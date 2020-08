Il Portogallo ospiterà la fase finale della Nations League

La prima fase finale della UEFA Nations League si giocherà a giugno in Portogallo. Il Comitato Esecutivo UEFA ha formalmente confermato i vincitori del Gruppo A3 come organizzatori.

Nel mese di marzo, Polonia, Portogallo e Italia hanno espresso il proprio interesse per ospitare la fase finale. Dato che tutte e tre le nazioni erano nel Gruppo A3, di conseguenza la vincente del girone sarebbe stata scelta per ospitare la competizione. I campioni d'Europa si sono assicurati l'accesso alla fase finale dopo il pareggio 0-0 contro l'Italia.

Al Portogallo si uniranno nelle Finali le altre tre vincitrici dei gironi della Lega A, Inghilterra, Svizzera e Olanda. Nel dossier di candidatura, i padroni di casa hanno proposto l'Estádio do Dragão di Oporto e l'Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes come sedi delle gare.

Le semifinali si giocheranno mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, mentre la finale per il terzo posto e quella per decretare la prima vincitrice in assoluto della UEFA Nations League saranno entrambe domenica 9 giugno.

Ai possibili candidati era stato chiesto di proporre due stadi con una capienza di almeno 30.000 posti a sedere, situati possibilmente nella stessa città ospitante o a una distanza di circa 150 km.