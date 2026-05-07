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Dove guardare le finals di UEFA Futsal Champions League

giovedì 7 maggio 2026

Potrai seguire le finals grazie ai partner televisivi UEFA e alla diretta streaming di tutte le partite su UEFA.tv.

Le finali saranno trasmesse su UEFA.tv
Le finali saranno trasmesse su UEFA.tv UEFA via Getty Images

Le finals di UEFA Futsal Champions League 2026 si svolgeranno a Pesaro, in Italia, dall'8 al 10 maggio. Scopri come guardare le partite nella tua zona tramite le emittenti televisive locali qui sotto.

Tutte e quattro le partite saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su UEFA.tv. Gli highlights saranno disponibili su UEFA.com e UEFA.tv, a partire dalla mezzanotte CET dopo le partite.

Le quattro partite saranno disponibili a livello globale (ossia in tutti i mercati, in co-esclusiva con i partner televisivi di UC3, ove applicabile), ad eccezione di Brasile, Grecia e Italia.

Europa

Bielorussia: Tricolor TV
Croazia: ZonaSport TV
Cipro: CYTA
Grecia: Cosmote
Israele: The Sports Channel
Italia: Sky Italia
Kazakistan: QSport, Qazsport
Portogallo: DAZN, Canal11
Romania: Clever Media
Russia: Tricolor TV
Spagna: IB3, Telefonica
Ucraina: Megogo

Resto del mondo

Brasiel: Canal Gol
Kyrgyzstan: QSport
Tajikistan: QSport﻿
Turkmenistan: Turkmenistan Sport
USA: CBS
Uzbekistan: Zor TV﻿

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