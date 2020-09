Francia - Croazia 4-2: i Bleus vincono una partita al cardiopalma

La Francia ribalta lo svantaggio in una gara al cardiopalma e batte la Croazia per 4-2 come nella finale di Coppa del Mondo FIFA del 2018.

Il riepilogo della partita

La squadra di Didier Deschamps ha allungato la striscia di imbattibilità contro la Croazia battendoli con lo stesso risultato della finale del Mondiale del 2018 in Russia.

Il colpo di testa di Dayot Upamecano e il rigore sul finale del subentrante Olivier Giroud hanno riportato in vantaggio i padroni di casa dopo che Josip Brekalo, entrato a partita in corso, aveva bucato la difesa francese segnando il gol del pari dopo appena 11 minuti dalla ripresa.

Eppure al 18' minuto la Croazia era passata in vantaggio con Dejan Lovren ma sul finale del primo tempo la Francia aveva ribaltato la gara in appena quattro minuti con la rete da distanza ravvicinata di Antoine Griezmann e l'autogol di Dominik Livaković.

Statistiche

La Croazia non ha mai battuto la Francia in sette partite dove ha perso cinque volte.

Antoine Griezmann ha segnato la sua 31esima rete in nazionale, raggiungendo Zinedine Zidane al quinto posto dei migliori marcatori della Francia.

Entrato a partita in corso, Eduardo Camavinga è diventato il più giovane a esordire con la nazionale francese dal 1914

Le formazioni

Francia: Lloris; Upamecano, Lenglet, Hernández; Sissoko, Kanté (Camavinga 63'), Nzonzi, Mendy; Griezmann (Fekir 78'); Ben Yedder (Giroud 63'), Martial.

Croazia: Livaković; Uremović (Vida 57'), Lovren, Ćaleta-Car, Melnjak; Kovačić, Brozović, Vlašić; Rebić (Brekalo 46'), Kramarić, Perišić (Pašalić 66').

Prossime gare

Il Gruppo A3 riprende il mese prossimo con le sfide tra Francia e Portogallo e Croazia - Svezia, domenica 11 ottobre

