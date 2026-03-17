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Semifinali di Futsal Champions League: Cartagena - Sporting CP, Palma - Etoile Lavalloise

martedì 17 marzo 2026

Le semifinali si disputeranno l'8 maggio a Pesaro.

Cartagena - Sporting CP e Palma - Etoile Lavalloise sono le semifinali in programma l'8 maggio a Pesaro
Cartagena - Sporting CP e Palma - Etoile Lavalloise sono le semifinali in programma l'8 maggio a Pesaro UEFA

Il Cartagena Costa Cálida ospita lo Sporting CP e l'Iles Balears Palma affronta l'Etoile Lavalloise nelle semifinali di ﻿UEFA Futsal Champions League 2025/26, in programma venerdì 8 maggio alla Pesaro Futsal Arena, mentre la finale e la finale per il terzo posto si disputeranno due giorni dopo nella stessa sede.

Passiamo in rassegna le due semifinali definite dal sorteggio del 17 marzo.

Calendario Finals

Venerdì 8 maggio:

Semifinali
Cartagena Costa Cálida - Sporting CP (17:30)
lles Balears Palma - Etoile Lavalloise (20:30)

Domenica 10 maggio:

Finale terzo posto
Perdente Cartagena Costa Cálida / Sporting CP - Perdente lles Balears Palma / Etoile Lavalloise (15:00)
Finale
Vincente Cartagena Costa Cálida / Sporting CP - Vincente lles Balears Palma / Etoile Lavalloise (18:00)

Orari CET

Le semifinaliste

Cartagena Costa Cálida - Sporting CP

Precedenti nelle competizioni UEFA:
Finale terzo posto 2024/25: Cartagena - Sporting 2-2 (Cartagena vince 3-1 dcr, Le Mans) ﻿

Cartagena (ESP)

Miglior marcatore: Waltinho 7
Miglior traguardo: terzo posto
2024/25: terzo posto
Bilancio semifinali: V0 S1

Sporting CP (POR)
Miglior marcatore: Bruno Pinto 11﻿
Miglior traguardo: campione (2019, 2021)
2023/24: quarto posto
Bilancio semifinali: V7 S5

Highlights finale terzo posto Futsal Champions League: Cartagena - Sporting CP 2-2 (3-1 dcr)

lles Balears Palma - Etoile Lavalloise

Precedenti nelle competizioni UEFA:
Turno principale 2025/26: Etoile - Palma 1-2 (Palma di Maiorca)

Etoile Lavalloise (FRA)
Miglior marcatore: Bilal Bakkali 8﻿
Miglior traguardo: turno elite
2024/25: turno elite
Prima semifinale

Palma (ESP, campione in carica)
Miglior marcatore: Alisson 8
Miglior traguardo: campione (2022/23, 2023/24, 2024/25)
2024/25: campione
Bilancio semifinali: V3 S0

Highlights finale 2025: Palma - Kairat Almaty 9-4


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