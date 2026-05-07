Anteprima semifinali Futsal Champions League: Cartagena-Sporting CP, Palma-Étoile Lavalloise
giovedì 7 maggio 2026
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Le semifinali si disputeranno venerdì a Pesaro, con il Palma che punta a raggiungere la quarta finale su quattro partecipazioni.
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Le semifinali di UEFA Futsal Champions League si disputeranno venerdì alla Pesaro Futsal Arena, dove il Cartagena Costa Cálida affronterà lo Sporting CP e i campioni in carica dell’Illes Balears Palma se la vedranno con l’Étoile Lavalloise.
Calendario fase finale
Venerdì 8 maggio:
Semifinali
Cartagena Costa Cálida - Sporting CP (17:30)
lles Balears Palma - Étoile Lavalloise (20:30)
Domenica 10 maggio:
Finale terzo posto
Perdente di Cartagena Costa Cálida / Sporting CP - Perdente di lles Balears Palma / Étoile Lavalloise (15:00)
Finale primo posto
Vincente di Cartagena Costa Cálida / Sporting CP - Vincente di lles Balears Palma / Étoile Lavalloise (18:00)
Orari CET
Cartagena Costa Cálida - Sporting CP
A un anno dal bronzo grazie alla vittoria ai rigori ottenuta dalla squadra esordiente spagnola Cartagena contro i due volte campioni dello Sporting nella finale del terzo posto a Le Mans, le due formazioni si affrontano nuovamente a Pesaro per aggiudicarsi un posto in finale. Il Cartagena, il cui allenatore Duda aveva già portato il Murcia FS alla finale nel 2008, è stata l’unica di queste quattro squadre ad arrivare a Pesaro imbattuta nell'arco dei 40 minuti, e si è vendicata della sconfitta in semifinale del 2025 contro il Kairat Almaty battendolo per 9-5 tra andata e ritorno nei nuovi quarti di finale.
In quel turno, lo Sporting ha battuto il Benfica complessivamente per 10-8 nel derby di Lisbona, diventando la prima squadra a raggiungere la fase finale per sei anni consecutivi. I campioni del 2019 e del 2021 hanno chiuso al quarto posto per due volte consecutive dopo aver raggiunto la finale per sei volte in sette anni, e in rosa hanno tanti giocatori d'esperienza come João Matos, Gonçalo, Alex Merlim, i gemelli Bernardo Paçó e Tomás Paçó, Pauleta e Zicky, per non parlare del tecnico Nuno Dias, che da allenatore ha diretto più partite in questa competizione di chiunque altro.
Tuttavia, lo Sporting deve fare a meno degli assenti di lungo corso Taynan e Henrique Rafagnin, anche se Dias si è detto ottimista sulla disponibilità di Zicky, Vinícius Rocha e Allan Guilherme. Il Cartagena invece dovrà fare a meno dello squalificato Lucas Farias e degli infortunati Gabriel Motta e Renato Lopes, ma spera di poter contare su Francisco Cortés e Juninho.
lles Balears Palma - Étoile Lavalloise
Il Palma è alla sua quarta stagione europea e, dopo aver conquistato tre titoli consecutivi (record), a Pesaro dovrà dimostrare di essere all'altezza delle aspettative. Il suo record di imbattibilità in Futsal Champions League, che durava da 30 partite, si è concluso con la sconfitta indolore per 1-0 per mano del Riga Futsal Club nella partita di ritorno dei quarti di finale, ma il suo percorso a Pesaro è stato per il resto senza intoppi, iniziato nel turno principale quando, da club ospitante, ha esordito con una rimonta per 2-1 sull'Étoile, con Fabinho e Charuto in gol dopo il vantaggio di Souheil Mouhoudine per la squadra francese.
I portieri Carlos Barrón e Luan Muller hanno contribuito a tutte e tre le vittorie del Palma, anche se l'altro giocatore rimasto di quelle squadre, Mario Rivillos, questa volta non fa parte della rosa. Anche Fabinho ha vinto nel 2023 e nel 2025, ma nel 2024 era infortunato. Altri due giocatori chiave sono l'altro portiere, Dennis Cavalcanti, e il prolifico Alisson, entrambi secondi classificati dietro al Palma con il Kairat la scorsa stagione
L'Étoile è la seconda squadra francese a disputare questa fase dopo l'ACCS Asnières Villeneuve 92 nel 2021/22, con Mouhoudine e Nelson Lutin a fare da trait d'union tra le due formazioni. Hanno eliminato il Semey nei quarti di finale, con Bilal Bakkali che ha segnato i gol della vittoria nel finale sia all'andata che al ritorno, proprio come nella rimonta nel turno principale contro il club kazako.