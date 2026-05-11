Finals di UEFA Futsal Champions League 2026: la Squadra del Torneo

La vittoria dello Sporting CP contro Illes Balears Palma Futsal presso la Pesaro Futsal Arena ha riportato la formazione di Nuno Dias sul tetto d’Europa nel futsal maschile.

La vittoria per 2-0 ha permesso ai portoghesi di raggiungere Palma a quota tre titoli e ha posto fine al sogno degli spagnoli di conquistare il quarto successo consecutivo.

La superiorità dello Sporting CP è stata riconosciuta anche dagli Osservatori Tecnici UEFA, che hanno premiato il pivot Zicky Té come Miglior Giocatore del Torneo grazie alla sua “dominanza in tutte le fasi del gioco”. Nella squadra ideale delle Finals sono stati inseriti anche altri tre giocatori dello Sporting: il portiere Bernardo Paçó, il fratello gemello Tomás Paçó e l’ala Felipe Valério, apprezzato per creatività, intelligenza tattica e contributo in entrambe le fasi del gioco.

L’unico giocatore non appartenente allo Sporting a entrare nella selezione è stato David Peña del Palma.

Di seguito, il riepilogo delle valutazioni espresse dagli Osservatori Tecnici UEFA.

Bernardo Paçó (Sporting CP)

Un autentico specialista tra i pali, capace di trasmettere sicurezza e fiducia a tutta la squadra. Inoltre, grazie alla sua straordinaria abilità nel gioco con i piedi, ha partecipato spesso alla manovra offensiva per superare il pressing avversario. Dotato di un tiro potente, di una distribuzione del pallone intelligente e di grande freddezza nei momenti decisivi, ha rappresentato un valore aggiunto costante sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco.

Tomás Paçó (Sporting CP)

Eccellente in tutte le fasi di gioco, è stato determinante in entrambe le partite delle finals. Ha disputato molti minuti contro pivot di grande livello, distinguendosi soprattutto per l’intelligenza difensiva più che per la sola fisicità. Sempre lucido nelle letture e nelle scelte, ha dato equilibrio e solidità alla squadra. Il gol segnato in semifinale è arrivato in un momento chiave della gara, confermando il suo peso specifico nei momenti decisivi.

David Peña (Palma)

Mancino schierato sulla fascia destra, ha rappresentato costantemente una soluzione offensiva per il Palma. È stato l’unico giocatore capace di creare reali pericoli e fare la differenza nelle situazioni offensive per i campioni in carica. Dinamico, energico e dotato di grande creatività nell’uno contro uno, ha saputo accendere la manovra con iniziative personali e continui cambi di ritmo.

Felipe Valério (Sporting CP)

Un giocatore capace di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco. In difesa si è distinto per la disponibilità, per le coperture e per il continuo aiuto ai compagni. Allo stesso tempo ha dimostrato qualità importanti in fase offensiva, puntando l’uomo nell’uno contro uno e trovando linee di passaggio efficaci, soprattutto verso il pivot. Se fosse riuscito a trovare il gol nella finale, avrebbe probabilmente potuto contendersi anche il premio di Miglior Giocatore del Torneo.

Zicky (Sporting CP)

Dominante in tutte le fasi di entrambe le partite, ha dimostrato di essere ben più di un giocatore semplicemente offensivo. Pur affrontando difensori estremamente aggressivi, è riuscito sempre a incidere in maniera determinante sul gioco. È stato il migliore nel far risalire la squadra, capace di gestire il pallone sotto pressione, di servire i compagni o di trovare la soluzione personale. Da sottolineare anche la sua straordinaria lettura del gioco nei ripiegamenti difensivi e nei recuperi palla. Un pivot totale, moderno e completo sotto ogni aspetto.

Le analisi e le considerazioni degli Osservatori Tecnici UEFA costituiscono la base del Rapporto Tecnico ufficiale del torneo, che sarà presto disponibile su uefatechnicalreports.com.