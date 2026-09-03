Confermate le rose per la fase campionato di Europa League
giovedì 3 settembre 2026
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Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Europa League hanno confermato le proprie rose per la fase campionato.
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Le 36 partecipanti alla UEFA Europa League hanno comunicato le proprie rose per la fase campionato, che prende il via mercoledì 16 settembre.
Clicca sui link di seguito per vedere le rose.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle rose, clicca qui.