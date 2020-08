Ronaldo sulla tripletta e il suo messaggio ai tifosi

Sei stato ancora una volta deicisivo, un'altra tripletta. Raccontacela...

Cristiano Ronaldo: Ovviamente, questi sono tre gol molto importani. Bellissimi gol. Ovviamente sono molto felice. Ma la cosa più importante è la qualificazione alla finale, che era il nostro obiettivo.

La Svizzera è molto competitiva, ma il Portogallo, pieno di giovani, le ha reso la vita difficile e alla fine ha ottenuto la vittoria. La tua analisi?

Ronaldo festeggia davanti ai suoi tifosi ©AFP/Getty Images

Ronaldo: E' stata una gara molto difficile. La Svizzera è un'ottima squadra. Hanno giocato bene, erano molto pericolosi, ma abbiamo avuto più occasioni e le abbiamo sfruttate. Meritiamo la vittoria.

Siamo felici di essere in finale, la squadra se lo merita. Voglio anche mandare un messaggio ai tifosi: sono stati fantastici, fondamentali per noi. Spero che anche la finale sia piena di gente, e che i tifosi ci supportino dall'inizio alla fine. Ci darà ancora più motivazione e forza per vincere la competizione.

I vostri avversari saranno saranno Inghilterra o Olanda. Chi preferiresti?

Ronaldo: L'obiettivo era passare il turno. Chiunque affronteremo sarà difficile. Sia Olanda che Inghilterra sono squadre eccellenti e sarà dura per noi. Spero che il Portogallo possa vincere, che lo stadio sia pieno e che i tifosi facciano il tifo come oggi. Siamo più forti insieme.