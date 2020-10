Polonia - Bosnia-Erzegovina: precedenti, dove guardarla e ultime notizie

La Polonia affronterà la Bosnia-Erzegovina mercoledì 14 ottobre alle 20:45 CET nella sfida del Gruppo 1 di UEFA Nations League.

Situazione del girone

• La Polonia è imbattuta da sette partite in casa (V5 P2) dopo la prima gara del Gruppo 1 della Lega A, pareggiata 0-0 domenica contro l'Italia.

• La Bosnia è ultima nel girone a due lunghezze dalla Polonia ma ha strappato punti all'Italia e all'Olanda. Il prossimo gol di Edin Džeko sarà il numero 60 in nazionale.

Precedenti

• La Polonia ha vinto in rimonta per 2-1 contro la Bosnia-Erzegovina a settembre nella prima partita ufficiale tra le due squadre; in quell'occasione Kamil Glik è stato il capitano in assenza di Robert Lewandowski, ed è anche andato in gol.

• Nelle precedenti amichevoli, la Polonia ha vinto e pareggiato una volta - ad Antalya (Turchia). La Bosnia-Erzegovina non ha mai vinto contro la Polonia nei tre precedenti incroci.

Le parole degli allenatori

Jerzy Brzęczek, Ct Polonia: "Se non prendi gol contro l'Italia, una delle squadre più forti del mondo, puoi essere soddisfatto, ma in avanti siamo stati poco efficienti: è mancato l'ultimo passaggio. In generale ho due compiti: far giocare bene la squadra e ringiovanirla. Contro l'Italia abbiamo iniziato con quattro giovani e hanno fatto bene. È un segnale promettente".

Dušan Bajević, Ct Bosnia-Erzegovina: "I due punti conquistati in Nations League valgono molto per noi e ora andiamo in Polonia per vincere perché non vogliamo essere ultimi. Questo paese ha grandi giocatori e i più giovani lo hanno confermato [nello 0-0 contro l'Olanda]. Alcuni giocheranno contro la Polonia. Per vari motivi non stiamo bene fisicamente, ma i ragazzi stanno dando il massimo".

Prossime partite

15/11: Olanda - Bosnia-Erzegovina

15/11: Italia - Polonia