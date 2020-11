Anteprima Belgio-Inghilterra: dove guardarla e ultime notizie

Il Belgio affronta l'Inghilterra nel Gruppo A2 di UEFA Nations League domenica 15 novembre alle 19:45 CET a Bruxelles.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Nations League

La situazione attuale

• Il Belgio è in testa al Gruppo A2 con nove punti. Se batte l'Inghilterra e la Danimarca perde punti contro l'Islanda, la squadra di Roberto Martínez aprirà un divario incolmabile in testa al girone. Il Belgio ha vinto le ultime 10 gare casalinghe ufficiali segnando 46 gol in totale.

• L'Inghilterra è terza perché, pur avendo gli stessi punti della Danimarca (7), ha una differenza reti leggermente inferiore. I Three Lions arrivano da quattro vittorie esterne a livello ufficiale senza subire gol.



Precedenti

Highlights: Inghilterra - Belgio 2-1

• Le squadre sono al settimo confronto diretto e hanno un bilancio di perfetta parità: V2 P2 S2. L'Inghilterra ha battuto il Belgio 2-1 alla terza giornata a Wembley.

• L'Inghilterra non gioca a Bruxelles da 50 anni. La sua ultima partita nella capitale, un'amichevole all'Anderlecht Stadium, si è conclusa con un 3-1 sui padroni di casa.



Le parole degli allenatori

Roberto Martínez, Ct Belgio: "È importante che Romelu [Lukaku] ci sia. C'è ancora un po' di tempo per analizzare la situazione e decidere se potrà giocare o meno. Eden [Hazard] è rientrato bene. Ha già giocato due partite [con il Real Madrid], fa progressi e accumula minuti, quindi va bene così".

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "Innanzitutto cerchiamo di avere un equilibrio tra i vari ruoli. Phil Foden ha giocato molto con il suo club, mentre Mason Greenwood [non convocato] ha giocato meno con il Manchester United. Le prestazioni di Jordan Pickford sono state ottime, quindi non è stata una decisione difficile per me. C'è un po' di concorrenza, ma devo dire che al momento non c'è nessuno che possa contendergli il posto".

Prossime partite

18/11: Inghilterra - Islanda

18/11: Belgio - Danimarca