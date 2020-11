Vittoria e primato per l'Italia

Una bella Italia supera 2-0 la Polonia a Reggio Emilia e sale in vetta al Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League. Tante le occasioni per i ragazzi di Roberto Mancini che sbloccano il risultato nel primo tempo con Jorginho dal dischetto e chiudono il match nel finale con Domenico Berardi.

La prima azione pericolosa della partita è dell'Italia: al 7' Nicolò Barella libera di tacco Federico Bernardeschi che converge al limite dell'area e carica il sinistro, ma l'attento Wojciech Szczęsny si distende e respinge a lato.

Al 15' gli Azzurri ci provano con un'altra bellissima iniziativa: Lorenzo Insigne prova l'imbucata per Bernardeschi, ma Szczęsny è molto reattivo in uscita ad anticipare il compagno di squadra nella Juventus. Cinque minuti più tardi protagonista ancora Insigne che conclude una bella azione sulla destra, ma il gol viene annullato dal direttore di gara.

L'Italia continua a spingere e sblocca meritatamente il punteggio al 27': dopo l'ingenuo fallo in area di Grzegorz Krychowiak su Andrea Belotti, lo specialista Jorginho trasforma con freddezza dagli 11 metri spiazzando il No1 della Polonia. La squadra di Mancini insiste e sfiora il raddoppio pochi minuti più tardi: lo schema su punizione è splendido, con Insigne che scodella in area per Belotti, ma la girata mancina del capitano del Torino finisce alta sopra la traversa.

Nella ripresa è sempre l'Italia a comandare il gioco e rendersi più pericolosa: prima il tentativo di destro di Barella sul tocco in area di Bernardeschi finisce sul fondo, poco dopo Insigne calcia a giro con il destro ma il tiro viene sporcato da Bartosz Bereszyński e la sfera esce di pochissimo. Al 66' cerca il colpo del ko anche Berardi, appena entrato, che conclude di sinistro dopo un rimpallo vinto ma ancora una volta la palla non entra in rete.

Nel finale la Polonia perde Jacek Góralski per doppio giallo, e l'Italia sfrutta bene la superiorità numerica: è proprio l'attaccante del Sassuolo a fulminare Szczęsny sul primo palo dopo l'invenzione di Insigne e siglare il 2-0.

L'Italia conquista tre punti preziosi e vola in vetta al girone, a una sola giornata dalla conclusione. La qualificazione degli Azzurri per le finals di Nations League si deciderà mercoledì a Sarajevo.

Reazioni

Lorenzo Insigne, attaccante Italia: "Penso che oggi abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato una grande partita di squadra per portare a casa la vittoria. Abbiamo qualità, cerchiamo di trovare l'imbucata giusta. Il mister ci ha messo nella condizione di fare bene, ognuno di noi sta interpretando alla grande questo modulo. Ora dobbiamo recuperare le energie. Ci godiamo questa vittoria, cercheremo di preparare al meglio la partita di mercoledì".

Alberigo Evani, vice allenatore Italia: "Noi pensiamo una partita alla volta. Questa era da vincere, ora dobbiamo recuperare energia. Nei momenti difficoltà noi italiani ci uniamo ancora di più. E' quello che ho chiesto ai ragazzi prima della gara. Sono straordinari".

Le prossime sfide?

18/11: Bosnia-Erzegovina - Italia

18/11: Polonia - Olanda