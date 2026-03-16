Performance Insights di Europa League: la flessibilità dell'Aston Villa decisiva nella vittoria sul Lille

"Nelle fasi offensive ci sono in realtà solo tre modi per penetrare la difesa", secondo l'osservatore tecnico della UEFA Steve Holland, ovvero "aggirarla, attraversarla o scavalcarla".

Il gran gol di Ollie Watkins che ha regalato l'1-0 all'Aston Villa in casa del Lille giovedì è frutto del terzo metodo: un passaggio lungo a scavalcare il blocco del centrocampo. Il movimento dell'attaccante inglese, la sua consapevolezza degli spazi e la tecnica nel trasformare in gol l'unico tiro in porta dell'Aston Villa è alla base della prima analisi della partita.

La cronaca di Lille - Villa 0-1

Collaborando con Holland in questo articolo, l'unità di analisi delle partite della UEFA approfondisce l'argomento per mettere in luce l'intera gamma di opzioni offensive dell'Aston Villa, con Watkins come punto di riferimento davanti a un centrocampo a zona che crea sia sovraccarichi centrali che pericoli dalle fasce.

La struttura offensiva dell'Aston Villa

Partendo dall'assetto della Villa, Holland ha sottolineato l'importanza fondamentale del 4-2-2-2 in fase di possesso palla. "È uno schema piuttosto collaudato e affidabile della squadra di Unai Emery", ha spiegato. "Ha permesso loro di attaccare in una moltitudine di modi diversi contro il 4-4-2 del Lille".

"Con Watkins che agisce come numero 9, Emiliano Buendía si è spostato dall'ala sinistra verso il centro per formare una coppia di numeri 10 insieme a Morgan Rogers, con il terzino sinistro Lucas Digne avanzato e Jadon Sancho sulla destra. Amadou Onana e Douglas Luiz hanno quindi cercato di creare un punto di riferimento a centrocampo per giocare in profondità verso il centro".

L'immagine qui sopra mostra come il posizionamento dei giocatori in queste zone crei occasioni per aggirare, superare o scavalcare la difesa del Lille. "Digne e Sancho sono gli esterni in grado di crossare", ha aggiunto Holland. "Hanno a disposizione l'area centrale per creare occasioni e cercano Watkins in profondità per allungare la linea difensiva".

Superare la linea difensiva

Holland ha sottolineato la flessibilità del gioco del Villa nella mediana. "Ci sono stati momenti in cui Watkins era da solo, con Rogers più arretrato e vicino a Buendía, nel tentativo di scambiarsi il pallone", ha affermato. "Ma a volte Buendía era avanzato quasi come una seconda punta".

Il centrocampo a rombo illustrato nel grafico ha costituito la base su cui il Villa ha sviluppato gli attacchi mostrati nel primo video.

Il primo filmato mostra come il posizionamento ravvicinato di Buendía e Rogers abbia permesso loro di "trovare lo spazio per ricevere e dialogare attraverso rapidi scambi di prima per penetrare al centro".

Insights di Europa League: manovra avvolgente o diretta

Holland ha sottolineato che le capacità individuali dei giocatori sono state la chiave del successo. "Per ricoprire davvero bene quei ruoli occorre un certo tipo di giocatore", ha spiegato. "Un giocatore che si trovi a proprio agio nel ricevere la palla in qualsiasi posizione, anche con le spalle alla porta. Sia Buendía che Rogers possiedono queste caratteristiche. È questo che permette alla struttura di funzionare".

Aggirare la pressione difensiva

Nella seconda clip, vediamo la capacità di adattamento del Villa quando il Lille difende il centro con un blocco basso.

"Se ci si limita a cercare solo il gioco in profondità, il successo sarà limitato perché gli avversari si schiereranno in modo da rendere difficile la penetrazione centrale e concederanno spazio sulle fasce", ha spiegato Holland. "Quindi è importante trovare un equilibrio tra il gioco sulle fasce e quello centrale per allungare la difesa avversaria e aprire spazi per il gioco in profondità".

Come mostra la clip, Digne riceve palla in posizione avanzata e larga sulla sinistra e il Villa ha cinque giocatori in area pronti a ricevere il cross. Sulla destra, Sancho ha spesso creato pericoli con combinazioni per inserirsi alle spalle della difesa.

Scavalcare la linea difensiva

Insight di Europa League: Watkins rappresenta una minaccia in profondità﻿

Il secondo video mette in evidenza la capacità di Ollie Watkins di adattarsi per creare costantemente pericoli alla difesa avversaria.

"Quando giochi come unico attaccante in coppia con un numero 10, ci sono momenti in cui ti ritrovi da solo contro i due difensori centrali", ha spiegato Holland. "E ci sono momenti in cui sei affiancato dal numero 10 contro i difensori centrali".

Nel primo filmato, Watkins accorcia le distanze prima di girarsi per lanciarsi nello spazio. Holland ha definito questo movimento "un posizionamento davvero intelligente e di difficile marcatura" perché "si è inserito tra i difensori centrali per effettuare un taglio a scavalcare la difesa".

Il gol decisivo al 61° minuto – visibile nella seconda clip – dimostra "il valore della perseveranza", secondo Holland. "Watkins ha messo costantemente in difficoltà la difesa avversaria. Spesso con movimenti diversi, ma con lo stesso principio: attaccare lo spazio alle spalle della retroguardia".

In occasione del gol, Buendía è alto con lui, quindi si tratta di una situazione di 2 contro 2. Watkins mostra un'ottima lettura del gioco nel prevedere che Buendía avrebbe vinto il duello aereo, poi ha la consapevolezza istantanea del posizionamento del portiere e reagisce così rapidamente da eseguire una conclusione a scavalcare perfetta.

La struttura difensiva dell'Aston Villa nei contropiedi

Insights di Europa League: l'assetto difensivo nei contropiedi

Al Villa è servito più di un semplice schema con quattro attaccanti per assicurarsi un vantaggio nella partita di andata, in un incontro povero di occasioni in cui l'xG complessivo delle due squadre è stato inferiore a 1,0.

Il Lille ha creato problemi simili alla squadra di Unai Emery con il proprio schieramento in zona centrale. Col suo 3-1-6, la squadra di Bruno Génésio ha costruito gli attacchi con il numero 6 Nabil Bentaleb che arretrava per formare una difesa a tre. Entrambi i terzini si sono spinti in avanti e le ali si sono spostate verso l'interno per sovraccaricare il centro.

"In risposta, l'Aston Villa ha mantenuto un 4-4-1-1 molto stretto", ha detto Holland. "Questo ha reso difficile giocare in profondità, portando a recuperi nelle zone centrali e a rapidi contropiedi".

Le clip uno e due del video qui sopra mostrano come questo approccio abbia dato i suoi frutti. "Il vantaggio di recuperare palla in zona centrale è che, con i terzini avversari avanzati, si può partire rapidamente in contropiede da una posizione dall'interno verso l'esterno", ha detto Holland

Il ruolo dei due attaccanti nel 4-4-1-1 in fase difensiva

“In primo luogo, schierare un 1+1 anziché una coppia d’attacco è una tattica pensata per quando non si è in possesso palla", ha spiegato Holland. "Questo assegna al numero 10 alcune responsabilità difensive e permette ai centrocampisti di rimanere in posizione davanti alla difesa a quattro senza doversi sbilanciare in avanti, garantendo sia solidità difensiva sia la base per ripartire in contropiede".

Nel terzo filmato vediamo alla perfezione il suo funzionamento. "Watkins, schierato come numero 9, è spesso da solo a tenere occupati i due difensori centrali, con Rogers intorno a lui pronto a ripartire in contropiede. La palla arriva con un passaggio corto a Rogers, che osserva la traiettoria del pallone e individua Watkins che si inserisce nello spazio".

Il punto dell'allenatore: schemi offensivi

Holland ha sottolineato l'importanza di lavorare sugli schemi offensivi. "Quando si cerca di costruire una squadra vincente, gli allenatori devono riflettere su come creare coesione per garantire che i giocatori siano sulla stessa lunghezza d'onda e comprendano i punti di forza e di debolezza reciproci", ha affermato.

"Il ruolo dell'allenatore nell'adozione degli schemi offensivi durante gli allenamenti è quello di fornire ai giocatori alcune idee basate sui loro punti di forza e di debolezza. Questa coesione del lavoro di squadra e l'equilibrio tattico, combinati con momenti individuali di creatività, forniscono la piattaforma per sorprendere l'avversario".

Ha osservato che ci sono vari modi per creare questo tipo di gioco. "Ad esempio", ha spiegato, "Carlo Ancelotti assegna ai suoi giocatori posizioni in fase offensiva, ma concede loro la libertà di esprimere la propria individualità. Invece Antonio Conte è molto strutturato dal punto di vista offensivo per quanto riguarda il posizionamento e le decisioni dei giocatori".

In che modo lavorare sugli schemi può favorire la crescita dei giovani?

"Si tratta di sviluppare diversi tipi di tecniche di passaggio, comunicazione, visione d'insieme, cambi di direzione, ecc. E in particolare di aiutare i giocatori a comprendere determinati stimoli piuttosto che lasciare che sia l'allenatore a dir loro dove giocare"

"È un'opportunità di scelta nelle fasi offensive, che si tratti di combinazioni collettive ravvicinate o di momenti di creatività individuale istintiva. Entrambe sono importanti e necessarie. Gli schemi creano fiducia nel posizionamento dei compagni di squadra per creare occasioni".

Dopo aver conseguito il diploma di allenatore della FA all'età di 22 anni, Holland ha lavorato per 17 anni presso la rinomata accademia calcistica del Crewe Alexandra. È stato assistente di una serie di allenatori di successo al Chelsea e ha ricoperto il ruolo di vice di Gareth Southgate quando l'Inghilterra ha raggiunto la finale di UEFA EURO 2020.