar (Schalke),

Attaccanti: Werner (Chelsea), Waldschmidt (Benfica)

Spagna

Portieri: De Gea (Man. United), Kepa (Chelsea), Unai Simón (Athletic)

Difensori: Jesús Navas (Siviglia), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Real Sociedad), José Gayà (Valencia), Sergio Reguilón (Siviglia), Eric García (Man. City)

Centrocampisti: Fabián Ruiz (Napoli), Thiago Alcántara (Bayern), Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Man. City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Olmo (Lipsia), Óscar Rodríguez (Real Madrid)

Attaccanti: Rodrigo (Leeds), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Adama Traoré (Wolves), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcellona), Ferran Torres (Man. City)

Precedenti

• Il bilancio della Germania in 23 partite a livello maggiore contro la Spagna è V9 P7 S7; l'ultima partita tra le due squadre risale a un'amichevole del 2018 giocata a Dusseldorf e terminata sull'1-1.

• L'ultima partita ufficiale invece è stata in semifinale della Coppa del Mondo 2010 quando la Spagna ha vinto 1-0 a Durban. Le due nazionali si sono affrontate anche nella finale di UEFA EURO 2008 con la Spagna vittoriosa per 1-0.

Le parole degli allenatori

Joachim Löw, Ct Germania: "Siamo felici di rivedere la nazionale in campo e di tornare a vedere partite internazionali. Gli ultimi mesi sono stati difficili per tutti. Il coronavirus ha messo molte vite in pericolo e ci ha portato a vivere un periodo davvero strano. Dobbiamo continuare ad agire in modo responsabile, ma è bello poter tornare a lavorare con la squadra nelle prossime settimane".

Luis Enrique, Ct Spagna: "Se gli Europei si giocassero domani, questa sarebbe la mia squadra. Tutti i giocatori devono fare un passo avanti, sia che abbiano 17 anni, 19 o 33. Ansu Fati è a un livello tale da poter essere qui con noi. Voglio vedere [Adama Traoré] allenarsi con noi. È migliorato molto. È un diamante con un potenziale enorme".

Prossime gare

Svizzera - Germania – 6 settembre

Spagna - Ucraina – 6 settembre