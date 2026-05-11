Performance Insights di Europa League: gli aggiustamenti tattici di Unai Emery hanno dato vita a una lezione magistrale in Europa

Sotto per 1-0 dopo l'andata della semifinale di UEFA Europa Leaguetie, l'Aston Villa doveva giocare una partita più attenta ma aggressiva per ribaltare la sconfitta contro il Nottingham Forest e conquistare un posto nella sua prima finale europea dal 1982.

Il Forest, dal canto suo, puntava a raggiungere la sua prima finale continentale dopo aver vinto la Coppa dei Campioni nel 1980. Quello a cui abbiamo assistito è stato uno spettacolo che ha incarnato tutto ciò su cui l'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha costruito la sua reputazione: preparazione meticolosa, adattabilità tattica e un'impressionante mentalità competitiva.

La cronaca di Villa - Forest 4-0

Come ha osservato l'osservatore tecnico UEFA, Willi Ruttensteiner, "sin dall'inizio, Emery ha messo in atto un ottimo piano di gioco. Si è adattato al gioco del Forest e all'andamento della partita. La mentalità vincente dimostrata fin dal primo minuto è stata impressionante ed è stato evidente a tutti in campo e fuori". "Di questo ne abbiamo parlato nel nostro precedente articolo dedicato all'analisi della Europa League".

Esperienza e modifiche tattiche

L'esperienza di Emery in Europa non ha eguali. Con quattro Europa League vinte, ha dimostrato più volte la capacità di saper adattare le strategie alle sfide che prevedono andata e ritorno. Contro il Forest, ha unito la propria competenza a una delle formazioni titolari più esperte che il Villa abbia schierato negli ultimi anni.

L'età media della squadra è stata di 29 anni e 329 giorni, la più anziana del club in una partita a eliminazione diretta dal 2001. Anche Morgan Rogers, a 23 anni il più giovane titolare, vanta già una notevole esperienza ad alto livello.

Ruttensteiner ha inoltre sottolineato l'importanza di Emiliano Martínez in porta: "È stato un leader in campo, davvero super dal primo all'ultimo minuto. Non solo per le grandi parate. Ha garantito sicurezza per tutta la partita".

Tactical Insights: Emery's tactical adjustments

Come si può vedere nel video qui sopra, il 4-4-1-1 del Nottingham Forest ha creato problemi all’Aston Villa nella partita di andata, in particolare grazie a Igor Jesus che agiva tra le linee alle spalle dell’attaccante centrale.

Ruttensteiner ha spiegato perché questo ruolo è così difficile da difendere: "Sapendo che il Nottingham Forest gioca con un 4-4-1-1, è sempre difficile capire chi debba marcare il giocatore che si trova alle spalle della punta".

Nella partita di ritorno, Emery ha schierato Victor Lindelöf come mediano di rottura. Lindelöf aveva giocato principalmente come difensore centrale o in una difesa a quattro convenzionale durante tutta la stagione, ma in questa occasione Emery lo ha utilizzato come schermo davanti alla difesa.

Ruttensteiner ha elogiato la mossa: "Emery ha sorpreso con la scelta di Lindelöf e, col senno di poi, si è rivelata un'ottima mossa tattica". Lindelöf ha agito come un classico centrocampista di contenimento davanti alla difesa a quattro, leggendo e anticipando molto bene il gioco.

Quando non era in possesso palla, ha chiuso intelligentemente la via centrale e ha sostanzialmente neutralizzato Igor Jesus, che giocava alle spalle della punta. Ogni volta che uno dei difensori centrali si spostava verso l'esterno, sapeva anche come coprire e occupare la posizione lasciata libera.

Lindelöf ha chiuso la partita con tre intercetti, più di qualsiasi altro giocatore dell'Aston Villa.

Il posizionamento di Lindelöf a sostegno della difesa • Ha impedito al Forest di trovare il proprio centravanti di supporto tra le linee

• Ha dato copertura quando i difensori centrali della Villa uscivano per contrastare gli avversari

Uno dei punti di forza del Nottingham Forest è la capacità di lanciarsi in contropiede a tutta velocità dopo aver riconquistato il possesso palla. La risposta di Emery è stata immediata: una pressione coordinata nel momento stesso in cui l’Aston Villa perdeva palla.

Ruttensteiner ha sottolineato l’efficacia con cui l’Aston Villa ha neutralizzato questa minaccia: "Il contropressing è stato eccellente. Immediatamente uno o due giocatori si sono posizionati vicino alla palla, pressando e marcando a uomo alle spalle, così che il Nottingham Forest non potesse mettere in atto il suo consueto gioco di transizione".

Ogni volta che si sviluppavano degli attacchi, un numero sufficiente di giocatori rimaneva posizionato per comprimere lo spazio intorno alla palla, marcare gli uomini più vicini del Forest e proteggersi dai lanci in profondità. Questa struttura ha permesso al Villa di recuperare il possesso palla in zona alta e di mantenere la pressione.

Cosa altrettanto importante, ha creato occasioni offensive. Tre dei quattro gol del Villa sono derivati da recuperi e transizioni veloci, trasformando l'organizzazione difensiva in slancio offensivo.

Una struttura offensiva che valorizza le qualità individuali

La struttura offensiva del Villa partiva dal 4-2-3-1, ma in fase di possesso palla si trasformava regolarmente in un 3-2-5 o in un 2-3-5. Come descritto da Ruttensteiner, "Dal punto di vista strutturale, il Villa è stato molto fluido e diretto in fase di possesso palla (l'assetto base era un 4-2-3-1 che spesso si trasformava in un 3-2-5 o 2-3-5 in fase offensiva)". Questa organizzazione è illustrata nel grafico sottostante.

Questo assetto ha dato a Villa: • Un doppio pivot che ha garantito stabilità nelle transizioni

• Centrocampisti offensivi che hanno dato spessore alle zone centrali

• Terzini che hanno garantito ampiezza

• Contropressing aggressivo dopo aver perso il possesso palla

Uno degli obiettivi principali dell'Aston Villa è stato costringere il blocco difensivo del Forest a compiere scelte impossibili. Ruttensteiner ha spiegato: "La distribuzione dei giocatori dell'Aston Villa in fase di possesso palla è stata molto efficace. Gli attaccanti si muovevano centralmente, Emiliano Buendía si spostava verso l'interno dalla sinistra, John McGinn occupava lo spazio interno destro e Lucas Digne manteneva l'ampiezza in alto sulla fascia.

"Questo ha allungato il Forest in orizzontale. Una volta che il Forest si è stretto per fermare le combinazioni all'interno, Lucas Digne ha avuto spazio per avanzare all'esterno".

Di conseguenza, il Villa ha avuto la possibilità di attaccare sia all'interno che all'esterno, impedendo al Forest di sistemarsi in un blocco compatto.

Ruttensteiner ha sottolineato come la prestazione di John McGinn sia stata un esempio da manuale di come Emery utilizzi i centrocampisti per attaccare gli spazi: "L'Aston Villa ha creato ripetutamente superiorità numeriche tra le linee (situazioni 2 contro 1, 3 contro 2, 4 contro 3). John McGinn si spostava costantemente verso l'interno e occupava lo spazio centrale piuttosto che restare sulla linea laterale. Le sue incursioni in area sono state di chiaro stampo di Emery. Entrambi i suoi gol sono arrivati perché è partito più arretrato e ha attaccato gli spazi dopo il crollo del centrocampo del Forest.

Partendo da posizioni più arretrate, McGinn ha evitato di andare in marcatura troppo stretta ed è arrivato nell'area di rigore proprio al momento giusto. Questi movimenti ritardati sono difficili da seguire perché i difensori sono naturalmente attratti dal primo giocatore in possesso palla e dagli attaccanti centrali.

Se McGinn è stato il principale trascinatore, Buendía è stato il giocatore che ha dato compattezza agli attacchi del Villa. Ruttensteiner ha detto: "Buendía è stato il collegamento chiave e il creatore in fase di possesso palla, agendo come un numero 10. Ha giocato un ruolo decisivo nel primo gol grazie alle sue eccezionali qualità individuali e ha trasformato il rigore del 2-0 con freddezza e forza mentale.

"Ha giocato in modo intelligente tra le linee, ricevendo la palla con una postura laterale in spazi ristretti. Ha capito tutto alla perfezione, spostandosi a sinistra per combinare con il terzino sinistro o spostandosi verso l'interno per creare triangoli e sovraccarichi".

La sua influenza è stata decisiva sia dal punto di vista creativo che psicologico.

Analisi tattica: la struttura favorisce la creatività

L'importanza degli schemi su palla inattiva

Un altro aspetto fondamentale del dominio del Villa è stato il lavoro sulle situazioni di palla inattiva. Ruttensteiner ha sottolineato l’importanza della "preparazione dell’allenatore incentrata sulle azioni da palla inattiva. Quando analizzi queste azioni, percepisci che il gol è nell’aria".

Il Villa ha creato occasioni di qualità con grande varietà e creatività (schemi multipli, ben preparati e provati). La qualità dei calci piazzati è stata elevata, così come i movimenti e la sincronia dei giocatori.

Come si può vedere nel video qui sotto, "il Villa ha saputo come sovraccaricare o muovere e isolare i difensori. Il decisivo gol del 2-0 è nato da un classico schema su calcio d’angolo che ha portato a un rigore, poi trasformato con sicurezza da Buendía".

Il Villa ha variato gli schemi per attaccare zone diverse, ha ingannato le marcature del Forest e ha generato costantemente occasioni di alta qualità. Il secondo gol, frutto di una sequenza da calcio d'angolo, è stato la ricompensa tangibile di quella preparazione.

Grazie a una squadra di grande esperienza e a una mentalità collettiva ben rodata, il Villa ha offerto una prestazione degna di un top club europeo.

Analisi tattica: le palle inattive come arma letale