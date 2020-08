Guida alla fase finale di UEFA Nations League

La prima fase finale di UEFA Nations League è stato un torneo a eliminazione diretta che ha visto la partecipazione delle prime classificate nei quattro gironi della Lega A: il Portogallo (che ospita l'evento), l'Inghilterra, la Svizzera e l'Olanda.

Chi affronta chi?

Semifinali

Mercoledì 5 giugno: Portogallo - Svizzera 3-1 (Oporto)

Giovdì 6 giugno: Olanda - Inghilterra 3-1 dts (Guimaraes)



Sfida per il terzo posto

Domenica 9 giugno: Svizzera-Inghilterra 0-0, l'Inghilterra vince 6-5 ai calci di rigore (Guimaraes)



Finale

Domenica 9 giugno: Portogallo-Olanda 1-0 (Oporto)

L'orario locale è CET -1

Dove si è giocata la fase finale?

L'Estádio do Dragão ©Getty Images

ln Portogallo, che aveva proposto l'Estádio do Dragão di Oporto e l'Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes. Italia, Polonia e Portogallo avevano manifestato interesse a ospitare la fase finale entro la scadenza di marzo 2018. Poiché tutte e tre le nazioni erano nel Gruppo A3, il torneo si sarebbe disputato con ogni probabilità in casa della squadra vincente.

Qual era il format?

Ci sono state due semifinali, con il Portogallo che ha sconfitto la Svizzera mentre l'Olanda ha superato l'Inghilterra. Le semifinaliste si sono poi affrontate per il terzo posto ed è stata l'Inghilterra ad avere la meglio ai calci di rigore. Il Portogallo, invece, ha aggiunto in bacheca la UEFA Nations League dopo il successo a UEFA EURO 2016 grazie al successo per 1-0 contro l'Olanda.

Che cosa si vince?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights La storia del trofeo

Innanzitutto un trofeo in argento alto 71 cm, mentre il montepremi è il seguente:

10,5 milioni di euro alla vincitrice, Portogallo

9 milioni di euro alla seconda classificata, Olanda

8 milioni di euro alla terza classificata, Inghilterra

7 milioni di euro alla quarta classificata, Svizzera

Le cifre includono i 3 milioni di euro già garantiti alle quattro finaliste, composti da un premio solidarietà di 1,5 milioni di euro a tutte le squadre della Lega A e un bonus di 1,5 milioni di euro per il primo posto in ogni girone della Lega A. Alle 55 federazioni partecipanti è stato destinato un totale di 76,5 milioni di euro in premi solidarietà e bonus.