Esclusivo: Cristiano Ronaldo sulla finale di Nations League

Dopo aver messo a segno una tripletta nella semifinale di mercoledì, Cristiano Ronaldo vuole ritagliarsi un posto da protagonista anche nella finale di UEFA Nations League di domenica contro l'Olanda.

Il 34enne attaccante della Juventus ha parlato con UEFA.com della sfida che potrebbe regalare al Portogallo un altro trofeo dopo quello conquistato a UEFA EURO 2016.

UEFA.com: come ti senti dopo essere tornato a giocare e segnare con la maglia del Portogallo?

Cristiano Ronaldo: per me è sempre un onore tornare a vestire la maglia della nazionale. E' il mio paese e vestire questa maglia è un grande onore. Disputare questa competizione è ancora più speciale e i gol sono la ciliegina sulla torta.

Come riesci ad essere sempre al meglio e a combattere l'età che avanza?

La tripletta di Ronaldo in semifinale

Dipende tutto dalla preparazione e dall'etica del lavoro. Mi sento bene pur avendo 34 anni. La cosa più importante è la testa, devi sentirti motivato e felice. Seguo il mio percorso di giocatore, perché penso di avere ancora tanto da dare e mi sento benissimo.

La finale contro l'Olanda è alle porte: che cosa pensi dei vostri avversari?

L'Olanda è una squadra eccellente e gioca davvero bene. Ho visto le ultime partite e si tratta di un'ottima squadra ricca di grandi giocatori, sia giovani che più esperti, il che la rende anche più forte. Sappiamo che sarà un'avversaria difficile, ma le finali sono sempre così e questa non farà eccezione sia per il Portogallo che per l'Olanda.

Questa sarà la tua terza finale in un grande torneo per nazionali dopo quelle a UEFA EURO 2004 e UEFA EURO 2016: che cosa provi?

Come ho detto, per me è un onore vestire la maglia della nazionale, mi regala sensazioni diverse rispetto a quando gioco con il club. Si tratta del mio paese: la mia famiglia è portoghese e lo sono anche i miei amici. Sono cresciuto in Portogallo, quindi la maglia della nazionale per me è qualcosa di speciale. Avere la possibilità di vincere dei trofei rende il tutto ancora più speciale - com'è stato a EURO 2004 e a EURO 2016 e come sarà anche questa volta.

Sono alla terza finale e spero di vincere per la seconda volta. Sarebbe fantastico e sono speranzoso, così come i miei compagni. Siamo ottimisti, perché giochiamo in casa. L'atmosferà allo stadio sarà fantastica e spero che questa energia si trasmetta anche ai giocatori e che tutti siano fiduciosi, perché faremo del nostro meglio. Insieme, possiamo diventare campioni.