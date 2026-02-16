Le squadre dei quarti di finale di Futsal Champions League: Palma-Riga, Kairat-Cartagena, Etoile Lavalloise-Semey, Benfica-Sporting

I nuovi quarti di finale della UEFA Futsal Champions League si giocano il 22/23 febbraio e il 6 marzo.

Le gare di andata e ritorno di questa stagione, sostituiscono il precedente turno elite.

Le finali, che vedranno protagoniste le quattro squadre vincitrici dei quarti di finale, si svolgeranno a Pesaro, in Italia, dall'8 al 10 maggio. Il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti delle semifinali si terrà in data e luogo da definire.

ILLES BALEARS PALMA – RIGA FUTSAL CLUB

• Questa è la prima occasione in cui le due squadre si incontrano in competizioni UEFA.

Illes Balears Palma (ESP, campioni in carica)

Turno principale

Primo Gruppo 2 (giocato a Palma di Maiorca): 2-1 contro Etoile Lavalloise, 3-1 contro Chrudim, 7-4 contro Semey

Ottavi di finale

6-4tot. - Hit Kyiv (2-2 t, 4-2 c)

Miglior marcatore: Alisson 6

Miglior piazzamento: Campione x 3 (2022/23, 2023/24, 2024/25)

2024/25: Campione

• La scorsa stagione il Palma è diventato la prima squadra a vincere il trofeo per tre anni consecutivi.

• Ora vantano un record di 29 partite senza sconfitte nelle competizioni UEFA di futsal per club.

Highlights finale 2025: Palma - Kairat Almaty 9-4

Riga Futsal Club (LVA)

Turno principale

Terzo Gruppo 3 (giocato a Gżira): 4-1 contro Luxol St. Andrews, 1-6 contro Benfica, 2-0 contro Loznica-Grad 2018

Ottavi di finale

11-4tot. - Prishtina 01 (3-3 t, 8-1 c)

Miglior marcatore: Dylan Vargas 4

Miglior piazzamento: Turno Elite

2024/25: Turno Elite

• La prima squadra lettone a raggiungere i quarti di finale di una competizione UEFA.

• Nella gara di andata degli ottavi di finale ha superato i 100 gol in questa competizione alla sua diciannovesima partita.

KAIRAT ALMATY – CARTAGENA COSTA CÁLIDA

• Il Kairat ha battuto il Cartagena per 3-2 nelle semifinali del 2024/25, disputate a Le Mans, lo scorso maggio.

Kairat Almaty (KAZ)

Turno principale

Secondo Gruppo 4 (giocato a Makarska): 3-2 contro Novo Vrijeme Makarska, 2-7 contro Sporting CP, 4-1 contro Prishtina 01

Ottavi di finale

12-6tot. - Sporting Anderlecht (7-3 t, 5-3 c)

Miglior marcatore: Birzhan Orazov 7

Miglior piazzamento: Campione x2 (2012/13, 2014/15)

2024/25: secondo classificato

• Il Kairat è alla sua ventiduesima partecipazione alla competizione europea e la scorsa stagione ha raggiunto la sua quarta finale.

• Il Kairat punta a raggiungere le semifinali per l'undicesima volta.

Highlights semifinale: Kairat Almaty - Cartagena Costa Calida 3-2

Cartagena Costa Cálida (ESP)

Turno principale

Primo Gruppo 1 (giocato a Gliwice): 5-0 -contro Kauno Žalgiris, 4-0 contro Sporting Anderlecht, 0-0 contro Piast Gliwice

Ottavi di finale

14-2tot. - Luxol St. Andrews (9-1 t, 5-1 c)

Miglior marcatore: Waltinho 5

Miglior piazzamento: terzo posto

2024/25: terzo posto

• Ha conquistato il bronzo al suo debutto nella scorsa stagione, mentre a gennaio ha vinto la terza Supecoppa Spagnola consecutiva battendo il Palma per 5-2 dopo i supplementari della sfida al San Moix.

• L'allenatore del Cartagena, Duda, è stato precedentemente alla guida del Murcia FS, portando la squadra alla finale del 2008, poi persa ai calci di rigore.

ETOILE LAVALLOISE – SEMEY

• L'Etoile Lavalloise ha battuto il Semey per 4-3 nel turno principale a Palma di Maiorca, rimontando da uno svantaggio di 3-0 all'intervallo.

Etoile Lavalloise (FRA)

Turno principale

Seconda Gruppo 2 (giocato a Palma di Maiorca): 1-2 contro Illes Balears Palma, ﻿4-3 contro Semey, 6-1 contro Chrudim

Ottavi di finale

11-5tot. - Hjørring (4-1 t, 7-4 c)

Miglior marcatore: Souheil Mouhoudine 7

Miglior piazzamento: Turno Elite

2024/25: Turno Elite

• La squadra sogna di essere la seconda squadra francese a raggiungere le finali dopo l'ACCS Asnières Villeneuve 92 nel 2021/22.

• Il loro miglior marcatore, Mouhoudine, ha fatto parte della squadra dell'ACCS e del Cartagena, terzo classificato della scorsa stagione.

Semey (KAZ)

Turno principale

Terzo Gruppo 2 (giocato a Palma di Maiorca): 9-5 contro Chrudim, 3-4 contro Etoile Lavalloise, 4-7 contro Illes Balears Palma

Ottavi di finale

8-6tot. - Piast Gliwice (3-3 c, 5-3 t)

Miglior marcatore: Bruno Gomes 5

Miglior piazzamento: Turno Elite

2024/25: Turno Elite

• La scorsa stagione ha raggiunto la Turno Elite al debutto, dopo aver posto fine nel 2023/24 al dominio ventennale del Kairat Almaty come campione del Kazakistan.

• In rosa ci sono Higuita, che in passato ha aiutato il Kairat a conquistare due titoli europei e detiene il record di presenze nella competizione per un portiere, e Marcelo, arrivato in estate dopo aver vinto le finali del 2024 e del 2025 con il Palma.

BENFICA – SPORTING CP

• Le due rivali di Lisbona si sono affrontate due volte in questa competizione. Nel 2018/19, un pareggio per 1-1 nel Turno Elite al Pavilhão João Rocha ha permesso allo Sporting di superare il Benfica per differenza reti, prima di conquistare il suo primo titolo, mentre nella finale per il terzo posto del 2023/24, il Benfica ha vinto 6-3 a Yerevan.

Benfica (POR)

Turno principale

Primo Gruppo 3 (giocato a Gżira): 9-0 contro Loznica-Grad 2018, 6-1 contro Riga FC, 6-1 contro Luxol St. Andrews

Ottavi di finale

13-2tot. - Araz Naxçıvan (9-0 t, 4-2 c)

Miglior marcatore: Kutchy 6

Miglior piazzamento: Campione x 1 (2019/20)

2024/25: N/A

• L'obiettivo è di raggiungere le semifinali o fare ancora meglio per l'ottava volta.

• Oltre ad aver vinto la finale 2009/10 contro l'Inter FS a Lisbona, sono stati secondi dietro allo stesso club in due partite nel 2003/04.

Highlights 2024: Sporting CP - Benfica 3-6

Sporting CP (POR)

Turno principale

Primo Gruppo 4 (giocato a Makarska): 19-1 contro Prishtina 01, 7-2 contro Kairat Almaty, 4-0 contro Novo Vrijeme Makarska

Ottavi di finale

19-3tot. - AEK Futsal (11-0 t, 8-3 c)

Miglior marcatore: Bruno Pinto 8

Miglior piazzamento: Campione x 2 (2018/19, 2020/21)

2024/25: quarto classificato

• Lo Sporting CP spera di raggiungere la finale per la tredicesima volta, un record (12 volte nel formato post-2006/07 e, prima ancora, come Paese ospitante del torneo finale a otto squadre che ha concluso l'edizione inaugurale 2001/02).

• Il record di presenze nella competizione di João Matos è ora di 96 gare; nella seconda partita degli ottavi di finale, l'allenatore Nuno Dias ha eguagliato il record di Jesús Velasco di 80 partite sulla panchina di una squadra in UEFA Futsal Champions League.