Dove guardare le finals di UEFA Futsal Champions League
giovedì 7 maggio 2026
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Potrai seguire le finals grazie ai partner televisivi UEFA e alla diretta streaming di tutte le partite su UEFA.tv.
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Le finals di UEFA Futsal Champions League 2026 si svolgeranno a Pesaro, in Italia, dall'8 al 10 maggio. Scopri come guardare le partite nella tua zona tramite le emittenti televisive locali qui sotto.
Tutte e quattro le partite saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su UEFA.tv. Gli highlights saranno disponibili su UEFA.com e UEFA.tv, a partire dalla mezzanotte CET dopo le partite.
Le quattro partite saranno disponibili a livello globale (ossia in tutti i mercati, in co-esclusiva con i partner televisivi di UC3, ove applicabile), ad eccezione di Brasile, Grecia e Italia.
Europa
Bielorussia: Tricolor TV
Croazia: ZonaSport TV
Cipro: CYTA
Grecia: Cosmote
Israele: The Sports Channel
Italia: Sky Italia
Kazakistan: QSport, Qazsport
Portogallo: DAZN, Canal11
Romania: Clever Media
Russia: Tricolor TV
Spagna: IB3, Telefonica
Ucraina: Megogo
Resto del mondo
Brasiel: Canal Gol
Kyrgyzstan: QSport
Tajikistan: QSport
Turkmenistan: Turkmenistan Sport
USA: CBS
Uzbekistan: Zor TV