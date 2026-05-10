Anteprima di UEFA Futsal Champions League: Sporting CP - Palma

Lo Sporting CP affronta i detentori del titolo delle Illes Balears Palma Futsal nella finale della UEFA Futsal Champions League 2026, in programma domenica alla Pesaro Futsal Arena.

Le dichiarazioni

Nuno Dias, allenatore Sporting :“Siamo di fronte ai campioni d’Europa, contro i quali abbiamo giocato diverse volte e perso. Sono una squadra di grande qualità ed è per questo che hanno ottenuto qualcosa di inedito, vincendo tre titoli consecutivi. Se non raggiungiamo la perfezione che abbiamo esibito in semifinale, sarà molto difficile vincere. E anche se ci riuscissimo, non sarà affatto semplice. In una semifinale, essere sotto 6-1 e riuscire a ribaltare la partita la dice lunga sul Palma Futsal".

Highlights semifinali Futsal Champions League: Cartagena Costa Cálida 3-3 Sporting CP (dts, 5-6 ai rigori)

Antonio Vadillo, allenatore Palma : "Non ho molto altro da dire su Sporting CP rispetto a quanto ho già detto in passato. Ho ripetuto più volte che sono la squadra di futsal più completa al mondo. Sono molto esperti e in questa stagione hanno aggiunto rinforzi importanti. Sono una squadra costruita a immagine del loro allenatore, Nuno Dias. Spesso giocano con il portiere coinvolto nella costruzione offensiva, sono estremamente forti sulle palle inattive e, inoltre, hanno probabilmente il miglior pivot al mondo in questo momento, Zicky. Lo Sporting è sempre stato uno dei nostri punti di riferimento nel nostro percorso di crescita come squadra".

I capitani delle due squadre UEFA via Getty Images

João Matos, capitano Sporting: "C’è sempre un po’ di nervosismo prima di una partita così importante come una finale di Champions League, ma fa parte della vita. Io, il nostro allenatore e i miei compagni siamo abituati a giocare partite importanti. Abbiamo abbastanza esperienza per affrontare una sfida così grande come quella che ci aspetta in finale. La cosa più importante è restare sempre calmi e concentrati”.

Highlights semifinali Futsal Champions League: Palma 6-6 Étoile Lavalloise (dts, 5-4 ai rigori)

Carlos Barrón, capitano Palma: "Lo Sporting ha una squadra più solida della nostra perché gioca insieme da molto tempo. Siamo in un buon momento di forma e di risultati. Sappiamo di affrontare una squadra fantastica, con grandi giocatori, ma abbiamo una forte voglia di competere e lottare per un altro titolo in quella che sarà la nostra quarta finale. Io cerco sempre di dare il massimo e, soprattutto, è un privilegio essere arrivati fino a qui”.

Statistiche chiave

Il Palma Futsal è la prima squadra a raggiungere quattro finali consecutive, dopo aver già conquistato un record di tre titoli consecutivi dal debutto nella competizione nel 2022/23.

Lo Sporting CP ha eguagliato il record dell'Inter FS con otto finali disputate. Il capitano João Matos ha preso parte a tutte le sette finali precedenti ed è pronto a giocare la sua 25ª partita nella fase finale della competizione, su 98 presenze complessive.

Antonio Vadillo potrebbe diventare il primo allenatore a vincere quattro titoli nella competizione.

I giocatori dello Sporting Gonçalo, João Matos, Alex Merlim e Vinicius Rocha possono conquistare il loro terzo titolo con il club dopo i successi del 2019 e 2021.

Il giocatore del Palma Lin, che compirà 40 anni il prossimo sabato, aveva già vinto questo trofeo con FC Barcelona Futsal nel 2012 e nel 2014. Fabinho ha conquistato il titolo con Palma nel 2023 e nel 2025, ma ha saltato la finale del 2024 per infortunio.

Il giocatore dello Sporting Bruno Pinto è attualmente capocannoniere stagionale a pari merito con Soufiane Charraoui dei Tigers Roermond con 11 reti.

Highlights semifinale 2025: Sporting CP 0-3 Palma