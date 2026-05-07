Dove guardare le finals di UEFA Futsal Champions League

Le finals di UEFA Futsal Champions League 2026 si svolgeranno a Pesaro, in Italia, dall'8 al 10 maggio. Scopri come guardare le partite nella tua zona tramite le emittenti televisive locali qui sotto.

Tutte e quattro le partite saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su UEFA.tv. Gli highlights saranno disponibili su UEFA.com e UEFA.tv, a partire dalla mezzanotte CET dopo le partite.

Le quattro partite saranno disponibili a livello globale (ossia in tutti i mercati, in co-esclusiva con i partner televisivi di UC3, ove applicabile), ad eccezione di Brasile, Grecia e Italia.

Europa

Bielorussia: Tricolor TV

Croazia: ZonaSport TV

Cipro: CYTA

Grecia: Cosmote

Israele: The Sports Channel

Italia: Sky Italia

Kazakistan: QSport, Qazsport

Portogallo: DAZN, Canal11

Romania: Clever Media

Russia: Tricolor TV

Spagna: IB3, Telefonica

Ucraina: Megogo

Resto del mondo

Brasiel: Canal Gol

Kyrgyzstan: QSport

Tajikistan: QSport﻿

Turkmenistan: Turkmenistan Sport

USA: CBS

Uzbekistan: Zor TV﻿