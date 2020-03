UEFA Nations League 2020/21: guida completa

Che cos'è?

È la seconda edizione del nuovo torneo UEFA per nazionali. Il Portogallo ha vinto il primo titolo davanti al suo pubblico nel 2019, aggiudicandosi una competizione molto apprezzata in tutto il continente. L'edizione 2020/21 si propone di consolidarne il successo e prevede qualche variazione.

Quando inizia?



Come funziona il sorteggio di UEFA Nations League

Il sorteggio si svolge martedì 3 marzo 2020 ad Amsterdam alle 18:00. La fase a leghe si disputa a settembre, ottobre e novembre 2020, mentre la fase finale è in programma nel 2021 e gli spareggi retrocessione a marzo 2022 (maggiori informazioni di seguito).

Quali squadre possono affrontarsi?

Le 55 federazioni sono state suddivise in quattro leghe in base al ranking UEFA per nazionali (posizioni 1–16 in Lega A, 17–32 in Lega B, 33-48 in Lega C, 49–55 in Lega D). In ogni lega, le squadre sono state suddivise in due fasce (Lega D) o quattro fasce (Leghe A, B e C), sempre in base al ranking.

Lega A

Fascia 1: Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svizzera

Fascia 2: Belgio, Francia, Spagna, Italia

Fascia 3: Bosnia ed Erzegovina, Ucraina, Danimarca, Svezia

Fascia 4: Croazia, Polonia, Germania, Islanda

Lega B

Fascia 1: Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca

Fascia 2: Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia

Fascia 3: Slovacchia, Turchia, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord

Fascia 4: Bulgaria, Israele, Ungheria, Romania

Lega C

Momenti memorabili della fase a gironi 2018/19

Fascia 1: Grecia, Albania, Montenegro, Georgia

Fascia 2: Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia, Cipro

Fascia 3: Estonia, Slovenia, Lituania, Lussemburgo

Fascia 4: Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Moldavia

Lega D

Fascia 1: Gibilterra, Isole Faroe, Lettonia, Liechtenstein

Fascia 2: Andorra, Malta, San Marino

Come funziona il sorteggio?

Il sorteggio inizia con la Lega D e la Fascia 2, che contiene tre bussolotti. Le squadre vengono assegnate ai gironi in ordine discendente, da D1 a D2. Il sorteggio prosegue con la fascia 1. Il sorteggio delle altre leghe segue una procedura simile, ma con quattro fasce.

Sono previste limitazioni?

Non al momento. Ai sorteggi si applicano generalmente tre limitazioni:

Geopolitiche (alcune squadre non possono essere sorteggiate contro, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA)

Climatiche (i gironi possono includere al massimo due squadre a rischio medio-alto di condizioni climatiche difficili in inverno)

Di viaggio (le squadre non possono essere sorteggiate contro se la trasferta richiede otto o più ore, inclusi il volo e 90 minuti di operazioni a terra)

Vista l'attuale composizione delle leghe e delle urne, non sono previsti potenziali scontri.

Storia del trofeo della UEFA Nations League

Come funzionano le leghe?

Le squadre si affrontano in casa e in trasferta. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase finale di UEFA Nations League a giugno 2021, che prevede semifinali, finale terzo posto e finale. Le vincitrici dei gironi delle leghe B, C e D conquistano la promozione, mentre le ultime classificate nei gironi della Lega A e B retrocedono.

Poiché la Lega C ha quattro gironi e la Lega D ne ha solo due, le due squadre di Lega C che devono retrocedere vengono decise con gli spareggi a marzo 2022 (con gare di andata e ritorno). Se una squadra che deve partecipare agli spareggi si qualifica per gli spareggi di Coppa del Mondo FIFA 2022 (maggiori informazioni di seguito), le squadre di Lega C al 47º e 48º posto nella classifica di UEFA Nations League retrocedono automaticamente.

Qual è il rapporto con le qualificazioni per i mondiali del 2022?

Le qualificazioni mondiali rimangono inizialmente invariate, con le 10 vincitrici dei gironi che si qualificano direttamente per la fase finale in Qatar. Il format degli spareggi, però, è cambiato e prevede due fasi a eliminazione diretta che qualificano tre squadre. Coinvolgerà le 10 seconde classificate nei gironi e le migliori due vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (in base alla classifica generale di UEFA Nations League) che non si siano qualificate direttamente o abbiano raggiunto gli spareggi.

Quando si giocano le partite e la fase finale?

Storia dell'inno della UEFA Nations League

La UEFA confermerà le date e gli orari delle 162 partite della fase a leghe appena possibile dopo il sorteggio. Si giocherà alle 15:00 (solo sabato e domenica, facoltativo), 18:00 e 20:45 (CET) nelle seguenti settimane:

Giornata 1: 3–5 settembre 2020

Giornata 2: 6–8 settembre 2020

Giornata 3: 8–10 ottobre 2020

Giornata 4: 11–13 ottobre 2020

Giornata 5: 12–14 novembre 2020

Giornata 6: 15–17 novembre 2020

Fase finale: 2, 3, 6 giugno 2021

Spareggi retrocessione: 24, 25, 28, 29 marzo 2022