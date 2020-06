Fase a gironi di Nations League a settembre, ottobre e novembre

In seguito alla revisione del calendario, la fase a gironi di UEFA Nations League 2020/21 si disputerà a settembre, ottobre e novembre 2020.

Il nuovo calendario era stato annunciato mercoledì 17 giugno dopo il meeting del Comitato esecutivo UEFA, organizzato per valutare le nuove date dopo la pandemia COVID-19.

Le soste per le nazionali di ottobre e novembre 2020 prevederanno tre sfide anziché due: in questo modo sarà possibile disputare gli spareggi per UEFA EURO 2020 l'8 ottobre e il 12 novembre.

Le partite della fase a gironi di UEFA Nations League 2020/21 si giocheranno nelle seguenti date: 3/4/5 e 6/7/8 settembre; 10/11 e 13/14 ottobre; 14/15 e 17/18 novembre 2020.

Le amichevoli verranno disputate il 7/8 ottobre e l’11/12 novembre.

L’elenco completo degli incontri con le date e gli orari di inizio confermati è disponibile qui.