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Confermate le rose per la fase campionato di Europa League

giovedì 3 settembre 2026

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Europa League hanno confermato le proprie rose per la fase campionato.

Confermate le rose per la fase campionato di Europa League
UEFA via Getty Images

Le 36 partecipanti alla UEFA Europa League hanno comunicato le proprie rose per la fase campionato, che prende il via mercoledì 16 settembre.

Clicca sui link di seguito per vedere le rose.

AZ Alkmaar

Anderlecht

Ararat-Armenia

Benfica

Beşiktaş

Bournemouth

Celje

Celta

Celtic

Crystal Palace

Ferencváros

GNK Dinamo

H. Beer-Sheva

Hoffenheim

Jagiellonia

Juventus

Lech Poznań

Leverkusen

Levski Sofia

Lillestrøm

Lyon

Marseille

Milan

N.E.C.

OFI Crete

Olympiacos

Omonia

Real Sociedad

Rennes

Salzburg

Sparta Praha

Sturm Graz

Sunderland

Torreense

Union SG

Viktoria Plzeň

Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle rose, clicca qui.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 3 settembre 2026